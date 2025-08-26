La revolucionara empresa chilena que trasladó 465 millones de abejas vivas fuera del país

Cuando Haydée Riquelme decidió emprender en 2011, después de años en altos cargos ejecutivos en grandes empresas de logística, pocos imaginaban que terminaría coordinando operaciones tan singulares como el traslado de millones de abejas desde Chile hasta Canadá. Así nació Humboldt Cargo, una empresa familiar con ADN femenino, que hoy es referente en exportaciones... “aéreas”.

La compañía, ubicada en el Centro Aeropuerto de Enea, Pudahuel, a cinco minutos del terminal aéreo de Santiago, no solo es experta en el transporte de frutas y hortalizas —su especialidad—, sino que también maneja cargas complejas: animales vivos, mercancías peligrosas y exportaciones generales. En 2024, su equipo movió 2.200 toneladas de carga, principalmente cerezas y arándanos, además de una cifra récord: 40 mil kilos de abejas vivas, equivalentes a 465 millones de ejemplares.

Estefanía Stuardo, Haydée Riquelme y Jacqueline Stuardo

El proceso, descrito por su fundadora como un trabajo de “relojería”, requiere mantener las colmenas entre 5 y 12 grados durante 30 horas de viaje. Las abejas, recolectadas desde O’Higgins hasta Los Lagos, llegan a Canadá listas para polinizar los campos de Alberta en primavera, aportando a la agricultura y a la preservación de ecosistemas.

“Cumplimos un rol fundamental asegurando que estas abejitas, tan sensibles a la temperatura, los ruidos y la luz, lleguen en óptimas condiciones. Eso nos ha permitido convertirnos en punta de lanza para nuevos exportadores”, comenta Estefanía Stuardo, gerenta comercial e hija de Riquelme.

Con respecto a los 15 años que están en el recinto empresarial Enea, estas emprendedoras coinciden en su conveniencia. “Una de las variables que inciden en el éxito de nuestro trabajo es estar en un lugar donde ‘pasa todo’, lo que nos permite reaccionar con la rapidez y efectividad que requieren las operaciones logísticas”, señala Riquelme

El liderazgo femenino es parte central del ADN de Humboldt Cargo. Mientras Haydée Riquelme dirige la empresa, sus hijas Estefanía y Jacqueline se encargan del desarrollo comercial y la sostenibilidad. “Nuestro propósito es llevar cargas que generen bienestar”, enfatiza Jacqueline.

Acreditada por DGAC, IATA y Aduana, y miembro de WCAworld y ALOG Chile, la compañía también está conectada a nivel gremial: Haydée es presidenta del comité aéreo de ALOG Chile, donde articula la relación entre autoridades, aerolíneas y empresas del sector.

¿Qué viene ahora? Tras abrir una segunda ruta vía Estados Unidos, Humboldt Cargo espera incrementar sus exportaciones de abejas en 15 % para 2026, consolidando a Chile como referente mundial en este nicho.