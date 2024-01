Las confesiones de Ben Brereton a horas de su debut en la Premier League: “Cuando eres niño, jugar aquí es tu único sueño”

Ben Brereton cuenta las horas para que llegue el partido entre el Sheffield y el West Ham United. Este domingo, el ariete nacional podría tener su debut en la Premier League. “Fue una semana muy agitada. Salir y arreglar algunas cosas, pero es increíble estar en el campo, los muchachos lo hicieron de manera brillante”, expresó el chileno respecto a su primer partido con su nuevo equipo, que fue válido por la FA Cup.

El atacante ha tenido algunas semanas para poder adaptarse al plantel y asegura que conocer a algunos compañeros desde antes ha facilitado aquel proceso. “Me están dando algo de tiempo para adaptarme. Conozco a algunos compañeros aquí, pero ha sido bueno. Han sido todos brillantes, el personal y los jugadores. Ha sido fácil venir aquí y acomodarme. He disfrutado cada minuto hasta ahora”, dijo.

El diálogo fue con los canales oficiales de su escuadra. En la instancia aprovechó de destacar a la fanaticada de su equipo, la que conoce debido a que ya ha jugado en ese estadio. “Jugué aquí en contra tres veces o algo así. Pienso que hay un gran ambiente, siempre son partidos difíciles contra Sheffield United, así que estoy muy emocionado de estar en el partido en casa y ser parte de esto”, sostuvo.

Ben Brereton se alista para su debut en la Premier League. Foto: @sheffieldunited

Brereton está emocionado. Sabe que puede entrar en esta jornada y no ve el momento de ingresar al campo en la máxima categoría del fútbol inglés. Cuando pise el terreno de juego va a estar cumpliendo un anhelo que tenía desde pequeño. “Ha sido increíble estar en un equipo de la Premier League. Estoy deseando afrontar los desafíos. Cuando eres niño tu único sueño es jugar en la Premier League algún día, así que es sorprendente”, reveló.

También se refirió a lo que fue su paso infructífero paso por el Villarreal, donde reconoce que no jugó la cantidad de minutos que esperaba. “En el verano me mudé a España, realmente disfruté allí, pero desafortunadamente no pude conseguir el tiempo de juego que quería”, fueron sus palabras al respecto.

Un equipo complicado

Más allá del entusiasmo del delantero nacional, lo cierto es que el Sheffield pasa por un complicado momento que los hace ver muy de lejos la opción de permanecer en la primera división. Son los colistas de esta edición de la Premier, acumulan solo nueve unidades en lo que va de temporada, son la peor delantera (15 convertidos) y, además, la defensa más vencida del torneo (49 concedidos), lo que los tiene con una diferencia de gol de -34.

La campaña la comenzaron a cargo de la dirección técnica de Paul Heckingbottom, pero tras la goleada 5-0 sufrida ante Burnley el 2 de diciembre, fue sustituido por Chris Wilder, que cuenta con un anterior paso por la institución entre 2016 y 2021. Hace algunas jornadas, el técnico ya destacaba la actitud con la que se sumó Brereton al plantel.

“Puede jugar por el centro en un esquema con delanteros, como único punta y también por las bandas. Era muy importante que sumara minutos. Estamos encantados de que nos haya elegido, trabajamos durante mucho tiempo ese acuerdo. Quiso venir y jugar con nosotros”, remarcaba.