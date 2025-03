Fernando González se suma al debate de la cancha del Chile Open: “El espectáculo me gusta más en cancha rápida”

Durante toda la semana Fernando González estuvo en el Chile Open, ya sea como comentarista o participando en actividades dentro del torneo, como una demostración cervecera de Stella Artois o la presentación del regreso de la Copa Milo, además de conversatorios. En medio de esa caótica agenda, el Bombardero se da el tiempo de atender a El Deportivo en la terraza del Club Deportivo Universidad Católica, la sede del certamen.

¿Qué le ha parecido el torneo?

Para mí es una fiesta del deporte y del espectáculo nacional. SACS está haciendo una tremenda pega para brindar una experiencia a las personas que vienen. Porque, claro, no es solo tenis. El tenis es el gancho, pero hay más actividades y ha salido súper entretenido. Y me pasa que, cuando el torneo no estuvo en Chile, uno siente cuando uno pierde las cosas. Por eso, la gente tiene que disfrutarlo mucho y valorarlo. Solo están Río y Buenos Aires en Sudamérica. A lo mejor, hubiera estado mejor todavía si los tenistas chilenos ganaban más, porque uno siempre los quiere ver triunfar, pero es parte de la competencia.

¿Qué opina de la intención de cambiar de superficie?

Tengo una contradicción gigante. Si tomas en cuenta que la próxima semana viene Indian Wells en otra superficie, te digo a ojos cerrados que hay que cambiarlo. Obviamente, a mí el espectáculo en sí me gusta más en cancha rápida. A la hora de entrenar está más limpio, pero también la arcilla tiene su encanto, obviamente, sobre todo lo que significa para los sudamericanos. Pero siendo justos con los jugadores, sobre todo sudamericanos, un torneo en Sudamérica tiene que ser en arcilla. Ahora, si se piensa el torneo para traer grandes figuras, creo que va a haber más probabilidad en cancha rápida, como ya lo hizo Acapulco.

Pero Acapulco es un ATP 500, algo que también pesa.

Sí, pero claro, le sacaste un torneo de arcilla a la gira, al calendario, porque no están agregando torneos en arcilla. Yo creo que sería importante si Indian Wells jugara dos semanas después. Cuando jugaba, siempre trataba de irme a Estados Unidos para cambiar una vez de superficie. Pero a mí, si yo fuera al torneo, me gustaría que fuera a cancha rápida, por un tema de atraer más figuras, por un tema logístico importante. Pero, ¿cuál es mi respuesta? No, no, exacta no la tengo.

¿Usted realmente cree que un cambio de superficie atraería figuras, pensando que esa misma semana hay dos ATP 500?

Sí, pero hay más probabilidades. O sea, obviamente Acapulco está más cerca de Indian Wells, sí, pero Dubái, queda lejos, aunque varias figuras viven allá también. A ver, hay que ser objetivos y no van a venir los mismos que en Dubái, pero sería importante. Igual hay un tema, sobre todo sudamericanos, porque siendo honestos y justos, los que más pagan el pato son los torneos de arcilla.

¿Cómo se puede explicar el momento de Nicolás Jarry?

Pucha, yo creo que no es más ni menos de lo que es, digamos, a qué me refiero: uno juega 25 torneos al año y todos los jugadores en más de alguna oportunidad pierden en primera, segunda ronda, o tienen una seguidilla de derrotas, que es algo normal y que es el filtro para no estar más arriba, pero para él debe ser decepcionante, pensando que la semana pasada también perdió de una forma parecida. Él es un jugador muy profesional que hace las cosas bien, literalmente quizás demasiado, porque hay que tener esa cuota de pequeña picardía y desorden en los momentos difíciles, pero yo creo que esto lo está fortaleciendo más. Quizás no lo está sintiendo en este momento, pero hay que agachar el moño, apretar los dientes y seguir haciendo las cosas como uno las viene haciendo siempre, porque la oportunidad no te va a avisar cinco días antes que va a llegar, ni una semana, en el día o el día anterior se te va a presentar una oportunidad, que si no estás bien preparado no la vas a aprovechar. Entonces creo que ahí siempre es fundamental estar diez puntos independiente de tu nivel de tenis, creo que siempre hay que estar listo para cuando la oportunidad se presente.

El Chile Open tuvo una mejora significativa este año. Foto: Photosport.

¿Y en el caso de Tabilo ve algo similar?

No, no es similar, porque recordemos que Nico tuvo el tema del oído medio, cuando estaba en el mejor momento de su carrera, eso es mala suerte, porque de repente a lo mejor te puedes lesionar por sobrecarga, porque jugaste mucho, porque entrenaste de más y eso no es tan mala suerte, eso uno lo puede prevenir. Ahora, algo como lo que pasó a Nico, eso sí es mala suerte. Tabilo estaba 70 y de repente pasa al 20, eso es un peso grande y el periodo de adaptación no es fácil. ¿Por qué? Porque vas a entrenar a un torneo y no te pasan la cancha 8, te pasan la 1, tienes 300 personas mirando el entrenamiento y no te piden 10 autógrafos, sino 80. Tampoco en las conferencias hay tres periodistas, sino 20, la gente te conoce más, espera más de ti. Entonces, es una acumulación de cosas a las que uno se termina adaptando, pero igual en el momento te puede golpear. Eres el rival a vencer... Pero no tengo duda de que el se va adaptar, porque es un tremendo tenista y una personal súper profesional. Entonces, a la larga eso va a pagar.

¿Y cómo ve a Christian Garin, que ha tenido un mes bastante particular?

Es un tremendo jugador, es un gran competidor en la medida que pueda estar ahí, digamos, porque ahí se ve de repente un poquito cuando compite que tiene altos y bajos muy pronunciados y cuando tú logras la estabilidad, creo que eso es muy importante. Lo vi pegándole bien a la pelota, pero uno puede caer en la ansiedad. Por ejemplo, en el partido con Etcheverry, en el 2 iguales del primer set, Garin tenía más dominio y le quebraron el saque y de ahí fue todo muy rápido. Creo que el tema ahí es su expectativa o ansiedad que le juega una mala pasada en el sentido de que te vas desesperando y pasa todo muy rápido. Y uno cuando va abajo en el marcador tiene que tratar de hacer durar lo más posible los puntos para que el otro dude.

También ha tenido cambios de entrenador muy seguidos.

Ha tenido varios cambios de entrenadores, lo cual no creo que sea bueno. No digo que no haya que cambiar de entrenadores, pero ha sido algo normal en él en los últimos tiempos, pero él es un tremendo jugador. Creo que lo más importante, como dice él es estar sano y hacer las cosas bien, pero también creo que en la cancha, a la hora de competir, hay que empujar. Él lo tiene claro, pero el tema es cómo hacerlo, porque cada persona es distinta y él claramente ahora no lo está encontrando.

¿Qué cree que va a pasar con el reclamo de Chile por lo de Bergs?

No tengo idea, para mí fue un error gigante del árbitro, pero siendo justo también no sé si está permitido revisar el video. En la primera toma de la tele yo vi que fue suave, pero en la segunda no. ¿De dónde lo habrá visto el réferi? Es algo inédito, porque si le hubiese pasado a un juez de línea, OK, todo claro... Yo opino que debería haber sido expulsión para él, pero no ocurrió y después terminó perdiendo, independiente, se terminó perdiendo el partido. Para mí fue injusto.

¿En qué proyectos se encuentra?

Estoy siempre haciendo charlas, muy contento. Me gusta comunicar, traspasar los errores y aciertos, porque no solamente cuento que soy bacán, cuento también los errores que uno va haciendo, pero sobre todo la enseñanza que uno va teniendo, y traspasando a gente de trabajos más tradicionales. También estoy trabajando en la UNAB con Jaime Fillol en el Instituto del Deporte, y con mi escuela de tenis. Muy contento ahí, tratando de entretener a los jóvenes, a los adultos... Independientemente del nivel, quiero que se encanten con el tenis, que vayan mejorando, eso creo que me tiene muy contento, y obviamente, la pega de papá, que es la más demandante.