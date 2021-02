Fuenzalida aún viene; Palacios ya va

A dos días de cumplir 36 años, José Pedro Fuenzalida nuevamente fue elegido por sus pares y entrenadores como el mejor jugador del fútbol chileno. El Chapa no parece envejecer en la cancha, en tiempos donde muchos a su edad ya viven los descuentos en su carrera. El jugador cruzado, en cambio, brilla a nivel local y todavía es una opción válida en la selección chilena. El lateral-volante derecho se impuso esta temporada a Carlos Palacios (20 años) e Ignacio Saavedra (22) por apenas un voto de diferencia. El joven delantero hispano, eso sí, arrasó como revelación de la temporada, con 23 preferencias contra tres de Saavedra, su escolta.

Fuenzalida y Palacios son el presente y futuro del fútbol chileno, con rendimientos sobresalientes en un campeonato marcado por la interrupción de la pandemia, las lesiones y la irregularidad de los equipos. Aun así, ambos lograron destacar y darles alegrías a los hinchas. Uno, con un inédito tricampeonato, y el otro, llevando a su equipo a la Copa Libertadores.

Votos mejor futbolista.

“Me parece muy bien. En todo el año, el Chapa destacó. Fue un jugador importante para el éxito del tricampeonato, aunque en la parte final se vio un poco truncado por las lesiones”, dice Mario Lepe, símbolo de la UC, quien agrega: “Él entiende que la edad es muy importante. A pesar de que se cuide, el andar muy bien implica que los esfuerzos son mayores y eso le pasó un poco la cuenta”.

Para el excapitán estudiantil, la integridad de Fuenzalida es un factor clave. “Siempre ha sido un chico muy equilibrado. Es muy importante el hecho de que sea muy maduro, porque eso le permite estar por sobre muchas cosas y eso lo transforma en ídolo. Se ha dedicado a jugar, a hacer lo suyo, además de ser quitado de bulla y muy disciplinado. Eso lo ha llevado a ser capitán y, además, desde que llegó a Católica, siempre quiso quedar en la historia del club”, sentencia.

En ese contexto, la experiencia del ex jugador de Boca Juniors le permite generar un círculo virtuoso, a juicio de Lepe. “Se caracteriza por ser un jugador que piensa bien las cosas, tiene voz y voto, habla con los más jóvenes e irradia mucho profesionalismo. Todas esas cosas hacen que las relaciones sean muy buenas y que todo fluya con bastante facilidad”, advierte.

Curiosamente ni Fuenzalida ni Palacios fueron los mejores en su posición, en gran parte debido a la polifuncionalidad de ambos, quienes repartieron preferencias en distintas ubicaciones en la cancha.

“En las divisiones menores, el Chapa jugaba de centrodelantero. Definía muy bien, siendo extraordinario en ese sentido”, recuerda Mario Lepe, quien lo dirigió en esa etapa. “Él tiene una capacidad especial para jugar de lateral, volante o puntero. No había ninguna duda de que iba a llegar al primer equipo y que todo dependía de él, ya que en general los chicos de su estrato social terminan optando por los estudios. Y, de hecho, hasta llegó a retirarse un tiempo para estudiar”, complementa Lepe.

El mismo Fuenzalida, en una entrevista con La Tercera, recordaba cómo llegó a transformarse en un polifuncional: ”Me costó mucho definirme, por lo que tuve que aprender a jugar en muchas posiciones. Creo que cualquiera con dedicación lo puede hacer, pero era la única forma en la que yo podía jugar. Me tocó estar en equipos grandes que traen un buen lateral, un buen delantero. Siempre me tuve que ir acomodando”.

En ese contexto, desde muy temprano supo que tenía el beneficio de la inteligencia, lo que le permitió marcar diferencias.

Estas condiciones también las vio el ahora ex entrenador de la UC, Ariel Holan, quien hace un tiempo destacó la simpleza del símbolo cruzado para generar. “Valoro mucho lo del capitán. Él es un futbolista enorme, con experiencia y tiene una tranquilidad muy grande. Hace fácil lo difícil y lo fácil lo hace también, es extraordinario”, expresó.

Votos a jugador revelación

La nueva esperanza

Con solo 20 años, Carlos Palacios hace un par de temporadas que viene demostrando su cuantía en Unión Española. Sin embargo, este año se destapó y fue clave en la clasificación a la Copa Libertadores.

“Él es un jugador talentoso, de los que uno no tiene que enseñarles tanto en lo técnico, sino que ordenarlo tácticamente. Incluso, yo diría que es de los jugadores que le enseñan a uno en lo técnico e incluso en lo táctico. Están por encima del promedio”, dice Roberto Álamos, ex jefe técnico de las divisiones menores de Unión. “Son de esos jugadores impredecibles que inventan cosas, que son inentrenables, cosas que tipos como Messi y Ronaldinho hacen”, apunta.

Esa visión también fue compartida por Ronald Fuentes, quien hace unos meses se refirió a su dirigido en ese entonces: “Tiene un nivel increíble y no porque esté trabajando conmigo. Las capacidades que tiene él como la individualidad no se la enseñamos nosotros, la tiene desde el barrio. Tiene hambre, trabaja bien, se cuida, es un jugador muy callado acepta de buena manera la crítica constructiva. Tiene cosas que mejorar y que lo harán buen jugador. Las condiciones individuales que tiene, hace mucho tiempo que no veía un jugador con tanto potencial”.

Álamos lo pudo utilizar poco en la Sub 19 hispana, porque ya en la época de Martín Palermo era parte del primer equipo. Sin embargo, por un tiempo volvió a las inferiores. “Estuvo fuera y nosotros lo pusimos en onda nuevamente en cadetes. Recuerdo un partido contra Colo Colo en el que hizo dos o tres goles muy bonitos. Estuvo un par de meses y de ahí lo tomó Ronald Fuentes y se fue para arriba”, destaca el hijo del Zorro Álamos, quien también resalta la facilidad de su ex pupilo de jugar por todo el frente de ataque.

“Cambié varias cosas en lo personal, en lo futbolístico y en lo emocional. He madurado un poco en varios aspectos y eso me ha ayudado a rendir mejor en la cancha”, admitió Palacios, el mes pasado en conversación con La Tercera, donde destacaba que su cabeza está más fría: “Piensa más serenamente, sabe cuándo tiene que funcionar. Eso me ha ayudado harto en este periodo. Antes era una persona que se frustraba muy rápido, era muy fácil salirme del partido o pelear. Eso fue algo que fui mejorando en el camino”.

Esa mejoría le permitió debutar en la Selección y convetirse en una de las figuras chilenas de mayor proyección. Fuenzalida y Palacios, el cruce generacional que ha dominado la encuesta del troneo 2020/21. Fueron los mejores.

Palacios (23)