50 Best Discovery: los 6 locales chilenos que entraron al radar del popular listado

¿Conoces el listado gastronómico de los 50 Best? Se trata del ranking, iniciado en 2002, elaborado por la revista inglesa Restaurant —del grupo William Reed Business Media—, como una alternativa a otras clasificaciones consolidadas, como la Guía Michelin. Hoy, con el prestigio ganado tras más de veinte años, ya funciona de manera independiente de la revista.

50-Best.png la-tercera

50 Best Latam 2023

Tanto éxito ha tenido el ranking que hoy tiene distintas categorías. La principal es The World's 50 Best Restaurants, que elige a los 50 mejores restaurantes del mundo. Pero también hay listados regionales, como el Latin America’s 50 Best Restaurants, con los 50 mejores de Latinoamérica. De acuerdo a la última premiación, que se hizo en Río de Janeiro en noviembre de 2024, el que lidera en la región es Don Julio.

El único restaurante chileno presente entre los 50 mejores de Latinoamérica es Boragó, de Rodolfo Guzmán, que está en la quinta posición. Hace tres años, eso sí, la organización, que se basa en la votación secreta de 300 expertos de la industria, hace una versión extendida con los 100 mejores restaurantes de esta zona del mundo.

Borago-Rodolfo-Guzman-Marcelo-Segura-ok.jpg la-tercera

Boragó, del chef Rodolfo Guzmán, es el único restaurante chileno en The World's 50 Best Restaurants Foto: Marcelo Segura.

Es en esta lista extendida donde este año aparecen siete restaurantes chilenos. ¿Cuáles son? Puedes conocerlos todos acá.

Pero también hay otra instancia, que no tiene que ver con los listados sino con los restaurantes que están dando que hablar. O los que hay que tener en cuenta si eres un foodie acérrimo. Esa categoría se llama 50 Best Discovery, y por estos días acaba de revelarse.

"En el caso de los 50 Best Discovery hay que especificar que no son lugares que necesariamente estén o vayan a entrar a la lista tradicional", explica Daniel Greve, cronista gastronómico, y chairman en Chile de 50 Best. "Esta es una forma de poner en el radar a locales entretenidos, vibrantes y con proyección".

50 Best Discovery: chilenos en la mira

Demo-9.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

En definitiva, 50 Best Discovery no es un ranking propiamente tal, sino una guía de restaurantes, bares y hoteles creada por los organizadores de The World’s 50 Best Restaurants. Son lugares recomendados por los expertos que votan en las diversas categorías de los 50 Best.

En esta última versión se destacan más de 240 restaurantes, 100 bares y 170 hoteles ubicados en más de 260 localidades de todo el todo el mundo. En el caso de Chile, se incluyen seis nuevos lugares que no habían estado presentes en esta categoría. Estos son las incorporaciones.

Portada-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Fukasawa abrió en 2022, en el Piso 4 de Casa Costanera, a cargo de Marcos Baeza y sus hijos Marcus y Lucas. En la lista lo definen como "un referente de la gastronomía nikkei-chilena".

Aunque, a grandes rasgos, podríamos decir que es más que eso. En su carta encuentras técnica japonesa, producto nacional, pero además hospitalidad, onda, estilo y un sello totalmente propio.

Fuka-4-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Si hablamos de imperdibles, dentro de las opciones frías está el sashimi ($22.000 los nueve cortes), un mix de pescados y mariscos del día. O el usuzukuri hotate trufa negra ($18.500), ostiones patagónicos sellados en aceite de sésamo, salsa cítrica y trufada terminado con emulsión de cilantro.

Otra opción dentro de las entradas calientes son las gyosas de cordero con foie ($12.500), unas delicadas masas rellenas de cordero al estilo japonés, con foie gras. O el tempura soba ($18.000), unos fideos zaru soba, con trigo sarraceno, hecho en caldo de pescado con cebollín, camarón tempura, shiitake, huevo pochado, wakame y tempura.

O también alguna de las versiones de sus makimono rolls, como los yoda ($18.500) de tártaro de centolla, masago y cebollín envuelto en palta, camarón tempurizado y una emulsión trufada más un punto de sriracha. Ojo que pica. Si quieres saber más, puedes ver el artículo completo que hicimos sobre el Fukasawa aquí.

Demo-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

En el Hotel Magnolia, en pleno Santiago Centro, abrió hace unos meses el nuevo restaurante de Pedro Chavarría. Se trata de uno de los cuatro chefs chilenos galardonados en The Best Chef Awards, el reconocimiento que se creó en 2017 para destacar el trabajo y trayectoria de los cocineros más renombrados del mundo. Puedes ver el detalle aquí.

Es el mismo chef detrás de DeMo, local que abrió en 2021 en la galería La Curtiembre, pleno barrio Franklin. Esta, eso sí, es una propuesta totalmente distinta. Lo que ofrece Chavarría en DeMo Magnolia es un menú de degustación ($70.000) de tres snacks, cuatro platos y tres dulces. Más maridaje ($30.000 cuatro cepas), aunque también puede ser sin alcohol ($20.000). Conoce toda la experiencia de este sofisticado restaurante acá.

481272068_18316850149206388_144530534048166411_n.jpg la-tercera

Las socias de Siam Thai: Karla Martínez y Beatriz Solari. Foto: Siam Thai.

Más que un restaurante, podríamos definir a Siam Thai, local imperdible de Barrio Italia, como un restobar. Si bien encuentras una riquísima cocina thai, esta se combina y marida con una barra que ha sido reconocida a nivel internacional.

No por nada Javier Ríos, su actual bartender, fue elegido como el mejor en su categoría por World Class. También compitió en septiembre de 2024 en el mundial de coctelería que se hizo Shanghái, China.

Siam-Thai-PORTADA-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Es que en Siam Thai la coctelería es tan importante como la cocina. En su carta hay clásicos y también alternativas de autor, actualmente inspiradas en las piedras preciosas. Entre esas verdaderas joyitas está el Esmeralda ($7.500), un cóctel frutal de ron, licor de melón y durazno, más un toque de alcaparrón y soda.

También el Diamante ($8.500), de perfil seco y frutal, con gin, jerez, yuzu, y vermú infusionado en coco tostado. Conviene acompañarlo con la Tabla Siam Thai ($17.950, para dos a tres personas), que incluye satay de pollo, camarones siam, rolls de camarón, thai rolls y distintos tipos de salsas. Encuentra todo el detalle aquí.

Mestizo-ok-.png la-tercera

Foto: Mestizo Restaurant

A Mestizo Restaurant probablemente lo conozcas por su diseño. Estuvo a cargo de Smiljan Radic, uno de los arquitectos chilenos más conocidos internacionalmente. Radic es el mismo detrás de la bodega de la viña Vik y de la terraza de este restaurant, la más espectacular de Santiago, ubicada en el extremo nororiente del Parque Bicentenario en Vitacura

Ese factor es más que suficiente para saber que hay que reservar, pues cada día se llena, especialmente de turistas. La carta es larga, con opciones clásicas del recetario nacional, como también versiones de cocina española o peruana.

Aunque si quieres disfrutar de la terraza, nuestra sugerencia es que pruebes las alternativas para compartir. Como las machasa la parmesana ($16.900) con queso mantecoso y parmesano; o los locos mayo ($18.900) con salsa verde, que vienen sobre endivias.

También el Chupe Mestizo ($17.900) con jaiba, locos y congrio, o el lingüine con langostinos ($17.900) en aceite de oliva, ajo, ají cacho de cabra y vino blanco. Puedes ver todas las coordenadas aquí.

Casa-Las-Cujas-2-ok-.jpg la-tercera

Foto: Casa Las Cujas

Casa Las Cujas fue, junto con Karai, uno de los dos nuevos restaurantes chilenos en entrar a la lista ampliada de los 50 Best Latam en 2024. Ahora también lo encuentras como uno de los nuevos integrantes de 50 Best Discovery.

De hecho, es el único restaurante que efectivamente está tanto en la lista como en la nueva categoría.

Casa-Las-Cujas-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Este local está a cargo de tres hermanos: Max, Juan Pablo y Domingo Raide. Y en la cocina manda el chef Antonio Moreno, el mismo que en 2024 dio qué hablar con la celebración de sus diez años en Cachagua.

Su carta es de cocina de playa, con los productos del mar chileno y la Patagonia como protagonistas. Como sus conchas frescas ($19.900 el mix), con ostiones y almejas. O el mariscal de lujo ($19.900), un plato frío hecho con lo que esté disponible en el día, siempre acompañado de tostadas de masa madre y pebre de cochayuyo.

También los shots que son puro mar. Como el Galáctico ($4.900), con ostras, erizo y huevito de codorniz, aliñada con ponzu y gotas de vodka. Mira todo sobre Casa Las Cujas aquí.

Buriana15.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

"Sexy italian spot". Así definió 50 Best Discovery a Buriana, el amplio restaurante de Alonso de Córdova, en Vitacura. Con una gran barra y cómodas terrazas, tiene el sello de Francesco Vannucci, el mismo italiano detrás de Brunapoli.

Su cocina está a cargo del también italiano chef Stefano Ligori, quien pasó por restaurantes como el Elbow Beach Hotel, del grupo Mandarín Oriental, y Little Venice, ambos en las Bermudas.

Buriana-30-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además de la cocina italiana, Buriana juega e incorpora hits de otras gastronomías. Eso se ve en platos como el Katsu Sando ($12.800) de Filetto di manzo alla milanese. Es decir, un jugoso filete de vacuno más un toque de mayo y pesto, todo en un brioche tostado hecho en el lugar. De comerse miles.

Pero no se trata de cocina fusión, pues mantiene la pureza de la cocina italiana. De eso te darás cuenta al probar platos como su linguine alla puttanesca ($15.800) con tomates, aceitunas y anchoas. Acá puedes ver todos los detalles de Buriana.