Sufre previo a Wimbledon: Nicolás Jarry cae ante Reilly Opelka en los octavos de final del ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch

Tenis, Nicolas Jarry vs Alexandre Muller Abierto de Roma 2024. El tenista chileno Nicolas Jarry pierde un punto contra Alexandre Muller de Francia durante el partido en el foro italico. Roma, Italia. 14/05/2024 Matteo Ciambelli/Photosport Tennis, Nicolas Jarry vs Alexandre Muller 2024 Rome Open tournament. Chile’s tennis player Nicolas Jarry losing a point against Alexandre Muller of France during the match of the Rome Open Tennis tournament in Rome, Italy. 14/05/2024 Matteo Ciambelli/Photosport

MATTEO CIAMBELLI/PHOTOSPORT