10 nuevos bares en Santiago que debes sumar sí o sí a tu ruta

En Santiago ahora hay nuevo e increíble lugar para ir a disfrutar jazz en vivo, Backroom Bar.

De seguro te suena su nombre si sueles recorrer el circuito de bares de Buenos Aires, porque es uno de los imperdibles de la bohemia del barrio Palermo.

Ahí, sorprende con su mezcla de club de jazz, librería y coctelería de autor, todo en uno. Una propuesta de espíritu bohemio, que ahora aterrizó en Santiago con la apertura del bar en Chile, en la calle Pérez Valenzuela, en Providencia.

Por fuera parece una casa más del barrio, pero al entrar impresiona con su estética bohemia, como la de los clubes de jazz de toda la vida, y un cuidado interiorismo, que encargaron a la dupla de diseñadores Grisanti & Cussen.

Y aunque acá no está la librería que es uno de los sellos del de Buenos Aires, sí hay enormes libreros con libros y discos.

Además de un escenario que es el corazón de Blackroom, donde todas las noches puedes ir a escuchar jazz en vivo y con entrada liberada.

El último hit de los bares temáticos es Nowas Cantina. El que acaba de abrir dentro del Parque Araucano, en el sector de CentroParque, justo frente a Kidzania

Un lugar inspirado en películas como Star Wars y Dunay que impresiona con su ambientación.

Y es que apenas cruzas su gran puerta te sientes transportado a otros planetas y épocas futuras, gracias a una cuidada puesta en escena.

De hecho, la crearon artistas con experiencia en escenografía, que tomaron como inspiración los paisajes de lugares ficticcioes como Tatooine, el planeta desértico donde se ambienta la famosa saga de George Lucas.

Además, por el lugar deambulan distintos personajes de planetas muy lejanos. Como KZ33, el robot que es la mano derecha de Nowas, o Amira, la anfitriona del bar.

Y al igual que la ambientación, la carta de comida y de la barra de Nowas Cantina también es interestelar.

Quercus es una palabra que hace referencia a un tipo de árboles de gran porte y follaje permanente. Y así se llama también un nuevo bar cervecero que abrió sus puertas en Providencia, en la calle Santa Magdalena, muy cerca del Metro Los Leones.

Los fanáticos de la cerveza artesanal conocen bien ese nombre, porque se trata del bar de Granizo, premiada cervecería de la Región de Valparaíso y que en 2019 apostó por su primer local, que abrió en 2019 en Viña del Mar.

Ahora aterrizó en Providencia con su primer bar en Santiago. Un espacio on tres rincones temáticos y diferentes entre sí, entre los que hay una salón bajo techo y dos agradables terrazas, ideales para las noches de primavera y verano.

Además de una gran barra hecha de madera de roble reciclado es el epicentro de Quercus Santiago, el lugar desde donde salen fresquitas las cervezas.

Ahí están las 24 salidas de schops, de las cuales 13 son de Granizo y el resto una selección de cervezas de distintas partes del mundo, difíciles de encontrar en otros bares de Santiago.

Prima Bar es un lugar que de seguro conoces si te gusta la buena coctelería.

Te hablamos del bar ubicado en la calle General Flores, en Providencia, donde la materia prima es la protagonista, desde la factura del hielo hasta los licores macerados, e incluso el vermú de la casa.

Un bar con el sello de Kurt Schmidt, el mismo chef detrás del premiado 99 Restaurante, y que ahora aterrizó en CV Galería, en Vitacura.

Su segundo local y bajo la misma ética que lo caracteriza. Es decir, el cuidado por la materia prima y la elaboración propia de todo lo que probarás ahí, como la charcutería.

Y advertimos spoiler, porque si bien comparten esencia con el bar de origen, hay ciertos detalles que sólo encontrarás en este lugar, como una carta de cocteles distintos.

Además de una carta que en la que puedes probar, por ejemplo, 10 tipos de completos, más pequeños, con un pan de papa hecho en el lugar y una salchicha artesanal que elijas, que puede ser de prieta, cerdo o pollo.

¿El negro es tu color favorito? Entonces tienen que ir a conocer Blck, un restaurante, bar y cafetría que abrió hace muy poco a pasos del Costanera Center.

Se trata de un bar temático, donde manda el negro, color que encuentras en las paredes, en la barra y en la decoración y hasta en los platos.

“Blck is the new black” es su lema, el que llevan incluso hasta las preparaciones de la carta, que también son en su mayoría de tonos negros, al igual que varios de sus cócteles.

Para darles ese color utilizan productos como tinta de calamar y carbón activado, un polvo neutro que se extrae del carbón vegetal.

La prueban son platos como los mariscos marinados sobre crema de coco y aceite sepia ($ 10.900) y el pulpo a las brasas ($ 17.900), que llega con salsa barbecue de calamar, papas confitadas en grasa de pato, emulsión negro y aliolí de pato y naranja.

Si hasta el panqueque celestino para el postre es oscuro, el que está relleno con un adictivo manjar artesanal y acompañado de helado artesanal negro.

Los cerveceros de corazón de seguro se sentaron en más de una ocasión en la barra de Bar Spoh, el local que la cervecería Spoh tuvo en el barrio Lastarria hasta la pandemia.

Muchos lo extrañaban y para todos ellos hay una buena noticia: está de vuelta y recargado.

Claro que ahora lo encuentras en una nueva ubicación, el Patio Bellavista, donde reabrió con una propuesta renovada y la calidad ya conocida.

Además de tener detrás a la cervecería artesanal del mismo nombre, que posee su planta en el barrio Matta Sur y desde donde llegan directo sus conocidas cervezas, imposibles más frescas.

“Regresamos y mejorados” dice la bio en Instagram del Bar Spoh, convertido hoy en el mejor bar para probar cerveza craf en el Patio Bellavista.

Y es que su propuesta está reformulada y bajo el concepto de “fermentando felicidad”. Uno que se refiere a las cervezas, por supuesto, pero también a bebidas como la ginber beer y a los ingredientes fermentados que son los protagonistas de su carta de comida.

Si amas el ron, entonces tienes que conocer este nuevo lugar, que abrió en una preciosa casona en Condell con Marín, y donde encuentras más de 80 etiquetas de este destilado.

Si bien el lugar es amplio, con terraza y distintos salones, sentarse en la barra y dejarse sorprender por sus expertos bartenders es toda una experiencia.

Más si quieres aprender de ron, el destilado que se hace a partir de subproductos de la caña de azúcar.

Así, en La Ronería puedes probar “tragos a la roca”, es decir, cortos sobre hielo, de ron como Zacapa Solera 23 ($ 9.990), que tiene aromas a vainilla, caramelo y cacao, con un dejo a roble, tabaco y nuez moscada.

O el Diplomático Reserva Exclusiva ($ 8.990), el más famoso de los venezolanos, con aromas de cáscara de naranja y caramelo.

Además de la coctelería tiki, en base a ron; cocteles de autor inspirados en fiestas del mundo y hasta una selección de puros y habanos.

Es el esperado bar y restaurante que acaba de abrir en Santa Magdalena en Providencia. Uno de dos pisos, con terraza, y una identidad totalmente propia, bien kitsch, queer, y llenos de guiños a la cultura pop.

Es decir, aquí suena y se respira esa música cebolla de culto, al estilo de Camilo Sesto y por supuesto la inmortal Raffaella Carrà.

Además, de guiños que te hacen sentir en casa, o al menos, en el de una señora imaginaria, “Esperancita”, que con cariño te dice “Perrita” y te abre las puertas de su hogar, llena de objetos que son parte de tu memoria emotiva.

Todo parte de una estética vintage, y bien pop, que de seguro conquistará tu corazón.

En Esperancita sólo caben 50 personas, por lo que cuando se llena, lo más probable es que te pasen a llevar en la barra, o que puedas ir sólo y te conversen de una mesa a otra.

Eso se da, y es parte de la identidad de este lugar, así como las referencias a teleseries chilenas, Sucupira o Adrenalina por ejemplo.

como dicen en el lugar, déjate engatusar por sus encantos, y prueba alguno de sus cocteles de autor, como Mocatriz ($ 6.900), mezcla de cantante y actriz, que lleva Gin, un mix cítrico de naranja y pomelo, jugo de cranberry, sirope, más un toque de tónica.

Además de alguno de sus platos de temporada, cocina del mundo, bien comfort food, como ¿Quiénes son las reinas de la noche? ¡Nosotras! ($ 5.950), que son milcaos chilotes, hechos de papa cocida mezclada con papa rallada y chicharrón, bien fritanga, más un pebre de la casa.

El Speakeasy es uno de esos lugares escondidos de los que no te podemos dar la dirección. No una primera instancia al menos.

Se trata de un pequeño bar para no más de 20 personas en Las Condes, al que para poder acceder y saber las coordenadas deberás reservar a través de su Instagram.

Y es que se trata de un bar clandestino, al estilo de los que existieron en la década del 20 y principios de los 30 en Estados Unidos, en plena Ley Seca o época de la Prohibición, cuando tomar alcohol era condenado con pena de cárcel.

De hecho, para entrar a este bar deberás pasar por un baño y tirar la cadena. Sólo entonces se abrirá una rendija, y te pedirán la contraseña, dada antes a través del Instagram.

Detrás del baño se esconde este El Speakeasy, un exclusivo bar donde reina el terciopelo, las luces rojas, una barra de lujo y algunas mesas.

A cargo de esta barra encontrarás a Agustin Garcia Fierro , quien le da el toque a esta carta donde reina la coctelería clásica y de autor.

Ojo que este no es un bar en sí, pero sí una prendida barra que de seguro agradecerás haber conocido

Es La Vemutería del Pobre Vermut, una pequeña local que funciona sólo los fines de semana y que encuentras dentro de la Factoría Franklin, el espacio reconvertido de barrio Franklin donde funcionan otros imperdibles.

Ahí la estrella es el vermut artesanal de Pobre Vermut, que, a grandes rasgos, es un vino fortificado y que acá encuentras en dos variedades: blanco y rosso.

Los puedes probar solos, con soda ($ 4.500), con tónica ($ 5.000) o con ginger beer y pomelo ($ 5.500), por ejemplo.

Y acompañar de opciones para picar y compartir que son deliciosas, especiales para disfrutar de esa barra a cualquier hora. Como la tortilla trufada ($ 9.500), que es una tortilla de papas, con huevos, cubos de pastrami artesanal, cebolla caramelizada, perejil y queso.