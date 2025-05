Es una fiesta anglosajona, pero desde los 90 se celebra también en Chile. Al comienzo la festejaban sólo los extranjeros residentes en el país, pero ahora todos se divierten paseando por las calles con disfraces que asustan. FINDE seleccionó 20 panoramas para pasarlo bien hoy: desde un desayuno “monstruoso” con los niños hasta la fiesta bailable más gótica. El hipódromose pone gótico

Caja la-tercera

Será lo más parecido a una gran “invasión zombie” lo que verá esta noche Santiago. ¿En qué lugar? En el Hipódromo Chile, donde por cuarta vez se celebrará la Open Blondie, la fiesta de Halloween más multitudinaria de la capital. Desde las 10 PM, al lado de las pistas donde corren los caballos, encontrará nueve espacios de baile, todos con diferentes estilos de música. Si lo suyo es el pop y el dance, vaya al gran domo que se instalará a un costado de los estacionamientos. Si prefiere los sonidos oscuros, en el tercer piso del edificio de tribunas se escuchará rock gótico hasta las 5 AM.

Open Blondie la-tercera

En todas las pistas habrá barras y, junto al edificio rojo, un sector de comida. No se vaya sin pasar por el stand de Polaroid, para que le tomen una foto instantánea con su disfraz.

DONDE: Av. Hipódromo 1715 TEL.: 222709200 HORARIO: Vi., 10 PM a 5 AM PRECIO: $ 6.000 EST.: En el Hipódromo, entrada por Av. Vivaceta, $ 1.500 la noche EDAD: Mayores de 18. Para inmortalizar su Halloween ¿Conoce a La Catrina? Esa calavera mexicana de elegante tocado en su cabeza, que saltó a la fama cuando el artista Diego Rivera la incluyó en sus murales en los años 40. Si no sabe de qué disfrazarse y quiere inmortalizar el momento, vaya hoy a la tienda de fotografías y regalos Wudmate, que abrió hace dos meses en Providencia. Ahí, dos maquilladoras profesionales pintarán su cara y lo dejarán como esqueleto. Las mujeres podrán usar un velo negro, un tocado con flores y un cintillo de calavera, mientras que los hombres, un sombrero de copa. Luego, recibirá cinco fotos retocadas en un CD y dos ampliaciones en papel fotográfico. Vaya con tiempo eso sí, porque la sesión toma cerca de 90 minutos, y llame ahora, que aún quedan cupos para hoy y mañana.

Caja la-tercera

DONDE: General Flores 217 TEL.: 222462761 HORARIO: Lu. a vi., 10 AM a 8 PM. Sá., 10 AM a 2 PM PRECIO: $ 34.900 EST.: En el lugar, gratis. Los favoritos de un maestro del horror Las películas del director chileno Jorge Olguín son sinónimo de asesinatos (Angel negro), vampiros (Sangre eterna) y bosques poseídos, como los de su última película, Gritos del bosque. ¿Su principal fuente de inspiración? Libros y películas, como Narraciones extraordinarias, de Edgar Allan Poe ($ 4.750). “Este compilado tiene sus mejores relatos, basados en el tormento del alma, la locura y los fantasmas”, dice. Su segunda sugerencia es La sombra bajo Innsmouth, de H. P. Lovecraft ($ 8.460), “sobre una ciudad oscura y maloliente que esconde un culto hacia un dios marino”, y para ver, la película El bebé de Rosemary, de Roman Polanski ($ 13.140). “Es la culpable de la moda por el diablo. Después de verla, no dormirá con las luces apagadas”.

Caja la-tercera

DONDE: Librería Antártica, Costanera Center (Av. Andrés Bello 2447, local 1190) TEL.: 226189621 HORARIO: Lu. a do., 10 AM a 10 PM EST.: Subterráneos, $ 1.000 la hora.

Recolectar dulces en El Secreto Son 54 tiendas de productos artesanales en este parque que está en el sector de Av. La Dehesa con Raúl Labbé, en Lo Barnechea, y hoy, entre las 5 PM y 9 PM, estarán todas listas para recibir a los niños con dulces, eso sí, sólo a los que van disfrazados. Además, habrá un premio (un juguete de madera) para la mejor caracterización.

Caja la-tercera

Para completar las actividades -todas gratuitas- hay talleres para hacer monstruos con productos reciclados. Además, tiene un espacio especial para niños, que se llama “Cachipún”, con camas elásticas y muros de escalada. Aunque hay que pagar para entrar acá, para los que lleguen disfrazados será gratis por 15 minutos y luego, para las cuatro horas restantes, tendrá un precio especial ($ 5.000 por niño). Habrá monitoras para vigilarlos.

DONDE: San Lucas 230 TEL.: 222164972 HORARIO: 5 PM a 9 PM PRECIO: Gratis EST.: Gratis en el lugar EDAD: Mayores de cinco años. Delicias ad hoc

Caja la-tercera

Puede ser un desayuno, un almuerzo o un té entretenido en el Café Arbret, que va a estar abierto, hoy y mañana, entre las 10.30 AM y las 8 PM al estilo Halloween. Una de las atracciones del lugar serán los cupcakes con manjar y chocolate, decorados para la ocasión: de colores naranja y negro, otros con arañitas dulces encima y algunos con forma de calabaza. Las galletas también estarán en la misma onda. El menú infantil de almuerzo ($ 3.500 con fondo y postre tendrá como alternativas pizzetas o pollo con ensaladas, más brochetas de frutas o una copa de helado de postre (ojo, cada plato irá decorado con formas de brujas o vampiros). Además, habrá calabazas con caramelos adentro de regalo y premios para los niños que lleguen con los mejores disfraces. Para los que no vayan caracterizados, habrá pinturas y gorros para que inventen algo en el momento y puedan pasarlo igual de bien.

Café Abret la-tercera

DONDE: Av. Luis Pasteur 6088 TEL.: 228396884 HORARIO: Vi. y sá., 10.30 AM a 8 PM EST.: En el lugar, gratis EDAD: Todo público.

Caja la-tercera

Casa del Bosque la-tercera

En una viña con los niños

Elija; puede ser hoy, mañana o el domingo. Esos días, los niños que vayan disfrazados al restaurante Tanino, de la viña Casas del Bosque, tendrán fiesta: un paseo por la viña en un coloso tirado por un tractor, cerro arriba y con vista al valle, además de un taller con monitoras a cargo, donde les regalarán dulces y podrán pintar su propia calabaza, el mismo vegetal tan característico de esta festividad, que podrán llevarse luego a sus casas.

Para ellos habrá un menú especial en el restaurante, con filetitos de pollo apanado y papitas hilo, más un postre “de miedo” ($ 7.000). Acompáñelos y siéntese en la terraza a probar un filete o pescado ($ 12.000), más una botella de fresco sauvignon blanc ($ 7.500).

DONDE: Hijuelas Nº 2 ex Fundo Santa Rosa, Valle de Casablanca TEL.: 224806940 HORARIO: Vi., sá. y do., 12.30 PM a 4.30 PM PRECIO: Menú de niños $ 7.000 EST.: Gratis, en el lugar edad: Mayores de cinco años.

Pedalear por una buena causa

Caja la-tercera

A las 7.30 PM, la explanada frente al Teatro de la U. de Chile, en plena Plaza Italia, se llenará de superhéroes y princesas en bicicleta. Se trata de la 5ª Versión de la Cicletada de Halloween, que este año espera reunir a más de 700 personas y es organizada por un grupo de pedaleros que van en ayuda de hogares de niños; en esta oportunidad será la Residencia de Niñas Gabriela Mistral de Conchalí. El evento es para todo público. El único requisito es ir disfrazado y llevar dulces, que serán entregados a las niñas. El recorrido parte en Plaza Italia, sigue por calles como Pío Nono, hasta llegar a Guanaco 4125, donde está la residencia. Ahí se darán los dulces y se compartirá con las pequeñas para darle un sentido diferente a la fiesta.

Ciclistas Halloween-8 la-tercera

DONDE: Plaza Italia TEL.: 7.4978563 HORARIO: Hoy, 7.30 PM PRECIO: Gratis, sólo debe llevar una bolsa con dulces. La casa del horror en Bellavista

Caja la-tercera

Dará miedo ir esta noche al Centro El Cerro, el caserón de comienzos del siglo XX de calle Bombero Núñez, donde se hacen eventos todo el año. Si va desde las 11.30 PM, en sus salones se topará con espeluznantes muñecas tiradas por el suelo. Junto a ellas, estarán las cabinas de los DJ, que estarán tocando música dance hasta las 5 AM.

Lo que verá en el patio interior será igualmente terrorífico: tumbas, lápidas y calaveras le harán creer que está en un cementerio. Ese espacio será más relajado, porque ahí se escucharán sonidos no tan estridentes y tendrá mesas para poder conversar. Además, ahí se permite fumar. En esta fiesta también habrá un concurso de disfraces, pero no es requisito llevar puesto uno para entrar.

DONDE: Bombero Núñez 231 TEL.: 227380053 HORARIO: Vi., 11.30 PM a 5 AM PRECIO: $ 4.000 EST.: En la calle, con propina EDAD: Mayores de 21.

Máscara original Si quiere que sus hijos usen algo más original que los típicos disfraces de supermercado, vaya hoy al mediodía a la librería Gatopez, en el barrio Italia. Ahí se dará un taller gratuito para que los niños fabriquen sus propias máscaras. Podrán usar platos de torta desechables, lápices de colores y papeles, que estarán disponibles en el lugar para que los usen.

Caja la-tercera

A la entrada del local habrá mesitas y sillas para que trabajen tranquilos y en 30 minutos tengan listo su propio diseño. Mientras tanto, los papás pueden ayudarlos o, si lo prefieren, mirar lo que hay en esta librería, especializada en ilustraciones. Si no alcanza a llegar justo a las 12 PM, no se preocupe: el taller se repetirá varias veces durante la tarde, hasta las 3 PM.

DONDE: Av. Italia 1334 HORARIO: Taller: Vi., 12 PM a 3 PM PRECIO: Gratis EST.: En calles aledañas, gratis EDAD: Desde los cuatro años.

Cortos de terror

Caja la-tercera

Al igual que en la popular serie Cuentos de la cripta, que presentaba una serie de relatos breves que ponían la piel de gallina en TV abierta durante los 90, el Cine Arte Normandie proyectará hoy, a las 5 PM y a las 7.30 PM, su ciclo “Peekaboo”, de 20 cortometrajes de terror traídos de todo el mundo.

Aunque la lista de cortos es secreta -para mantener el suspenso-, su organizador, el cineasta Omar Villavicencio, promete zombies, thriller psicológico, monstruos e, incluso, una dosis de humor negro, para reír sin culpas entre tanto sobresalto. Y su compilado de historias no falla: el año pasado llenaron en minutos las 180 butacas del Cine Arte Alameda (quedó gente afuera) y, por eso, esta vez eligieron la cineteca de calle Tarapacá, que tiene espacio para 750 espectadores.

DONDE: Tarapacá 1181 TEL.: 226972979 HORARIO: Vi., 5 PM a 7 PM y 7.30 PM a 9.30 PM PRECIO: $ 2.000 EST.: Subt., en Paseo Bulnes (alt. 141), $ 1.800 la hora.

Noche de leyendas y estrellas

Caja la-tercera

Cambiar la sinfonía de timbres, clásica de esta noche, por el sonido del viento entre los árboles, sin dejar de lado las fiestas, es posible. El observatorio Pailalén, a 35 minutos de Santiago, hará un Halloween “a la chilena”, donde las protagonistas serán las leyendas del Cajón del Maipo -como la de La Llorona, que clama en la noche por sus hijos-, donde éste se encuentra.

El panorama parte con una caminata de 35 minutos bajo las estrellas, así que vaya con zapatillas, en que contarán las historias y visitarán lugares, como el cerro frente al puente El Toyo, donde nace otro mito: el de la “Pata del diablo”. Luego, hay un cóctel en el restaurante, donde probará empanadas de cancato. Todo termina con una visita al observatorio.

DONDE: Camino al Volcán 34724 TEL.: 5.728 1009 HORARIO: Vi, 9.30 PM PRECIO: $ 26.000 adultos y $ 13.000 niños EST.: Gratis, en el lugar EDAD: Mayores de 12 años (Llevar zapatillas).

Dulce o travesura A KidZania, la miniciudad donde los niños pueden jugar a ser doctores o bomberos, los pequeños deben llegar disfrazados para hacer un recorrido por las calles del recinto y buscar los dulces que se repartirán en cada rincón.

Caja la-tercera

Habrá monstruitos paseándose por el lugar, y en la plaza central, un show con bailes y canciones terroríficas, como Thriller, el clásico de Michael Jackson. Los que lleguen a la escuela de gastronomía podrán hacer postres con galletas con forma de calabazas, y en la academia de arte, diseñar magnetos para el refrigerador con diseños de monstruos.

En el laboratorio fotográfico, en tanto, podrán tomarse una foto y llevársela de recuerdo, y en el salón de belleza, las niñas podrán pintarse las uñas de negro y lila.

DONDE: Av. P. Riesco 5330 TEL.: 229644000 HORARIO: Vi. y do., 11 AM a 7 PM; sá., 10 AM a 3 PM y 4 PM a 9 PM PRECIO: Desde $ 5.490. 20% desc. Club La Tercera (según disponibilidad) EST.: Subt., $ 1.000 la hora EDAD: Todo público. Al estilo irlandés En Flannery’s, bar irlandés de tres pisos con una terraza abierta para poder fumar, la fiesta de Halloween parte en el primer piso, con un DJ que pinchará electrónica y pop. Continúa en el segundo piso a las 10.30 PM, con el show de SOMA, la banda tributo a Bon Jovi, y sigue con karaoke en el mismo sector. Habrá un premio especial para el mejor disfraz de la noche: para el ganador, una tarjeta de $ 50.000 para consumo en el local, y para el segundo, una de $ 25.000. Pruebe la cerveza artesanal de la casa, Flannery’s Pale Ale, Red Ale (suaves, de no más de 5°) y Cream Stout (negra y un poco más fuerte). El schop costará $ 3.000. Acompañe con unas papas fritas con cáscara y un aliño especial.

Caja la-tercera

DONDE: Encomenderos 83 TEL.: 222325953 HORARIOS: Vi., 6 PM a 3 AM PRECIOS: $ 5.000 EST.: Subt., entrada por Roger de Flor 2770, $ 1.600 la hora EDAD: Mayores de 18 años La mejor fiestade disfraces A los extranjeros les encanta divertirse en Halloween, porque esta es una celebración que partió hace siglos en los países anglosajones. Por eso, las fiestas de disfraces que cada 31 de octubre organiza California Cantina, el bar más gringo de Santiago, son toda una sensación.

Caja la-tercera

Este año, para hacerla más espectacular, decidieron montarla en un espacio más amplio, la Ex Oz. Partirá a las 9 PM, con un DJ que estará tocando toda la noche puros hits para bailar. Lo mejor llegará a las 12 PM, porque a esa hora comenzará el concurso para elegir los disfraces más creativos. No se premiará sólo uno, sino los mejores en cuatro categorías: mujeres, hombres, parejas y grupo. Prepare su look si quiere lucirse aquí.

DONDE: Chucre Manzur 6 TEL.: 227357874 horario: Vi., 9 PM a 3 AM PRECIO: Con disfraz, $ 10.000; sin disfraz, $ 15.000 EST.: En calle Chucre Manzur, con propina EDAD: Mayores de 18. Bailar enel Hotel W

Caja la-tercera

Esta noche, el salón de eventos del piso -3 del Hotel W tendrá una iluminación lúgubre. Del techo colgarán telas de araña y en el suelo habrá calaveras. Así será el ambiente de la fiesta Odontohalloween. Ojo, que sólo podrán entrar quienes vayan disfrazados. Partirá a las 11 PM y durante las dos primeras horas un DJ pinchará música electrónica para ambientar. Luego bailará ritmos más prendidos. Junto a la pista habrá barras, donde hasta las 2 AM disfrutará de la modalidad open bar, degustaciones gratuitas de vodka y cervezas artesanales.

Hotel W la-tercera

DONDE: Isidora Goyenechea 3000 TEL.: 227700000 HORARIO: Vi., 11 PM a 5 AM precio: $ 16.000 EST.: En el hotel, entrada por Carmencita o A. Leguía, $ 800 la hora EDAD: Mayores de 21. Con un toque especial Si la Noche de Brujas la celebrará en casa y quiere dar un toque especial a los dulces que tendrá adornando su mesa o a los que dará a los niños que pasen tocando su puerta, visite el sitio Laralá.cl, dedicado a la popular tendencia de Hágalo Usted Mismo. Ahí hay una idea que dará vida a sus caramelos: dulces fantasmas. Hacer esto le tomará unos 10 minutos y puede hacerlo con niños. Necesita tela blanca, koyacs, cinta y plumones negros. Debe cortar la tela en cuadrados, envolver el dulce con ella y amarrarla con la cinta para que quede fija. ¿El toque final? Con el plumón marque los ojos y así tendrá pequeños dulces fantasma.

Caja la-tercera

DONDE: larala.cl Mirar disfrazados el espacio

Caja la-tercera

De hadas, piratas o astronautas. No importa cómo disfrace a sus niños hoy, pero hágalo, porque así sólo pagarán en el Planetario la mitad ($ 1.500). Habrá dos películas para ver en su domo: para los más pequeños está Un planeta perfecto, a las 2 PM y 3 PM, la historia de una familia extraterrestre que recorre el Sistema Solar en busca de un lugar para vacacionar, traída desde el Clark Planetarium de Salt Lake City (EE.UU.).

Y a las 4 PM y 5 PM proyectarán Vida, una historia cósmica, sobre el origen del hombre, de la Academia de Ciencias de California. Apenas termine la función, un guía los llevará a un taller de 40 minutos, donde los niños reconstruirán, con cartón, una réplica de una sonda espacial.

DONDE: Alameda 3349 TEL.: 227182900 HORARIO: Vi., sá. y do., 2 PM a 6 PM PRECIO: $ 3.800, adultos; $ 3.000, menores de 18 años EST.: En el lugar, gratis. Una maratón espeluznante Space es el canal que más recargó su grilla con películas de miedo. Por eso, si planea no salir, encienda la TV a las 10 PM para encontrarse con Terror en Halloween (2007), cuatro historias unidas por la aparición de Sam, un monstruo con un saco en la cabeza y pijama naranja. Su director es Michael Dougherty, el mismo de los guiones de X-Men 2 y Superman regresa. Luego, a las 11.30 PM, llega Saint (2010), una versión asesina del Viejo Pascuero holandés, y para el trasnoche, a la 1.05 AM, My Bloody Valentine, sobre un asesino en serie. La última es a las 2.55 AM: Boogeyman III, que continúa con la historia del “viejo del saco”, en versión norteamericana.

Caja la-tercera

DONDE: Space (518 en DirecTV, 55 en VTR) HORARIO: Vi., 10 PM a 4.30 AM. A tallar su calabaza en el zoológico Puede ser una nariz de payaso o un disfraz completo. Lo importante es que todos los niños que lleguen con algo de disfraz al Zoológico Nacional tendrán hoy y el fin de semana 50% de descuento en su entrada ($ 750); lo mismo corre para los adultos, que pagarán $ 1.500 si llegan con algo de disfraz.

Caja la-tercera

Hay actividades especiales, como el tallado de calabazas en el sector Zoocine, donde los niños de cinco años en adelante podrán ahuecar la suya. A la 1 PM habrá una función de títeres, con cuentos de miedo en el anfiteatro y, durante todo el día, llamarán por altoparlantes para ver una exposición de huesos de dinosaurios.

DONDE: Pío Nono 450 TEL.: 227301300 HORARIOS: Vi., sá. y do., de 10 AM a 6 PM PRECIOS: Niños, $ 750; adultos, $ 1.500 (con disfraz) EST.: Al costado del acceso al zoo, con propina (debe pagar peaje de $ 4.000 para subir) edad: Mayores de 5. Halloween para fanáticos del cómic Cada 25 de octubre, las tiendas de historietas del mundo celebran el Halloween ComicFest, un festival de disfraces y descuentos para todos los aficionados a Batman y la Mujer Maravilla en formato papel.

Caja la-tercera

Pero la tienda Tercer Planeta, la única en Antofagasta, decidió celebrarlo en Día de Brujas. Vaya a las 11 AM con sus hijos disfrazados -mejor si van de superhéroes- y obtendrá un 15% de descuento en cómics como American vampire, sobre una cazavampiros de la II Guerra Mundial ($ 11.475, con dscto.), y Locke & Key, escrita por el hijo de Stephen King y dibujada por el chileno Gabriel Rodríguez. Y apenas entre, inscríbase para el sorteo de ejemplares de los cómics que inspiraron a las películas Sin City y Hellboy.

DONDE: Baquedano 482, local 25, Antofagasta TEL.: 6.8357924 HORARIO: Vi., 11 AM a 7.30 PMEST.: En calles aledañas.