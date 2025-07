“A nadie le gusta ir, volver y no poder arreglar”: dirigente de Nacional explica por qué Eduardo Vargas no llegó a la U

Eduardo Vargas es jugador de Audax Italiano. El atacante firmó un vínculo que se extiende por seis meses. Jugará hasta fin de año en el cuadro de La Florida. Una situación que en Uruguay no sorprende. Hace algunas semanas, el ariete estaba negociando con Universidad de Chile, sin embargo, no llegaron a acuerdo.

Tras la caída en las tratativas, Turboman volvió a Montevideo y estuvo entrenando con Nacional. “Yo supuse que no iba a arreglar en Universidad de Chile, a nadie le gusta ir y volver y no poder arreglar. Supuse que se le iba a complicar, está bien que se haya ido a otro equipo. Lo que mal empieza, mal acaba”, dijo Alex Saúl, dirigente del Bolso, en entrevista con el medio Tirando Paredes.

Vargas no tuvo su mejor paso en Nacional. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El directivo también abordó el fracaso del segundo goleador histórico de la Roja en Uruguay. En 16 partidos, el delantero apenas marcó dos veces. “Yo no creo que sintió la camiseta, lo que pasó fue que no se adaptó al fútbol uruguayo que no es lo mismo. No salió la apuesta, hizo un gol en la última final de la Copa Libertadores con el Mineiro”, comentó.

En esa línea, el empresario reconoció que el camino que tomó el paso de Vargas por Nacional los tomó por sorpresa. “Fue inesperado lo que pasó, pero Nacional, como en todo club grande, hay harta competencia y poco espacio. Si no los aprovechas, es complicado, más o menos lo que les pasa a los juveniles que tienen que rendir de inmediato”, sentenció.

Cuando se cayó la chance de firmar con la U, el artillero comenzó a evaluar otras alternativas. siempre dentro de Chile como prioridad, porque su deseo era volver al país. En esa búsqueda, Deportes La Serena apareció como opción real, pero fue Audax Italiano el equipo que aceleró y que, finalmente, se quedó con sus servicios, que alimenta sus opciones de luchar por el título. Actualmente son segundos en la Liga de Primera.