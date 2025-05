Ya no es necesario salir a un bar para cantar a todo pulmón con amigos. Hoy se puede armar un show puertas adentro gracias a nuevas aplicaciones para smartphones y juegos para consolas. La cerveza y la afinación corren por su cuenta.

En los 90, fue un verdadero boom en Chile, con decenas de locales abiertos para ofrecer, además de tragos y tablas para picar, un espacio con micrófono, pantalla y pistas de sonido para que un cantante osado entonara una melodía. Ahora la costumbre del karaoke se trasladó a la casa, con espectadores más cercanos, como amigos y familia.

Eso, además de una mejor calidad de sonido del acompañamiento. “Se trasladó a la casa, porque ahora es más sencillo conectar los dispositivos móviles, como los smartphones y las consolas, a un televisor. Además, han salido aplicaciones de karaokes, que vienen con imágenes, letra y acompañamiento musical. Todo eso gratis”, dice Felipe Ovalle, director de la web de nuevas tecnologías, OhMyGeek, y quien agrega, que el sonido del acompañamiento ha mejorado considerablemente: ya no se escucha MIDI (sonido similar al órgano electrónico que se oía en supermercados), sino la banda pareciera estar en el mismo living con sus acordes originales.

Si quiere sumarse a quienes disfrutan del karaoke indoor, aquí van algunos datos para convertirse, caseramente, en una estrella pop.

CANTAR CON EL CELULAR El celular puede ser el centro de una fiesta de karaoke con la aplicación StarMaker, una de las más famosas y que se descarga de iTunes o Play Store. Si se usa una vez es gratis, pero si se extiend a tres días hay que pagar $ 1.100.

¿Para su uso anual? $ 9.000, pero con acceso a cientos de canciones, como Diamonds, de Rihanna; Believe, de Justin Bieber; y otras más clásicas, como We are the champions, de Queen. Cada tema incluye la base de música y la letra. Para usarla sólo necesita un parlante inalámbrico con Bluetooth ($ 10.000, en www.pcfactory.cl) y conectarlo con el celular. Aunque la pantalla es pequeña se logran ver bien las letras. En tanto, el parlante amplifica el sonido y la voz.

La misma aplicación tiene una la función “auto-tune” para los que no son tan afinados. Esta corrige el tono de voz, eso sí, con un estilo un poco robótico.

KARAOKE EN LA CONSOLA Los videojuegos de karaoke también son una opción sencilla para armar un pequeño concierto en el living de la casa. El más conocido se llama Singstar y está disponible para PS3 y muy pronto lo estará también para PS4, la nueva consola de PlayStation. El juego ya viene con canciones, pero puede agregar más descargándolas de www.playstation.com(US$ 3 cada canción). Todas traen la pista con las letras y un video musical. Son miles y puede elegir entre pop, rock y baladas en inglés.

Para usar este juego se necesita un un micrófono, que puede ser el oficial de la marca -que además viene en un pack con un disco por $ 40.000 aprox.- o cualquiera del mercado que tenga conexión USB. Antes de fin de año saldrá una nueva versión que permitirá usar un smartphone como micrófono inalámbrico. Si tiene otras consolas, hay juegos que funcionan más o menos parecido. Para la Xbox, de Sony, existe Lips y para Wii U, de Nintendo, uno llamado Sing Party.

UNA VERSION GRATUITA Ultrastar, se creó para ser usada en computador. Es lo más parecido a Singstar, porque permite tener la misma experiencia de karaoke que el videojuego. A diferencia de los demás, éste permite que los usuarios suban hits, que pasan a ser parte del repertorio del juego. Por eso, cuenta con uno de los catálogos más variados, con temas del grupo Génesis hasta los del pop japonés.

Para usarlo, debe entrar a la página www.ultrastar-es.org y descargar el programa y las canciones que los mismos usuarios suben. En el sitio, además, encontrará las intrucciones para conseguir que los micrófonos funcionen bien en el computador.

Luego de que se configura eso, simplemente se conecta el PC -mejor si es un notebook- y a un televisor, usando un cable HDMI. Con eso, fiesta asegurada.

Una “orquesta vacía”

Este tipo de entretención llegó a Chile desde Japón, donde partió a comienzos de los 80. La palabra karaoke significa “orquesta vacía”. Entre los japoneses es tanto el fanatismo, que a mediados de los 80 inventaron los “karaoke box”: espacios aislados acústicamente y creados especialmente para que la gente vaya a cantar a todo volumen sin molestar a los vecinos.