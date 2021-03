Garin tras ser campeón: “Ganar en casa se celebra el doble”

El flamante campeón del ATP de Santiago conversó con la prensa luego de su victoria ante Facundo Bagnis por 6-4, 6-7(3) y 6-4.

Sobre las claves de su victoria el chileno fue claro. “Fue una final durísima, donde en el segundo set tuve el warning erróneo que me puso el arbitro y me desconcentré. Me costó volver y él jugó muy bien el tiebreak. Creo que el premio llegó por ser constante. Por buscar siempre la chance”, declaró Garin, quien agregó, “haber ganado en casa se celebra el doble, ojalá hubiese estado el público”.

Sobre los problemas con el arbitro principal, Christian también tuvo su análisis. “Fue un factor. No me gusta hablar del arbitro, pero era un momento clave para quedar break arriba en el segundo y eso me frustró mucho. Me dio rabia porque en la arcilla queda la marca, pero no me quedo con el rencor de esa pelota”, opinó.

Con el título, el chileno logra ascender a la posición veinte del ranking mundial, algo que no le quita el sueño. “Me ilusiono con el ranking, pero no es algo que tenga en mi cabeza. El objetivo es ganar más títulos y todavía tengo mucho que mejorar. Lo de hoy me pone muy contento, ya que el año empezó difícil y esto no lo esperaba”, comentó el ariqueño.

Sobre ese comienzo de temporada turbulento también habló. “La lesión no me dejó entrenar, me perdí Australia y también tuve Covid. Por todo eso todavía me falta para estar bien físicamente. Necesito tener unos días para descansar y entrenar”, concluyó Christian, quien volverá al circuito en el Masters 1000 de Miami.