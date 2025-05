Conciertos, stand up, cine y exposiciones: las actividades en Santiago que conmemoran el Día y el Mes de la Mujer

Este 8 de marzo es el Día de la Mujer 2023 a nivel internacional, efeméride que declaró en 1971 la ONU y que recuerda varios hitos de la lucha por sus derechos.

Como la marcha de trabajadoras textiles en 1857, cuando miles de mujeres marcharon en protesta por los bajos salarios y las largas jornadas de trabajo.

Demandas por derechos e igualdad que en pleno siglo XXI todavía continúan, con luchas diferentes y que volverán a este presentes en las diferentes marchas organizadas para este Día de la Mujer 2023.

Fecha que también se conmemora con diferentes actividades, desde ciclos de cine hasta conciertos y shows de stand up, algunas de ellas a lo largo de todo el mes de marzo y que repasamos a continuación.

Parques-Abiertos-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Municipalidad de Santiago

En Santiago una de las actividades que se programó para el Día de la Mujer 2023 es una versión especial de Parques Abiertos, iniciativa que desde el año pasado lleva espectáculos gratis a diferentes áreas verdes de Santiago.

Entre ellos el Parque O’Higgins, el que es el escenario de un ciclo de conciertos y presentaciones de stand up al aire libre, que durante todos los sábados de marzo puedes disfrutar gratis en este pulmón verde de la capital.

Las encargadas de abrirlo fueron Yorka, las hermanas de San Bernardo que acaban de ganar la competencia internacional del Festival de Viña con su canción Viento.

También serán parte del ciclo músicas como Mariel Mariel, MC Millaray, Belencha, Cata Raybaud, Gabriela Arcos, Esteza y Casandra Paz, además de comediantes como La Verborrea, Vale Vieira, Joupsss, Flor de Loto y Rosario Sánchez.

Cineteca Nacional

Maki-la-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En colaboración con el Instituto Francés de Chile, la Cineteca Nacional se suma al Día de la Mujer 2023 con una muestra dedicada a destacar el trabajo de mujeres cineastas de África.

Se trata de películas estrenadas en certámenes como Cannes, Berlín, Annecy y Visions du Reel, y que puedes ver gratis en su Microcine entre el 1 y el 14 de marzo.

Entre ellos hay largometrajes como Maki'La (2018), de la realizadora de República del Congo Machérie Ekwa Bahango, un retrato de una joven que vive en las calles congoleñas y que fue premiado en el Festival de Berlín 2018.

Las entradas gratuitas se reservan a través de la web de la Cineteca. Ahí también puedes revisar la programación del ciclo.

Centro GAM

unnamed-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Este mes el Centro Cultural GAMse tiñe de morado con su programación especial Nosotras, la que incluye obras de teatro, danza, conciertos, charlas y exposiciones.

Así, su parrilla programática encabezada por mujeres cuenta con mas de ocho actividades que abordan temas como la contaminación y crisis climática, la discriminación por orientación sexual, la igualdad de género y la violencia de género.

Una de ellas es Puchuncaví. El humo en el cuerpo,una performance sobre la lucha de las mujeres de la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví, protagonizada por la activista medioambiental Katta Alonso, la actriz Blanca Lewin y Marina Quinteros. Esta actividad gratuita se realizará el 7 de marzo y es con inscripción previa.

Cerrando el mes, desde el 31 de marzo al 9 de abril podrás ver la aclamada obra Antes de morir quiero conocer el cielo, una producción dirigida por Javiera Mendoza que reflexiona sobre la discriminación social, estatal y familiar hacia las lesbianas. Puedes comprar tus entradas aquí.

Centro Arte Alameda

Camila-Moreno-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si vas a la marcha del 8M, puedes pasar antes por el frontis del Centro Arte Alemeda, que desde las 3 PM ahí habrá un puñado de músicas tocando en vivo.

Por tercer año consecutivo, este recinto se une al Frente Musical Combative para conmemorar con música el Día de la Mujer 2023.

Así, ahí podrás ver presentaciones como la de Camila Moreno junto a Juanita Parra, MC Millaray, De Lein y Sofía Oportot.

Además de artistas como Siempre Barle, Daniela Millaleo, Carmen Lienqueo, Alina Venus y Natisú, entre otras.

Sala de cine de Ñuñoa

merida_v001_4ab947f8.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Desde el 9 de marzo la Sala de cine de Ñuñoa, ubicada en la Casa de la Cultura de la comuna, exhibirá películas, documentales y cortometrajes dirigidos o protagonizados por mujeres.

La entrada es gratuita, pero ojo que los cupos son limitados y es por orden de llegada.

Dentro de la programación especial destaca Joven y alocada, de la directora chilena Marialy Rivas, que se exhibirá el 9 de marzo a las 7.30 PM.

Otra de las producciones que podrás ver es el premiado documental La once, de la destacada directora Maite Alberdi, que llegará al cine comunal el próximo 11 de marzo, a las 7.30 pm.

Y si buscas algo familiar para ver, también se exhibirán películas aptas para grandes y pequeñas los sábados 11, 18 y 25 de marzo a las 4.30 hrs, con títulos como la producción brasileña Tarsiliña y las películas de Disney Valiente y Mulán.

Ruta Mujeres en la Historia

Plaza-de-Armas-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

No solo cine, conciertos y teatro incluyen las actividades de conmemomoración del Día de la Mujer 2023.

También recorridos, como el que organizó la Subdirección de Turismo de la Municipalidad de Santiago.

Se trata del tour gratutio Mujeres en la historia de Chile, una ruta que permite reconocer el aporte de chilenas e inmigrantes en el desarrollo social, político, cultural e histórico del país.

Se realizará en tres fechas: los martes 14, 21 y 28 de marzo, a las 10 AM.

Ahí, podrás conocer más sobre la vida y obra de mujeres como Inés Suárez, Sor Teresa de Los Andes, La Quintrala, Eloísa Díaz y Gabriela Mistral, entre otras, y su aporte al país.

El punto de partida es la Plaza de Armas y continua por calle Estado hasta la Alameda para finalizar en Plaza de la Constitución con el ingreso al Centro Cultural La Moneda.

Si quieres ir debes inscribirte aquí.

Exposición Mujeres Bacanas

Mujeres-bacanas-ok.jpg la-tercera

Ilustración: Sonia Pulido

Desde 2016 que la plataforma Mujeres Bacanas es un espacio de visibilidad y memoria al rescatar las historias de mujeres que destacan o destacaron en distintos ámbitos.

Y a sus distintos proyectos, como los libros publicados, suman ahora una exposición, también con el nombre de Mujeres Bacanas, que entre el 7 de marzo y el 2 de abril se puede ver en el Centro Cívico de Las Condes, en Apoquindo 3300.

La muestra tiene una serie de 20 ilustraciones de mujeres notables, realizadas por la artista Sonia Pulido, ganadora del Premio Nacional de Ilustración de España.

Así, verás a científicas como Marie Curie, artistas como Violeta Parra, Frida Kahlo y Gabriela Mistral y activistas como Malala Yousaszai y Elena Caffarena, entre otras.

La entrada es liberada.

Casa Museo Eduardo Frei Montalva

taller de ajedrez la-tercera

Foto: Casa Museo Eduardo Frei Montalva

Un ciclo de cine y un taller de ajedrez dictado por la pentacampeona nacional Damaris Abarca son parte de la conmemoración del Mes de la Mujer de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva.

El primero es el ciclo Historias Femeninas del Cine Alemán, una muestra de cine germano dedicado a personajes femeninos.

Entre los que se proyectarán se encuentran Más allá del silencio, dirigida Caroline Link, una de las grandes directoras alemanas. Si quieres más información de la programación revisa aquí.

Por otro lado se encuentra el taller de ajedrez, que ya es un clásico de la Casa Museo, que se realizará nuevamente de forma presencial los días sábados 4, 11, 18 y 25 de marzo, desde las 10 AM a las 1 PM.

Se trata de un curso que busca profundizar en estrategias y tácticas de este deporte y también fomentar y motivar a que las mujeres participantes sientan pasión e interés por el deporte del ajedrez.

Estas clases gratuitas están disponibles a candidatas a partir de los 10 años, sin embargo, los cupos ya se agotaron.

Corporación Cultural de Lo Barnechea

Pascuala-Ilabaca-en-vivo-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Con la inauguración de la muestra Un nuevo mundo, proyecto del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts, la Corporación Cultural de Lo Barnechea comienza oficialmente su temporada 2023.

Esta exposición busca visibilizar el trabajo de mujeres artistas chilenas, quienes focalizaron sus obras en un tema definido previamente por curadores del National Museum of Women in the Arts, ubicado en Washington DC y reconocido mundialmente por su énfasis en promover logros femeninos en las artes visuales e interpretativas.

Puedes visitar la muestra desde el 2 de marzo al 2 de abril en el Centro Cultural El Tranque, la entrada es gratuita.

Otra de las actividades que tendrá en marzo la Corporación Cultural de Lo Barnechea es el concierto de Pascuala Ilabaca y Fauna, una de las artistas más destacadas dentro de la escena artística nacional.

La intérprete y compositora porteña, destacada por su voz y el acompañamiento del acordeón y piano en sus canciones, realizará su show el próximo 24 de marzo en el Centro de las Tradiciones de la comuna.

El evento es gratuito, pero debes inscribirte previamente aquí.