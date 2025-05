Ad portas del último episodio, la matriarca de Years and Years cuenta qué opina de la serie

YEARS AND YEARS Muriel OK

Anne Reid (84) es una actriz respetada en Inglaterra, con actuaciones aplaudidas como la que brindó hace un par de años en Last Tango in Halifax, serie de la BBC que tuvo cuatro temporadas. Con justicia, entonces, lidera el elenco de Years and Years, la magnífica mini serie de HBO cuyo último capítulo se emite este viernes 2 de agosto a las 9 PM.

Ahí, Reid interpreta a la matriarca de la familia protagónica, los Lyons, la abuela que pone cordura y que se las canta claritas a sus nietos y bisnietos.

Una mujer nonagenaria que ha visto mucho, pero que no deja de sorprenderse —y enojarse— por los caminos que toman en un futuro cercano Inglaterra y el mundo, dominados por el cambio climático, los gobiernos populistas, las crisis migratorias, el consumismo desaforado y una especie de esclavitud digital.

En esta breve entrevista enviada por la producción de Years and Years, la actriz cuenta cómo llegó a la serie, presenta a su personaje y cuenta qué opinión tiene de esta mini serie de seis capítulos que se ha llevado todos los halagos este año.

"Muriel es la matriarca, la abuela. Es evidente que su hija ha muerto y que vivió una vida muy dura junto al padre de sus nietos. Muriel es el pegamento que mantiene unida a su familia y es muy anciana... en los 15 años que abarca la serie, pasa de 88 a ¡103 años! Una mujer fuerte del norte, silenciosamente poderosa", dice sobre el personaje que encarna.

—¿Qué fue lo primero que pensó cuando leyó el guión?

Acepté este trabajo cuando supe que la serie había sido escrita por Russell T. Davies y producida por Karen Lewis, con quienes ya había trabajado en Last Tango in Halifax. Cuando me describieron el personaje, sabía que iba a ser importante. Hizo posible una gran historia, Russell es un guionista estupendo y ha sido una persona muy dulce con quien trabajar.

YEARS-AND-YEARS-Muriel-1-OK.jpg la-tercera

Anne Reid como Muriel | Years and Years | HBO

—¿Cómo fue interpretar a un mismo personaje a través de 15 años?

Complicado, porque no creo que la gente cambie demasiado. El cuerpo envejece un poco, pero no remarqué diferencias radicales en la actuación. Sólo me enfoqué en pensar que mi cuerpo no estará funcionando tan bien como ahora en 10 años más.

—¿Se compara esta familia a otros retratos familiares de TV?

Russell es muy original. Nunca había visto nada igual. Creo que las relaciones que presenta la serie capturan la imaginación del público, porque es una historia adorable y los nietos de Muriel son todos muy interesantes.

—¿Qué le pareció trabajar con sus compañeros de elenco?

¡Todos son maravillosos! El papá de Rory Kinnear estuvo en la RADA (Real Academia de Arte Dramático) en la misma época que yo, pero no nos conocíamos, así es que fue lindo trabajar con él. Russell Tovey es un actor estupendo. Adoro a Lydia (West) quien interpreta a Bethany, lo mismo que a Jessica (Hynes), con quien no me había tocado trabajar antes.

Una serie así no aparece cada cinco minutos. Soy muy afortunada de que este módico talento que poseo me haya dado una vida maravillosa llena de aventuras y que aún siga siendo así. Tengo mucha suerte de conocer a gente como Russell que escribe roles para personas mayores, como yo. Él le da mucha profundidad a lo que escribe. Muriel es una luchadora y ha sido un privilegio interpretarla.

—¿Qué puede sacar el público de esta serie?