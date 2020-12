Quinteros, molesto por la cuarentena de Insaurralde: “Es algo que no comprendo”

Gustavo Quinteros prepara el partido del sábado frente a Universidad Católica, con la ilusión de repetir lo hecho ante Unión Española. El DT se mostró esperanzado en lo que se pueda hacer, en conferencia de prensa. “Miramos el partido, vimos cosas positivas y negativas. Tuvimos esta semana larga, hemos trabajado bien y en lo que seguimos mejorando, y esperamos aprovechar las pocas posibilidades que el rival te da. Creo que vamos a llegar bien al partido, pese a las ausencias”, declaró.

Justamente, las bajas son una de las preocupaciones del entrenador. Juan Manuel Insaurralde fue una de ellas por contacto estrecho, lo que desató la molestia del DT. “Él está aislado y siempre me hago una pregunta que no la comprendo: él fue contacto estrecho y hay situaciones de jugadores que no son contacto estrecho, cuando compartieron vestuario y abrazos con con otros que sí fueron positivos. Insaurralde no fue positivo, pero no puede entrenar. Hay jugadores que estuvieron al lado de positivos y no son contacto estrecho. No lo entiendo. Es una situación que estamos sufriendo, estamos haciendo jugar a un chico de 19 años en un momento que no es ideal y tenemos que estar cambiando posiciones. Nos duele esa situación, pero hay que darle para adelante y no pensando por qué para Colo Colo fue así y para otros clubes no”, señaló con molestia.

El estratega explicó las razones por las que Colo Colo no ha podido sumar más en el torneo. “Venimos perdiendo todas las semanas a jugadores. Ese es el campeonato más difícil para nosotros, tener 10 jugadores afuera. Hemos inventado posiciones y esas son las derrotas que tenemos nosotros, las pérdidas de jugadores. Si hubiese tenido a todos los jugadores desde un principio, estaríamos pensando en otros objetivos. Se hace complicado el funcionamiento, tener que inventar posiciones, cambiar a jugadores porque no están para 90 minutos. Hoy estaríamos pensando en otros objetivos. Ese es el motivo”, explicó.

Quinteros adelantó que Jorge Valdivia estará en condiciones de sumar minutos frente a la UC. “Ahora es más posible, hoy hizo fútbol. Hicimos un trabajo táctico y de fútbol de 35 minutos, estamos contentos de que lo haya hecho bien. Tendría muchas posibilidades de estar en el plantel. La idea siempre fue tener a Matías y a él y aprovechar la calidad y sus virtudes para el equipo los 90 minutos”, señaló, junto con destacar la recuperación de Esteban Paredes. “La lesión fue menos grave de lo que pensábamos. Ojalá se pueda recuperar lo antes posible”, agregó.

Asimismo, expresó su deseo de que todos los jugadores que no han firmado el anexo de contrato sigan. “Hace días se está hablando. La intención es que continúen todos, terminar de la mejor manera y después empezar a pensar en un año distinto. Los dirigentes están hablando para que todos tengan continuidad al menos hasta febrero, ojalá que puedan llegar a un acuerdo y ayudar a la institución en un momento difícil”, comentó.

Por último, manifestó que el tema del descenso no se toca. “Los pensamientos negativos hay que evitarlos, tratamos de no hablar de situaciones negativas. Hace semanas que no escucho ni leo nada, ni cuando ganamos. El mensaje es no tratar de pensar en situaciones negativas para enfocarnos en lo positivo”, cerró.