Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

Luego del difícil año de Colo Colo, Mauricio Isla fue uno de los primeros cortados por el cuerpo técnico de Fernando Ortiz. Hace ya un mes que disputó su último encuentro con los albos y, aunque aún no hay certezas, surge una pista concreta respecto de su futuro.

En Argentina entregan detalles del siguiente paso del bicampeón de América. TyC Sports informó que el lateral de 37 años fue ofrecido a Independiente para afrontar la próxima temporada aunque lo más decisivo es la voluntad de Gustavo Quinteros de recibirlo. El extécnico de la UC y Colo Colo le abrió la puerta de la escuadra de Avellaneda. Nunca han coincidido en algún equipo.

Isla ya jugó en los Diablos Rojos entre agosto de 2023 y julio de 2024. Ese es otro elementos poderoso a la hora de situarlo como opción de refuerzo.

Una necesidad

La salida de Facundo Vera, cedido a Huracán, generó la necesidad de fortalecer la plaza. Solo cuentan con Leonardo Godoy y el juvenil Luciano Barros Ayala.

La primera opción de Quinteros para el lateral derecho es Lucas Blondel, futbolista de Boca Juniors. El argentino no ha sumado minutos bajo el mando de Claudio Úbeda, por lo que se piensa podría salir del gigante argentino. Igualmente, la salida de Luis Advíncula de los xeneizes podría darle espacio de jugar.

De todas maneras, no ha existido una oferta formal desde Avellaneda por Blondel. La modalidad (el pago de la cláusula de salida o un préstamo) y la distribución del salario generan las dudas.