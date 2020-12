Insaurralde: “No soy un traidor; sí soy cabrón porque exijo a los más chicos”

Juan Manuel Insaurralde reapareció ante los micrófonos y lo hizo con molestia por las críticas que ha recibido en las últimas semanas sobre eventuales negociaciones. El defensor salió al paso con varias declaraciones. “Pueden informar que uno juega bien, mal o regular, pero que digan que soy un traidor, que me quiero ir, que le deseo lo peor a Colo Colo es todo falso. Estoy recontra agradecido con el club, estoy contento acá”, partió señalando.

“Tengo la conciencia muy tranquila porque mi compromiso siempre va a estar. Pueden decir que jugué bien, mal o regular, pero nunca que me quise borrar”, continuó para luego agregar: “Las críticas me entran por un lado y me salen por el otro, pero estoy tranquilo porque mi compromiso con el club siempre estuvo y siempre va a estar. A veces me enojo, soy cabrón porque exijo a los más chico, pero después que salgan a decir que trato mal a uno, que trato mal al otro, que soy la manzana podrida, que me quiero ir... es toda información falsa. Y eso es lo que no voy a permitir”.

Asimismo, el argentino se refirió al bono que Aníbal Mosa le ofreció al plantel por salvarse del descenso, evitando decir si lo aceptaría o no. “Lo único que te puedo decir de parte del plantel es que nosotros no pedimos ningún tipo de premio. Desde el primer momento en que llegamos somos empleados del club y nos comprometemos para entrenar y jugar y tratar de hacer lo mejor posible para Colo Colo y salir de esta situación. Si hay un premio o un bono, eso viene de parte de la dirigencia. En ningún momento exigimos nada, porque no estamos en condiciones de pedir nada”, indicó.