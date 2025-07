La furiosa reacción de Johnny Herrera a la fallida negociación de la U que terminó con Eduardo Vargas en Audax Italiano.

Eduardo Vargas no llega a la U. El ariete firmó por seis meses con Audax Italiano tras su salida de Nacional. La historia de Universidad de Chile está incrédula ante la caída del fichaje de Turboman. Uno de los más molestos es Johnny Herrera, quien se lanzó duramente contra los directivos de Azul Azul.

“No es solamente un tema económico. Es un ninguneo. Ahora le van a echar la culpa a él, con esos periodistas amigos que tienen. Apareció el teléfono rojo y los que realmente mandan en la U no lo quisieron”, lanzó el exguardameta, en TNT Sports.

Pese a las tratativas, Vargas no jugará en la U. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En esa línea, el multicampeón con la U habló de la oferta del cuadro itálico. Sin embargo, no guardó la artillera y sus dardos continuaron. “Él valora ese esfuerzo de Audax. En la U no le ofrecieron ser el que más gana. El punto negro son los que mandan, los que se esconden. La van a seguir cagando porque estas oportunidades no se desperdician”, dijo.

Finalmente, el actual comentarista deportivo salió de la negociación propia con Vargas y apuntó a la concesionaria por su manejo en otras tratativas. “Es inconcebible la gestión de Azul Azul. Van a tener que dar explicaciones los h... Incluso puede que no llegue (Esteban) Matus. Entonces es una gestión callampa. Ahora como le explico a mi hijo que no va a llegar Vargas”, cerró.

El vínculo de Turboman con el cuadro de La Florida se extiende hasta el final de la temporada. El segundo goleador histórico vestirá su tercera casaca en el país. Antes estuvo en Cobreloa y el el cuadro estudiantil laico.