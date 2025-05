Manuel Pellegrini agranda al Betis a horas de la final de la Conference League: “No creo que seamos David y Goliat”

Manuel Pellegrini está a pocas horas de dirigir uno de los partidos más importantes desde que llegó a Europa. De la mano del Betis, el DT chileno enfrentará al Chelsea (miércoles, 15 horas) por la final de la Conference League, en el Stadion Wroclaw de Breslavia, en Polonia. Un triunfo sellaría su primer título en una competencia internacional en el Viejo Continente. Todo un mérito, por más que se trate de la tercera competencia en la jerarquía de las competencias continentales.

En España están atentos al cotejo que enfrentará el equipo de Sevilla. El Betis, uno de los equipos más populares de su zona, nunca ha logrado sumar un título internacional. Solo registra una Liga Española (1934-1935), tres Copas del Rey (1976-77, 2004-05 y 2021-22), siete campeonatos de Segunda Divisón y un certamen de Tercera División.

Por lo mismo, el duelo frente al equipo inglés se anota como histórico. En conferencia de prensa, Pellegrini abordó la final frente al elenco de Londres, que destaca por las enormes inversiones que ha realizado durante las últimas temporadas.

“¿Quién es el favorito? Sería fácil para mí que es el Chelsea, como dijo Isco tienen mucho dinero, pero creo que tenemos las mismas opciones de ganar que ellos. Son 90 minutos, puede ganar cualquiera, depende del rendimiento de los jugadores, en los dos equipos hay futbolistas experimentados. Estoy absolutamente convencido de que intentaremos ganar desde el primer minuto. No creo que seamos David y Goliat, tenemos las mismas opciones que ellos de ganar el título”, señaló el exfutbolista.

“Lo más importante es ser el mismo equipo de siempre, es lo que nos ha permitido llegar a la final, pelear por la Champions hasta el último minuto y estar en Europa. La parte emocional hay que manejarla porque un error puede condicionar. Jugando de igual a igual tenemos posibilidad de ganar, no hay que cometer errores por exceso de motivación”, complementó.

El DT se detuvo para elogiar a Antony, la gran figura del Betis. El Ingeniero logró recuperar su mejor versión tras un paso en falso por el Manchester United. “Creo que puedo estar orgulloso de lo que Antony hizo. Hablé con él antes de que viniera, me dijo que no estaba jugando, que no era feliz, necesitaba un poco de revancha. No es fácil cuando pagan por ti cien millones de euros, pero Antony es un gran jugador y creo que el paso por el Betis le ha venido muy bien”.

También abordó su relación con Enzo Maresca, el DT del Chelsea. Ambos han reconocido públicamente su amistad luego que el español fuese su dirigido en el Málaga y, posteriormente, su ayudante en el West Ham United. “Envié un mensaje a Enzo en la fase de grupos diciéndole que ojalá nos pudiéramos cruzar en la final. Estos días le he felicitado por su éxito del domingo”, cerró.

Maresca integró el cuerpo técnico de Pellegrini en West Ham United.

El íntimo respaldo que tendrá en Polonia

Pellegrini no estará solo. Al margen de la apreciable cantidad de fanáticos del equipo andaluz que se desplazarán a Polonia para presenciar la definición, el Ingeniero recibirá un especial apoyo. El Diario de Sevilla recoge la particular historia.

"Sebastián Errázuriz y Juan Eduardo Edwards, de 74 y 70 años, respectivamente, habían llegado hasta la ciudad polaca de Breslavia un día antes y habían tenido tiempo de hacerse más de 16 kilómetros andando conociendo los encantos de la que llaman la Venecia de Polonia", consigna, a modo de presentación de los protagonistas de la historia.

¿Quiénes con Errázuriz y Edwards? El siguiente párrafo de la nota da cuenta del vínculo y de la especial forma en que ambos llegaron a Europa. “Después, lógicamente, era obligado un paréntesis para poder charlar un ratito con su amigo de la juventud, un Manuel Pellegrini que los había invitado expresamente, corriendo con los gastos, para que estuvieran presentes en un momento también especial para el entrenador bético, pues ni más ni menos va a disfrutar de su primera final europea después de una longeva, y exitosa, carrera como entrenador en diferentes países tantos sudamericanos como europeos, además de una aventura en China".

Sebastián Errázuriz y Juan Eduardo Edwards, los amigos de Pellegrini (Foto: El Diario de Sevilla)

"No es la primera vez que viajan por expreso deseo del entrenador béticos, han sido muchísimas más“, agrega la publicación.

El deporte es parte clave del vínculo. “El primer partido de tenis cada vez que vuelve a Santiago por las vacaciones lo juega conmigo siempre y, por supuesto, le gano, pero bueno lo importante es la amistad que nos une”, luce Errázuriz.

Finalmente, se anima con una proyección del duelo. "Si Isco y Antony, los dos genios, tienen un buen día, el título estará mucho más cerca”, anticipa.

Con el connatado, y generoso, amigo el contacto ha sido acotado. “Porque Manuel sólo nos puede dedicar unos minutos, él no descuida para nada a pesar de nuestra presencia sus obligaciones profesionales”, puntualiza.