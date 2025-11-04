OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Una alegría para Colo Colo: las promisorias cifras que arroja Eterno, el documental que resume el centenario albo

A pocos días del estreno, la obra, que muestra a Benjamín Vicuña en el rol de David Arellano, se ha transformado en un éxito en las salas nacionales.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Javier Correa y Francisco Marchant en una celebración. (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Para Colo Colo, 2025 debía ser un año particularmente feliz. Los albos venían de coronarse en la campaña anterior y de realizar una gran presentación en la Copa Libertadores. El calendario resultaba especial por una efeméride irrepetible: se trata del año del centenario del club más popular del país.

Sin embargo, los planes y hasta los sueños para la conmemoración se fueron truncando desde aquella trágica jornada de abril en que los albos recibieron a Fortaleza y se produjeron graves incidentes dentro y fuera del estadio Monumental. En la cancha, el panorama es igual de complejo: eliminados en Copa Libertadores, sin opción de jugar la Copa Sudamericana y seriamente complicados en la aspiración de entrar en un torneo internacional en 2026, en Macul no encuentran explicación para tanta desgracia.

Una alegría para Colo Colo: las promisorias cifras que arroja Eterno, el documental que resume el centenario albo

El estreno de Eterno, el documental dirigido por Fernando Lavanderos y producido por Fábula, se ha transformado en una de las pocas alegrías para los albos en la actual temporada. La obra, protagonizada por Benjamín Vicuña, que cuenta con apariciones de jugadores emblemáticos como Carlos Caszely y Arturo Vidal e hinchas connotados del club, como el actor Daniel Alcaíno, busca reconstruir la historia institucional del Cacique, con sus éxitos y sinsabores.

El producto ha resultado exitoso para lo que se refleja en una marca concreta: en su primer fin de semana, entre el jueves y el domingo, se vendieron 30 mil tickets para presenciarla, lo que la situó como el estreno más visto en las carteleras nacionales, superando a cinco producciones, entre chilenas y extranjeras.

Vicuña encarna a David Arellano, fundador y primer mártir de la institución alba. "Para mí fue un honor, y un privilegio, como actor y como hincha poder interpretar este rol. La gente va a poder ver no solo la fundación, la historia de Colo Colo, sino que también se podrá emocionar, vibrar con las imágenes de archivo, con entrevistas y con la ficción", declaró el actor, a Las Últimas Noticias.

También abordó el complejo 2025. "Fue un año muy difícil, muy duro. La situación dramática donde perdieron la vida los hinchas es un dolor inmenso, inconmensurable. Quiero pensar que aprendimos algo y que nunca más se repetirá una tragedia así. En lo deportivo también fue complejo, pero de eso se trata el fútbol, de levantare, una y otra vez ante la adversidad, frente al dolor, también en las derrotas y Colo Colo lo demostró en su historia"

Más sobre:Colo ColoEternoBenjamín VicuñaFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Este es un momento verdaderamente histórico”: Bice y Security concretan la fusión legal y ahora existe un solo banco

ME-O increpa a Kaiser por posibilidad de indultar a Krassnoff: “Asesinó a dos tíos míos y a mi padre”

PGU, impuestos, contribuciones y acuerdo Codelco-SQM: los temas económicos que marcaron el debate presidencial de ARCHI

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

“Me da mucha pena, me da mucha lástima”: José Miguel Castro por apoyo de Mario Desbordes a Álvaro Carter

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

4.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

5.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic en el ATP de Atenas

A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic en el ATP de Atenas

Rating del lunes 3 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 3 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Corea del Norte vs. El Salvador por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Corea del Norte vs. El Salvador por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

ME-O increpa a Kaiser por posibilidad de indultar a Krassnoff: “Asesinó a dos tíos míos y a mi padre”
Chile

ME-O increpa a Kaiser por posibilidad de indultar a Krassnoff: “Asesinó a dos tíos míos y a mi padre”

“Me da mucha pena, me da mucha lástima”: José Miguel Castro por apoyo de Mario Desbordes a Álvaro Carter

Cruces por derechos humanos, liceos emblemáticos y migración marcan penúltimo debate presidencial de cara a primera vuelta

Ventas de viviendas nuevas en regiones también son impulsadas por subsidio a la tasa: la zona sur muestra el mejor desempeño
Negocios

Ventas de viviendas nuevas en regiones también son impulsadas por subsidio a la tasa: la zona sur muestra el mejor desempeño

“Este es un momento verdaderamente histórico”: Bice y Security concretan la fusión legal y ahora existe un solo banco

PGU, impuestos, contribuciones y acuerdo Codelco-SQM: los temas económicos que marcaron el debate presidencial de ARCHI

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”
El Deportivo

Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”

El complejo recuerdo de España en el Mundial Sub 20: “Nos cambiamos de ropa en sillas, las duchas no funcionaban...”

David Beckham recibe el principal título que le faltaba en su exitosa carrera

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel
Cultura y entretención

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel

“Dime cuando tú vas a volver”: Querida, Juan Gabriel y la locura de una canción estelar

Angus Young: el último guardián de AC/DC

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”
Mundo

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

Hamas anuncia el hallazgo del cuerpo de otro rehén y afirma que lo entregará próximamente a Israel

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week