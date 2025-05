13 escapadas cerca de Santiago perfectas para pasear y recargar energías esta primavera

¿Estas pensando en escapadas cerca de Santiago? Y es que son ideales para salir a recargarse de energía y desconectarse del día a día.

Aunque no solo sirven para eso, sino también para comer y beber como los dioses, pasear por lugares increíbles y respirar aire limpio.

Si andas buscando dónde ir con tu familia o amigos por el fin de semana o por un día, aquí tienes una guía con escapadas insuperables y a menos de dos horas de la capital.

Olmué

Parque-Nacional-La-Campana-16-ok.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

A los santiaguinos y también a los viñamarinos les encanta escaparse al Olmué, la pequeña ciudad que se ubica en la V Región y a una hora y media de la capital.

Dicen que ahí el relajo está garantizado, por su clima especial, con días cálidos casi todo el año, y por su aire limpio.

Todo eso se debe a que está rodeado por el Parque Nacional La Campana, un pulmón verde que junto con el área del lago Peñuelas es Reserva de la Biósfera.

Si lo que necesitas es desconectarte y pasarlo bien para dejar atrás el estrés, hay desde un lodge de ensueño a los pies de La Campana hasta cervecerías que son de las mejores de la zona.

Puedes ver acá nuestra guía de Olmué.

Valle de Casablanca

Viña Veramonte la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Si te gusta el buen vino, de seguro las escapadas de fin de semana a Casablanca te vendrán como anillo al dedo.

Este valle, ubicado a 40 minutos de la capital por la Ruta 68, es una de las capitales mundiales del vino y por eso atrae a miles de turistas.

Es cierto que sus viñas son su principal gancho, pero también tiene restaurantes con buena comida tradicional y varios paseos familiares que te harán querer volver una y otra vez.

Acá puedes ver la guía de panoramas en Casablanca.

Curacaví

Chicheria-Daine-2-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

“Chicha de Curacaví, chicha baya y cura’ora / chicha de Curacaví, que ponís los pasos lento”, dice la famosa y popular cueca dedicada a uno de los emblemas de la zona: la chicha.

Pero en esta comuna rural de la Región Metropolitana, ubicada a 40 minutos de Santiago por la Ruta 68, hay otras tradiciones que se mantienen vivas y que vale la pena ir a conocer.

Como los dulces y sus restaurantes de comida típica, además de otro rincones y novedades quedes recorrer junto a esta guía para pasear por Curacaví.

Pirque

Las-Majadas-8-ok.jpg Alicia Martinez

Foto: Las Majadas de Pirque

Es un destino típico de fin de semana lleno de rincones por descubrir y perfecto para ir con la familia el fin de semana o un día feriado.

Los amantes del vino se pueden dar un festín acá, porque Pirque se está convirtiendo en un nuevo destino ecoturístico, con viñas como Haras de Pirque o la tradicional e histórica Concha y Toro.

También lo harán quienes disfrutan de las actividades al aire libre, porque ahí abrió sus puertas el año pasado el primer parque nacional de la Región Metropolitana, Río Clarillo.

En esta nota están los lugares recomendados en Pirque.

Parque Tricao

Aviario-Parque-Tricao-3-ok-1.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Este increíble pulmón verde se encuentra en la comuna de Santo Domingo, a una hora y media de Santiago.

Sus 100 hectáreas son perfectas para ir a pasar el día en contacto con la naturaleza, porque dentro tiene un puñado de atractivos para toda la familia, desde senderos entre bosques de lingues, pataguas, petras y boldos, hasta un circuito de juegos en el aire con puentes colgantes y un muro boulder.

Ahí también está el aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica, uno que protege a cerca de 700 tipos de aves exóticas rescatadas de cautiverios, como loros eclécticos de Australia, faisán de China, perdices o mirlos.

Mejor si llegas temprano, para disfrutar el día completo con un picnic y una increíble visitar a su humedal de dos hectáreas con cisnes y patos gargantilla, o a su embalse artificial ideal para navegar en kayak o practicar stand up paddle.

Todos los detalles para visitar el Parque Tricao están en esta nota.

6-e1675700589582.jpeg la-tercera

Foto: Luis Ávila

De seguro has pasado por ahí varias veces camino al norte y quizás no te has detenido a conocer sus encantos. Pero vale la pena ir directamente hacia Hijuelas, la comuna de la Región de Valparaíso que está en medio del valle del Aconcagua.

Conocida también como la Capital de las flores, por ser el lugar con mayor producción de flores del país, se ubica a 110 km de Santiago por la Ruta 5 Norte.

Así, a poco más de una hora de la capital, está este destino que es ideal si lo que buscas es conectarte con la naturaleza y respirar aire limpio.

Eso, porque toda la comuna de Hijuelas está dentro de la Reserva Mundial de la Biósfera La Campana-Peñuelas, que la Unesco declaró en 2009 debido a su rica diversidad de flora y fauna nativa.

De hecho, el Parque Nacional La Campana es uno de sus principales atractivos, pero no el único, ya que la comuna ofrece varios otros, desde restaurantes y hasta un observatorio astronómico, que recomendamos en esta guía.

Valparaíso

Hotel-Verso-5-ok.jpg FELIPE REYES

Foto: Hotel Verso

Siempre es un buen plan visitar Valparaíso y perderse entre sus cerros y coloridas calles cargadas de historia, cultura y patrimonio.

Pero además el puerto principal puede ser una tentadora opción de escapada, en la que puedes hacer un recorrido por sus restaurantes, bares, cafés y hoteles.

Si te animas, lleva en tu teléfono esta guía para saborear los imperdibles de la ciudad, una selección que incluye clásicos como también las novedades que encontrarás en los cerros y en el Plan.

Entre los nuevos lugares, hay uno en pleno Paseo Yugoslavo, en el cerro Alegre: Circular. Se trata de un restaurante con vista a la bahía y con terraza, a cargo de Catalina Venegas y Cristián Gómez, quienes se lucen con una carta que va cambiando según lo que ofrecen los pescadores artesanales.

Revisa acá la guía con los lugares recomendados para saborear el puerto principal.

Santo Domingo

Santa-Pizza-1-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

A apenas 90 minutos de Santiago se encuentra este tradicional balneario, que es ideal para ir a respirar aire costero estos días de descanso.

Playas extensas, naturaleza, parques muy entretenidos y restaurantes con vista al mar son parte de los imperdibles de este balneario del Litoral Central.

Y en esta guía tienes algunos de sus atractivos que puedes visitar todo el año.

Valle de Colchagua

Hotel-Parronales-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Hotel Parronales

A menos de dos horas al sur de Santiago está uno de los destinos de enoturismo más famosos de Chile y el mundo: el valle de Colchagua.

Una zona con aire campestre que mezcla vinos, tradición, cultura y gastronomía, y que tiene como principal imán las numerosas viñas que existen ahí, varias de ellas abiertas al público con recorridos y visitas.

Las que son ideales para visitar en cualquier época del año, recorriendo sus viñas y probando sus reconcidos vinos.

Además, en la zona hay deliciosos restaurantes con todo el sabor del producto local, donde brillan tanto los ingredientes como los pescados y mariscos de la costa cercana, de lugares como Constitución, Iloca y Curanipe.

Si vas, nos dejes de revisar esta guía con los lugares más sabrosos en el valle de Colchagua.

Pomaire

San-Antonio-15-OK.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Es una de las escapadas de fin de semana más populares entre los santiaguinos. Eso porque Pomaire es todo un imán para quienes buscan aire campestre y cerca de la ciudad.

Se ubica a 50 minutos de la capital, por la Ruta 78, y es famosa por sus artesanos en greda, que están repartidos por todo el centro del pueblo y donde puedes vitrinear por horas. También por su gastronomía campestre, sobre todo sus reconocidas empanadas de un kilo.

Razones más que suficientes para ir a pasear por el día.

Los mejores datos en Pomaire los encuentras acá.

Viña-Vik-entrada-listo-.jpg la-tercera

Foto: Viña Vik

En los últimos años, el Valle de Cachopoal se ha potenciado como destino enoturístico, por la calidad y cantidad de viñas que hay en este zona de la VI Región y a 90 minutos distante de la capital.

Los amantes del buen vino ahí pueden visitar desde viñas biodinámicas hasta otro de lujo exuberante, como una que posee con un hotel en donde se hospedó la banda británica Coldplay.

Pero, además, por este valle hay tentadores lugares para ir a comer, en los que los protagonistas son los productos de la zona, los que permiten saborear tanto el campo como el mar.

¿Te anima a descubrirlo? Acá una guía con lugares imperdibles.

Peñaflor

El-Trapiche-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Municipalidad de Peñaflor

Peñaflor es conocida por ser la sede del Oktoberfest, la popular fiesta de la cerveza, y por sus tradicionales celebraciones para el 18 de septiembre.

Sin embargo, a esta comuna ubicada al surponiente de Santiago también es parte de esta lista de escapadas, porque ofrece varios panoramas para ir en cualquier fecha del año.

Llegar hasta allá sólo demora 30 minutos por Camino a Melipilla o la Autopista del Sol. Cualquiera de estas carreteras te dejarán cerca de sus enormes áreas verdes, de sus sabrosos restaurantes, o al lado de sus locales de refrescante cerveza.

En esta guía encontrarás un puñado de actividades ahí.

Viñas cerca de Santiago

Viña-Cousiño-Macul-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Cousiño Macul

¿Amante del vino? Entonces de seguro estás pensando en escapadas a algunas de las viñas que están cerca de la capital, en valles como Casablanca, el del Maipo o Talagante.

Ahí en otros sectores vitivinícolas se encuentras lo que viñedos que recopilamos en este listado, todas con tours que juntan aire libre, gastronomía y, por supuesto, vinos de calidad excepcional, ideales para visitar en cualquier época del año.

Incluso hay algunas que puedes visitar sin tener que salir de Santiago. ¡Salud!