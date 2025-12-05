VOTA INFORMADO por $1100
    Rema y Ainwater son las startups ganadoras del Demo Day de la segunda versión del programa de aceleración Decarb-volution

    Las soluciones con foco en tratamiento y remediación de suelos degradados a través de soluciones biotecnológicas; y gestión eficiente y sostenible del agua a través de inteligencia artificial, fueron reconocidas por el impacto y escalabilidad de sus tecnologías climáticas tras un proceso de aceleración que reunió a emprendimientos de alto potencial.

    Por 
    Hub Emprende

    Las startups Rema y Ainwater fueron seleccionadas como las ganadoras del Demo Day de la segunda versión de Decarb-volution, el programa de aceleración enfocado en tecnologías climáticas para la descarbonización desarrollado por ChileGlobal Ventures, área de emprendimiento, innovación e inversión de Fundación Chile, en colaboración con Climate-KIC y con el apoyo de Corfo.

    Durante esta edición, las startups fueron parte de un completo proceso de acompañamiento en el cual fueron apoyadas en aspectos como medición y comunicación de impacto, modelo de negocios, tracción comercial y captación de capital privado. De las startups participantes, fueron cinco las seleccionadas para competir en el Demo Day: Neutral Farming, Chass, Maifud, Ainwater y Rema.

    Frente a un jurado especializado —compuesto por Gabriela Taborga, Manager Comercial de startuplab.01; Gerardo Zañartu, Gerente de Corporate Venture Capital de Empresas Carozzi; y Sebastián Arias, Subgerente de Financiamiento Temprano de Corfo— las startups presentaron sus soluciones orientadas a enfrentar los desafíos del cambio climático, consolidándose como ganadoras Rema y Ainwater.

    “Esta segunda versión de Decarb-volution reafirma el compromiso que tenemos con impulsar iniciativas orientadas a enfrentar los desafíos del cambio climático. Lo que vimos en esta edición reafirma el rol del ecosistema por transformar los desafíos climáticos en oportunidades de innovación. El programa permitió acompañar a las startups en un proceso profundo de aprendizaje y validación, clave para que sus soluciones puedan crecer y desplegarse en nuevos mercados”, señaló Cristián Montoya, Portfolio Manager de ChileGlobal Ventures.

    Por su parte, María Patricia Cruz, Subgerente de Ecosistemas de Emprendimiento de Corfo, indicó que “el Demo Day de Decarb-volution no es solo el cierre de un programa de aceleración, es una muestra concreta de cómo el emprendimiento y la innovación están aportando con soluciones reales a la descarbonización del país. Esta iniciativa de ChileGlobal

    Ventures , con apoyo de Corfo, ha logrado combinar capacidades técnicas, redes de inversión y acompañamiento estratégico, convirtiéndose en una plataforma clave para que startups de base tecnológica aceleren su crecimiento e impacto”.

    Las startups ganadoras del programa de aceleración se encuentran actualmente en la última etapa de preparación para la inversión, proceso del cual el Demo Day fue una de las instancias clave. En lo que resta del programa, participarán en dos masterclasses: la primera, impartida por Guerrero Olivos sobre due diligence, y la segunda, dictada por Sebastián Burgos, director de Desarrollo de Negocios de ChileGlobal Ventures, enfocada en tácticas de fundraising. Posteriormente, cada startup tendrá una sesión uno a uno, donde recibirá una asesoría personalizada para desarrollar un CRM orientado al levantamiento de capital

    COMENTARIOS

