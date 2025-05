Crunchyroll: la plataforma de streaming de anime ofrece un mes gratis para que pases la cuarentena en casa

Atack on Titan

Si eres fan del anime, entonces ya conoces Crunchyroll. ¿No sabías nada de ella? Entonces, te contamos que esta es la plataforma de streaming de animación más grande del mundo.

Este servicio cuenta con más de 900 animes, todos para disfrutar en gran calidad y de manera totalmente legal.

Ahora, debido a la pandemia mundial que se vive por el coronavirus, Crunchyroll anunció que ofrece su servicio premium por un mes de manera totalmente gratuita. Así, puedes sobrellevar la cuarentena viendo los mejores animes.

El gran catálogo de Crunchyroll

Dragon-Ball-Super.jpg la-tercera

Imagen de Dragon Ball Super

En Crunchyroll puedes encontrar historias como Dragon Ball Super, la última saga del clásico de peleas; One Piece, la historia de los piratas que buscan el One Piece y que lleva más de mil episodios; y Hunter X(2011), el remake del anime de los 90 que sigue la historia de Gon en el mundo de cazadores profesionales.

Además, tiene series como Attack on Titan (Shingeki no kyojin), la historia de los titanes gigantes que atemorizan al mundo comiéndose a los pocos humanos que lo habitan.

Kimetsu-no-Yaiba.jpg la-tercera

Imagen de Kimetsu no Yaiba

También Kimetsu no Yaiba, uno de los mejores anime del año pasado y donde un niño debe de enfrentar a los demonios en Japón, luego que estos asesinaran a su familia y transformaran a su hermana en un monstruo.

¿Más recomendados? La saga de Gintama, una de las mejores comedias de acción y quese burla de los clichés del anime; y Jojo Bizarre adventure, uno que destaca gracias a su arte y personajes.

Ojo, que esta plataforma también está lanzando constantemente las series que está emitiendo Japón, entre las que destacan Black Clover, la popular historia de acción sobre magos; Haikyu‼ to the top, serie de los jugadores de voleibol; y My Hero Academy, historia sobre la academia de superhéroes que ya ha sacado dos películas en cines.

Para acceder al mes gratis, debes ingresar a la página web de Crunchyroll y hacer click en premium. Para iniciar debes ingresar una tarjeta de crédito o cuenta PayPal. Luego parte tu mes gratis y puedes eliminar tu medio de pago para que no te cobre el siguiente mes.

Puedes ver también los mejores anime en el catálogo de Netflix.