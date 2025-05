Arcade Bar: nostalgia gamer, cócteles temáticos y hamburguesas en barrio Bellavista

Si eres fan de los videojuegos y estás en busca de un lugar que combine la nostalgia de tu infancia con la diversión adulta, tienes que conocer Arcade Bar, nuevo local en el barrio Bellavista.

Un lugar donde la oscuridad exterior se transforma en un estallido de neones y colores vibrantes, al entrar, llevándote de inmediato al ambiente del bar.

arcade-barr.jpg la-tercera

Foto: Arcade Bar

Además de a otras épocas, porque la temática de Arcade Bar es la nostalgia gamer. Por eso, desde el momento en que cruzas la puerta te envuelve la estética inspirada en los videojuegos clásicos.

Hay paredes llenas de personajes icónicos y máquinas arcade vintage, pero también consolas de última generación, como la Nintendo Switch y la Play 5.

También puedes disfrutar de un taca taca o una partida de air hockey. Todas entretenciones que puedes usar libremente.

Cócteles con tus personajes favoritos

Arcade-bar-5.jpg la-tercera

Foto: Arcade Bar

La verdadera magia de Arcade Bar comienza en la barra, donde el bartender José Manuel Tirado elabora cócteles temáticos y refrescantes.

Aquí podrás probar, por ejemplo, el Summer Mario ($8.900), que es un cóctel con pisco, licor de frutilla, almíbar de piña y zumo de maracuyá, servido en un vaso con forma de cabeza del personaje Mario.

También encontrarás el Summer Luigi ($8.900), una preparación con pisco, licor de manzana, zumo de naranja y espumante, que viene en un vaso temático de Luigi.

Si lo tuyo es el ron, te recomendamos probar el Ronkey Kong ($8.900), que ron macerado en plátano con zumo de limón y jarabe de goma. Se sirve en vaso temático de Donkey Kong.

Arcade-bar-3.jpg la-tercera

Foto: Arcade Bar

Además, cada trago temático viene acompañado de una figurita de algún personaje del mundo de Mario Bross.

¿Buscas ofertas? Arcade Bar de martes a sábado de 4 PN a 9 PM tiene happy hour, horario en que todos los tragos que no son de autor están a 2 x $7.000.

Además, si es tu cumpleaños, Arcade Bar te regala una torta de shot de tequila o licor con vodka. Sólo debes mostrar tu carnet e indicar que ese día cumples años.

Y si lo tuyo no son los cócteles, no te preocupes, porque también hay una amplia variedad de cervezas que van desde los $2.500.

Comida para acompañar los tragos

Arcade-bar-2.jpg la-tercera

Foto: Arcade Bar

Para complementar la experiencia de los videjuegos y cocteles, en la carta de comida mandan las hamburguesas y tablas para comparti., también temáticas.

Una de las estrellas es la Burger Kong ($8.900), que deleita con carne de vacuno, aros de cebolla, lechuga, tocino y mayonesa casera. Esta creación se sirve con papas fritas y las salsas caseras de Arcade.

También puedes encontrar un reinterpretación de la clásica fast food, The King of Burger ($8.900), que viene con una hamburguesa de carne de vacuno, queso cheddar, lechuga, tocino, pepinillos y mayo casera, complementada con la salsa de la casa.

Si no comes carne no te preocupes, que hay opciones vegetarianas y veganas, de hecho, todos los panes del menú son veganos, asegurando una opción para todos los gustos.

La opción vegetarianas/veganas, es la The Burger of Zelda ($8.900), que además de la hamburguesa vegetariana/vegana, viene con vegetales asados, lechuga, mayonesa casera, acompañada de papas fritas y las distintivas salsas Arcade.

Otra alternativa son las Papas Chun-Li ($11.900), que son papas fritas con vegetales asados acompañadas de salsas Arcade, ideales para compartir.

Arcade-bar-1.jpg la-tercera

Foto: Arcade Bar

Además, si estas opciones vegetarianas y veganas no te conquistan del todo, tienes la libertad de personalizar algunas de las hamburguesas.

¿Cómo? Puedes preguntar a los meseros sobre la posibilidad de cambiar la carne de hamburguesas populares, como la deliciosa Burger Kong, por una alternativa vegana.

Ojo, que Arcade Bar también ofrece promociones desde los $17.500 que combinan los tragos de autor con hamburguesas.

