Cuatro súper desayunos con açaí, el fruto brasileño de moda

Gregario Energyfood

Gregario-13.jpg la-tercera

Este local, que abrió hace cerca de tres meses en el barrio de Nueva Las Condes, es otro de los que se han sumado a la tendencia de bowls, pero a la hora de desayuno, para los que prefieren pasar del huevo revuelto y el café.

El fuerte aquí es el açaí, el fruto amazónico de Brasil famoso por su gran cantidad de antioxidantes y que aquí puede pedir para llevar o comer en el lugar. Su “bowl de açaí” ($ 3.800), el más pedido, es una pasta de este fruto hecho con plátano congelado, sin azúcar y decorado con frutillas, berries, coco en láminas y granola casera endulzada con miel ($ 3.800), y que es una combinación de sabor suave, bien rica.

Para probar desde las 8 AM ahí están también los batidos, vasos de 500 cc, con frutas como frutilla o algunos energéticos, con espirulina, por ejemplo).

HORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 9.45 PM. Sá., 10 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

La Chakra

La-Chacra-2.jpg la-tercera

Los brasileños llevan años consumiendo el superalimento de açaí como postre. En La Chakra, el açaí se sumó a la carta de desayuno este año por sus propiedades no sólo energéticas, sino saludables: reduce el colesterol, aporta vitaminas B, C y E, combate el estreñimiento y es antioxidante, entre otros.

Además, no necesita leche en su preparación, lo que lo convierte en un perfecto desayuno para veganos por ejemplo. Aquí el “bowl de açaí” ($ 5.200), además de ir mezclado con plátano congelado, lleva una buena cantidad de granola casera, con semillas de zapallo y de chía lo que lo hace crujiente y sabroso.

HORARIO: Lu. a vi., 9.30 AM a 10 PM. Sá. y do., 10 AM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Sí! Açaí

Este pequeño local ubicado en Pedro de Valdivia lleva menos de un año abierto y entre los hits de sus platos está el “bowl de açaí”, que se puede pedir en tres tamaños: chico ($ 2.200), mediano ($ 2.800) y grande ($ 3.500).

Todos se hacen con una base de açaí más fruta congelada, como plátano o frutillas, más una combinación que puede ser granola casera con miel, o un mix de semillas perfecto para veganos, como la chía, coco, zapallo y maravillas, entre otras. A todo esto se le puede sumar una fruta de estación, como arándanos, moras, frambuesas, frutillas o plátano.

HORARIO: Ma. a vi., 10 AM a 8 PM. Sá., 11 AM a 7 PM. Do., 11 AM a 3 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Pitaya Bowls

Hace dos años que en el sector financiero del primer piso del Mall Plaza Sur, en San Bernardo, está Pitaya Bowls, un food truck con un sector de mesas compartidas donde, por $ 3.990, puede armar un “açaí bowl” a su medida. La base es el fruto amazónico y luego se puede combinar con leche de almendras, agua de coco o jugo de manzana, por ejemplo, para que quede con esa clásica textura cremosa. A eso se le agrega una base de frutas, como frutilla o plátano, y un topping como granola o fruta.

Pruebe el “mono”, que arriba trae granola, plátano, chocolate y miel. Riquísimo.

HORARIO: Lu. a do., 10 AM a 9.30 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.