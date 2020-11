Carolina Escobar y su llegada oficial a Buenos días a todos: “No sé si en otra etapa del programa hubiera sido un aporte”

Hace dos semanas TVN, junto con anunciar la salida de Ignacio Gutiérrez de la conducción del matinal Buenos días a todos, confirmó al nuevo trío de animadores a la cabeza del programa: Gonzalo Ramírez, Carolina Escobar y María Luisa Godoy, esta última quien regresará a ese rol en marzo tras su post natal.

Por ello, la dupla integrada por Ramírez y Escobar -presentados en primera instancia solo como apoyo en la conducción frente a la ausencia de Godoy-, es la que por ahora lidera de forma estable el proyecto, logrando buenos comentarios tanto dentro del canal como fuera de este, en la recepción del público.

Durante octubre, sin ir más lejos, el programa que pasó varios años en el cuarto lugar de la franja matutina, subió a la tercera posición, desplazando así al matinal de Canal 13, Bienvenidos, en el total del mes con 4,9 puntos promedio de rating.

Sobre esto, su fortuita llegada al programa, y cómo ha sido encabezar esta apuesta después de momentos complejos para el Buenos días a todos, conversa con La Tercera la periodista Carolina Escobar.

¿Cómo ocurre esta llegada de ustedes al matinal?

Fue por esas cosas que se dan en la vida, sin planificación. No de parte nuestra al menos. El canal tengo entendido que siempre le tenían como el ojo medio puesto a Gonzalo, pero tampoco con una cuestión concreta y clara hasta que yo llegué al matinal, por un reemplazo en realidad. Y nada, les pareció, les acomodó. Nosotros habíamos trabajado antes con Gonzalo en prensa durante varios años y funcionó. Creo que son como esas cosas que fluyen de manera natural, y es que de repente estábamos los dos en el estudio del Buenos días.

Han recibido varios elogios como dupla, muchos comentarios sobre el fiato con Ramírez ¿Cómo los toma?

Súper agradecidos del cariño. Es lo que siempre he dicho: esto es lo que hay, y si te sirve, si te acomoda, si te parece que puede generar algo bueno, démosle para adelante. Y sí, fiato porque con Gonzalo trabajamos hartos años juntos en prensa, en un noticiero que era muy largo que es el del mediodía, con lo cual generas ciertos códigos, te aprendes a conocer en definitiva y yo creo que eso es fundamental sobre todo para un programa como el matinal, que es la mañana entera, que es de mucho acompañar a la gente. Creo que a través del respeto, el ser nosotros mismos, nos han abierto la ventana, la puerta y en ese sentido súper agradecida y agradecidos como equipo de la buena recepción que nos han dado.

Esto le llevó a dejar el departamento de prensa, ¿qué significó para usted este cambio?

Yo dejo una patita todavía en prensa, estoy todavía en el canal 24H con un programa de sustentabilidad, Cuál es tu huella, que ha sido un programa precioso. Me encantaría que no fuera dejar uno por pasar a otro, sino que ser parte de una continuidad dentro del canal. Y creo que se puede hacer, que haya temas que se traten en prensa y que nosotros podamos profundizar o viceversa, una denuncia que nos llegue a nosotros y que se pueda combinar con prensa. Así que de una u otra forma creo que no es como cerrar una puerta y abrir otra, sino que ir manteniendo distintas puertas y ventanas abiertas nomás.

María Luisa Godoy, Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar. Foto: TVN.

El matinal ha cambiado bastante su propuesta tras el estallido social, centrándose en lo informativo. ¿Cree que en otro momento habría podido ocupar este rol?

Para mi de verdad el servicio es lo que más me mueve por lejos. Creo que para eso estamos, para poder hacer las preguntas de quienes no tienen el acceso a la autoridad, o a cuestionar a un alcalde o a un ministro o una ministra, poder plantear inquietudes. ¿Qué hubiese sido en otro momento, en otra etapa del programa? No sé, no sé si hubiese sido un aporte, no sé si hubiese sido una colaboración en ese sentido, por eso me encanta y me llena cumplir ese rol hoy día. En el matinal que está conectando, que está dando una voz a las personas que están en su casa, es lo que tenemos que hacer, es nuestra pega.

Precisamente a ustedes los reclutaron desde el departamento de prensa, ¿qué opina de esa decisión?

Creo que hay una apuesta y de verdad la agradezco de parte del canal, porque en el caso mío hay una apuesta por una conductora que hasta ahora se había desarrollado en prensa y no en otras áreas, pero en definitiva es una apuesta arriesgada también de decir “veamos si esta periodista llega o no a las personas”. Hoy día hay tantos medios de información, y de relacionarse a través de redes sociales que no es como antes que el matinal era la única alternativa, hoy tienes un montón de instancias, canales de Youtube, programas por Instagram, por lo tanto apostar que una cabra de prensa salga y tenga una relación mucho más cercana con la gente es un piscinazo, y por lo mismo tengo una responsabilidad enorme de poder responder a esa oportunidad que me están dando.

¿Qué le pareció la salida de Ignacio Gutiérrez? ¿Lo esperaba?

Yo soy una agradecida de Nacho de verdad. Creo que les tocó como programa a él y a la Mari estar en un periodo que fue súper difícil, de un montón de incertidumbres, de días bien grises por esta pandemia. En ese momento, que le pusieran a esta flaca al lado a conducir el programa, creo que habla de una generosidad que yo me saco el sombrero y admiro. En esta pega no siempre se da eso y en ningún trabajo, que tu tengas un equipo armado y que ese equipo por A o por B en ese minuto no esté, como el caso de la Mari que fue a tener su guagua, y que te pongan a alguien al lado, creo que no es fácil por una parte, y por otra además ser generoso con la otra persona al lado, y en este caso conmigo y con Gonzalo. Nacho nos planteó que tenía proyectos que quería desarrollar y me parece maravilloso.

En estos últimos meses el matinal ha mejorado su sintonía, subiendo al tercer lugar en octubre y en una mañana bastante competitiva. Algo que en parte coincide con su presencia en el matinal junto a Ramírez. ¿Cree que esté relacionado?

Yo soy una convencida de que quien está en pantalla no es necesariamente el que genera uno u otro cambio. No porque tengas a un conductor A o B este va a repuntar y va a tener un mejor resultado o no, va absolutamente de la mano de los contenidos que tengas, cómo los plantees, cómo los lleves adelante, y eso no depende de quien está con la cara frente a pantalla sino que depende de un esfuerzo que de pronto no se conoce: hay un tema de reporteo, un contacto con la gente, una posibilidad de tener a uno u otro entrevistado o a uno u otro especialista, no depende de quien esté frente a pantalla, esto funciona igual que el engranaje de un reloj, y depende del canal también, esto es un trencito, no es como que hay una isla de buena sintonía a una hora y el resto del día es un desastre.

Llegaste a un programa que ha vivido muchos cambios en el último tiempo, cambios en su pauta, cambios de panelistas, despidos. ¿Cómo es llegar a un programa que ha pasado por eso?

Lleno de energía, con la mejor sonrisa, con todas las ganas, con todo el optimismo, con todo el ímpetu, porque en definitiva claro que si tu llegas a un grupo, una familia que puede estar más golpeada o con más pena, qué mejor que llegar con toda la buena onda porque en definitiva eso es, tienes que tratar de colaborar en pos de aquellos que van tirando el carro, que han tenido la capacidad de ser resilientes, volver a pararse ajeno a que se haya ido una muy buena amiga o un amigo, alguien que le tenían mucho cariño y no llegar a generar rechazos y mucho menos, y por lo demás en mi caso en definitiva aprender, yo no había estado participando en matinales ni en otro tipo de programas que fueran de este corte, como digo sí me encanta, así que con la mejor de las humildades y poder aprender, tener la mayor cantidad de feedback de parte de ellos y de input por parte de las audiencias, en función de poder hacer lo mejor posible y poder ir a aportar a este equipo.

¿Cómo cree que los matinales han tomado las exigencias de la gente post estallido social? ¿Cree que los matinales han tomado esas inquietudes de la ciudadanía?

Yo puedo hablar por nosotros, y de verdad que le estamos poniendo harto empeño. No se trata de que nosotros como equipo por más empeño que le pongamos impongamos pautas, temáticas, sino que la idea es poder escuchar y responder. Nos hemos encontrado con opiniones de la gente tan enriquecedoras y más que las de un gran experto o experta en la materia, y eso encuentro que es espectacular. Y eso nos aplica a nosotros también, ya no hay una instancia en la cual uno tiene que ser “a pilas”, y el conductor tiene que estar siempre con la mejor cara, con el súper zapato, con el súper vestido o pinta. No, somos todos de carne y hueso.