BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La hora de Gabriel Suazo: los factores que elevan al lateral en la Roja y en el Sevilla

    El carrilero izquierdo, quien porta la jineta de la Selección, fue una de las figuras en la victoria sobre Rusia. A los 28 años, atraviesa por el mejor momento de su carrera.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gabriel Suazo ante Mingiyan Beveyev (Foto: Photosport) SIPA/PHOTOSPORT

    Gabriel Suazo fue una de las figuras del triunfo de la selección chilena sobre Rusia. Fue, de hecho, uno de los jugadores que estuvo en la cancha durante todo el encuentro. También, uno de los que más participación tuvo. Cubrió su franja con total eficiencia y, para redondear su actuación, una presión suya generó la jugada que permitió que Ben Brereton sentenciara el 2-0 con que terminó el duelo en Sochi, donde la Roja enfrenta a Perú, este martes, a las 14 horas.

    El lateral izquierdo redondea de esa forma un 2025 marcado por los avances individuales. Saltó desde el Toulouse al Sevilla, donde se ha transformado, incluso, en uno de los líderes y capitanes del plantel. Y recibió de parte de Nicolás Córdova una responsabilidad clave: es el portador de la jineta de la Roja desde que inició el interinato del estratega.

    La hora de Gabriel Suazo: los factores que elevan al lateral en la selección chilena y en el Sevilla

    A los 28 años, no hay dudas de que el carrilero zurdo formado en Colo Colo, quien también llevó el brazalete (y levantó copas) en el Cacique, atraviesa por el mejor momento de su carrera. Está, de hecho, en el tope de su valoración de mercado. El sitio especializado Transfermarkt la sitúa en US$ 4,6 millones, aunque al conjunto español llegó como jugador libre.

    En el choque ante los rusos, Suazo dio cuenta de su evolución: 71 toques de balón, un 76 por ciento de precisión en los pases, 10 recuperaciones, siete de ocho duelos ganados y dos regates completados sobre la misma cantidad de intentos reflejan el desarrollo que ha experimentado desde que dio el salto a Europa y, el más importante, al fútbol español, una de las ligas más trascendentes del mundo.

    En el Sevilla, también se ha hecho notar. Suma 10 participaciones en LaLiga, con 839 minutos en el campo de juego y una asistencia. En la Copa del Rey agrega 31 minutos. Solo dos veces ha sido amonestado.

    Su personalidad, y la natural cercanía con Alexis Sánchez, el otro chileno del plantel, también le han abierto espacios en el camarín. “Llego en uno de los mejores momentos de mi carrera, en una buena madurez futbolística, con mi esposa y mis dos hijos. Estamos muy felices por el momento en el que nos encontramos. Queremos llevar al Sevilla donde siempre tuvo que estar“, dijo a su arribo. ”Cuando me comentaron esta opción no había otra respuesta que no fuera un sí“, complementó. Semana a semana, confirma su comodidad.

    Gabriel Suazo, en otra acción en el partido ante Rusia (Foto: Photosport) SIPA/PHOTOSPORT

    El otro salto

    A comienzos de septiembre, cuando la Roja se preparaba para el choque ante Brasil, el penúltimo en las nefastas Eliminatorias que dejaron al combinado nacional en el último puesto y sin pasajes al Mundial del próximo año en México, Estados Unidos y Canadá, Suazo recibió una responsabilidad enorme: Nicolás Córdova le confirió la capitanía de la Selección.

    El estratega tenía una tarea compleja: encontrar referentes en un plantel que no consideraba a los símbolos de la Generación Dorada, que habían desempeñado ese rol en el momento más exitoso de la Roja en su historia. “Lo que vamos a tratar de hacer es generar un plantel para que pueda competir al 2030. Eso es lo que me encomendó la Federación. Y para eso tenemos que cambiar liderazgos. No es solamente ir a jugar un partido con Brasil. O sea, ok, yo saco a toda la Generación Dorada .¿Quiénes son los líderes hoy día?“, había planteado en una entrevista con El Deportivo. "Hay. Es que no lo sabemos, porque los líderes aparecen espontáneos cuando no hay liderazgos“, se respondía.

    Suazo ya tenía la experiencia en el rol. “En Colo Colo no busqué ser el capitán. En Toulouse tampoco. Con mi personalidad las cosas se fueron dando naturalmente. Yo no llego a un club a imponer, vengo a aportar desde mi forma de ser y demostrando dentro de la cancha”, declaró durante su presentación en el Sevilla.

    En la Roja ha sido algo parecido. “Mi rol pasa por ser alguien positivo dentro y fuera de la cancha, que creo que eso aporta mucho”, describió. Esa disposición y el rendimiento futbolístico que ha exhibido en estos meses ha terminado por elevarlo y consolidarlo como el nuevo referente en la transición que experimenta la escuadra nacional.

    Más sobre:La RojaSelecciónGabriel SuazoSevillaFútbolFútbol NacionalSelección chilenaSelección de RusiaSelección de PerúSochiAmistoso internacionalEliminatoriasNicolás CórdovaToulouseAlexis SánchezBen Brereton

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Corte ordena mejorar habitabilidad e higiene de módulo de recinto penal de Colina

    NotCo AI firma acuerdo con productora suiza de chocolate Barry Callebaut

    El telefonazo entre Kast y Milei de cara a la segunda vuelta presidencial en Chile

    Contraloría detecta más de 800 obras públicas con término de contrato anticipado: involucra a $1,02 billones de inversión

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Reportan fallo en Cloudflare que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Reportan fallo en Cloudflare que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Corte ordena mejorar habitabilidad e higiene de módulo de recinto penal de Colina

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras
    Negocios

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    NotCo AI firma acuerdo con productora suiza de chocolate Barry Callebaut

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis
    El Deportivo

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis

    Escándalo en Inglaterra: árbitro habla de conspiración en uno de los títulos de Manchester City en la Premier League

    La hora de Gabriel Suazo: los factores que elevan al lateral en la Roja y en el Sevilla

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla
    Mundo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?