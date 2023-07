La estremecedora lesión de Venus Williams en Wimbledon

Momentos de tensión e impacto se registraron durante la jornada de ayer en Wimbledon. La tenista estadounidense Venus Williams se enfrentó a la ucraniana Elina Svitolina por la primera ronda del Grand Slam.

Si bien la tenista europea consiguió imponerse a la norteamericana tras una hora y 31 minutos de competencia al cerrar el partido por 6-4 y 6-3, en el inicio del primer parcial la historia pareció ser mucho más corta.

Williams había comenzado con todo tras alcanzar un quiebre que la dejó en una ventaja de 2-0 en el marcador. Claro que en la disputa del tercer juego se lesionó tras resbalarse en el césped mientras se aproximaba a la red, cayendo con fuerza y expresando su dolor con un grito que no dejó indiferente a nadie.

Tras algunos minutos de incertidumbre, Williams pudo levantarse e ir caminando hasta su silla. Fue atendida por un médico y, tras consultar con su entrenador, decidió continuar con el partido.

De vuelta en la pista, Williams batalló, pero sus movimientos no fueron los mismos, acabando derrotada pero dándolo todo. Salvó un punto de set en el noveno juego de la primera manga y más tarde le rompió el saque a Svitolina cuando esta última sacaba por primera vez para llevarse el segundo parcial.

La decepción de Williams

Una vez finalizado el encuentro Venus Williams comentó lo sucedido en el duelo. “Solo fue mala suerte para mí. Empecé el partido perfectamente. Literalmente lo estaba matando, luego me mató la hierba”, comentó.

“No es divertido en este momento. Sentí que estaba en gran forma al ingresar a este torneo, y en gran forma en el partido. Todo es muy impactante en este momento. Esto es deporte. Estoy golpeando bien la pelota. Ojalá pueda solo averigua qué está pasando conmigo y seguir adelante”, añadió a continuación.

Venus Williams luchó con todo pese al malestar físico que la acompañó durante el encuentro. Foto: Reuters.

“Creo que lo que hace que esto sea difícil de procesar es que he tenido tantas lesiones. Me he perdido de la gira durante bastante tiempo. Esto no es lo que quiero para mí. Este tipo de caída, no hice nada mal. Solo fui por la pelota. No hay nada que realmente pueda hacer al respecto. Ese tipo de cosas son difíciles de procesar emocional, mental y físicamente en la cancha”, explicó.

Por último, apuntó que “jugué con muchas lesiones y gané muchos partidos lesionada. Es casi una especialidad mía. Simplemente no pude resolverlo hoy”, cerró Venus Williams.