14 de Febrero: 5 lugares ocultos y románticos para celebrarlo

Café-Cupido-5-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Café Cupido lo encuentras en el segundo piso de antigua casona justo frente a la Plaza Brasil, sin carteles que lo anuncien, por lo que deberás tocar el timbre para entrar. Una vez dentro, te sorprenderá tu estilo vintage, de salón de té, con lámparas de lágrimas, cielos altos y amplios ventanales que dan hacia la plaza.

Además de música romántica, antigüedades y objetos de colección. Todo para una cita distinta, o al menos inesperada. Ojo, que no se hacen reservas, pero tendrá horario ampliado este 14 de Febrero, de 11 AM a 10.30 PM.

Café-Cupido-cupido-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Y, si se trata de la carta, están los clásicos Sándwiches de miga, como el ave palta, o el ave pimentón, que puedes acompañar de té de hoja o Banana Split. También opciones de once, para compartir, con opciones dulces y saladas que ven desde los $ 25.000 aprox.

Speakeasy-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

¡Reserva! El Speakeasy es el bar más pequeño de Santiago, máximo 20 personas. Uno al que si bien entras por un baño, una vez dentro, el terciopelo rojo, barra y ambiente, te trasladará a otra época, o al menos pondrá una cuota de lujo extra para la ocasión.

Es más, se trata de un bar clandestino, para el que se reserva a través del Instagram, al estilo de los que existieron en la década del 20 y principios de los 30 en Estados Unidos, en plena Ley Seca o época de la Prohibición, cuando tomar alcohol era condenado con pena de cárcel. Por lo que, la contraseña la cambian a diario.

El-Speakeasy-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y, lo que manda son los cocteles, de autor ($ 11.900), como Oda al Jazmín, en base a pisco, lichi, lemongrass y jazmín, de perfil flora; o Pink Baby, de gin, ron blanco, ron de coco, frutilla y suero de leche.

Demo-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

DeMo Magnolia puede que no califique como un lugar escondido propiamente tal, ya que hablamos del menú degustación de Pedro Chavarría, el mismo fue uno de los cuatro chefs chilenos mencionados por The Best Chef Awards, y que mencionamos en este listado porque sólo atiende 16 personas por servicio.

Es más, funciona en Hotel Magnolia, en la calle Huérfanos, el mismo que fue restaurada por la arquitecta Cazú Zegers y que tiene una terraza, panorámica, con vista al Cerro Santa Lucía, perfecta para tomar un coctel antes o después.

Demo-6-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y, si hablamos del menú, será de siete tiempos ($ 150.000 por persona, con maridaje). Que tal como ha sido el estilo de este restaurante mezcla los sabores de Franklin, donde Pedro abrió el primer local Demo con novedades, y mucho énfasis en la presentación.

Es decir, podrás probar de snack, un sándwich de Lomito de cerdo; y fondos como un Magret de pato y salsa oriental, y la Pesca, que puede ser palometa por ejemplo, y llega con una salsa marina, que es una reducción de caldo de mariscos, con mantequilla, crema fresca y un toque de vino blanco.

Sky-6-ok-.jpg la-tercera

Foto: Sky bar Ky Nomade

Sky Bar Ky Nomade lo encuentras en el piso 16 de Hotel Renaissance Santiago, por lo que la vista está asegurada.

De hecho, si bien no tiene terraza, sólo abre de noche, por lo que la idea, es que veas desde sus amplios ventanales el atardecer, con las luces de Santiago como telón de fondo.

Es más, tiene el sello de lo que fue restorán Ky, el mismo que funcionó entre 2003 y 2018 en Av. Perú, en una carta que aquí es en formato de tapas, como Poh Pia Sod ($ 12.000), que son rollitos de papel de arroz, con camarón, queso crema, palta, albahaca, hongo shiitake y lechuga, que vienen con una salsa tailandesa, ácida y picante.

Sky-3-listo-.jpg la-tercera

Foto: Sky bar Ky Nomade

También Pica atún ($ 15.000), que es un tártaro de atún, que viene montado en láminas de limón sutil, más un toque japonés dado por el wasabi y sésamo.

Y, que puedes acompañar con cocteles como Lychee Martini ($ 9.000), con vodka, syrup de lychee y Grand Manier; o Pomegin ($ 9.900), de gin, zumo de pomelo y limón, más un toque de tónica.

Además, puedes preguntar por la carta secreta, con cocteles que están orientados a los gustos del cliente.

Amaro-3-.png la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Amaro + Lazzaroni, es el local que está en marcha blanca y funciona oculto a partir de las 6 PM en el segundo piso de la clásica trattoría Da Noi, la misma que tiene 30 años de historia en barrio Italia.

Es más, se trata de la propuesta de Christopher Vallefin y Joakim Rodríguez, que combina pizzas al estilo napolitano, como Pizzeria Lazzaroni en Factoría Franklin, pero con un toque más contemporáneo, y "Amaro", macerados artesanales, al estilo italiano.

PZ-4-.png la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Por lo que, ahí puedes probar pizzas como la Alveare ($17.900), de crema de morchellas, con morchellas fritas en mantequilla, burrata y aceite de oliva trufado; o si prefieres opciones más clásicas, la Regina ($8.900), con salsa de tomates asados, mozzarella fior di latte, parmesano y un toque de aceite de oliva.

Y, acompañarlo con los cocteles de autor, en base a los macerados de Amaro, como el Spritz Lazzaroni ($6.000), que lleva licor Lazzaroni, inspirado en el Select y el Campari, y para el que se usan hierbas como el hercampuri, más espumante y un toque de soda. Mira el artículo completo aquí.