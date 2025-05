De Flashdance a Los Cazafantasmas: las mejores películas ochenteras que hay Netflix

En medio de su amplia oferta de series y películas, el servicio vía streaming esconde varios largometrajes que ofrecen un vistazo a lo mejor del cine de décadas pasadas.

Producciones de los más diversos géneros, con la firma de grandes directores y que tienen como protagonistas a jóvenes versiones de figuras como Bill Murray, Robert De Niro y Harrison Ford.

Una extensa lista de la que acá elegimos 10 cintas que llegaron a la pantalla grande en la década de los 80 y que ahora pueden volver a disfrutarse, o conocerse por primera vez, gracias a Netflix.

Caracortada (1983)

Caracortada.jpg la-tercera

Imagen promocional

Aunque ya existía una versión de esta cinta de 1932 –con Paul Muni interpretando al gánsgter de Chicago Tony Camonte- es la realización de los años 80 la que la mayoría asocia al título de Caracortada.

En ésta, el director estadounidense Brian De Palma muestra al inmigrante cubano Tony Montana (Al Pacino, quien fue nominado a un Globo de Oro por su actuación) desde cuando llega a Miami, decidido a hacer suyo el famoso “sueño americano”.

Su carrera en el crimen establecido de Florida comienza cuando acepta eliminar a otro de los inmigrantes recluidos en Cayo Hueso y obtiene para él y su mejor amigo, Manny (Steven Bauer) la residencia permanente en EE.UU.

El momento clave para el desarrollo de una trama donde no sólo se luce Pacino, sino que también brilla una joven y etérea Michelle Pfeiffer; y además se es testigo de las escenas más violentas y con más disparos de la historia del cine.

Ver en Netflix

La Cosa del Otro Mundo (1982)

La-cosa-del-otro-mundo-1.jpg la-tercera

Imagen promocional

Obra maestra del cine de ciencia ficción y de terror, es esta película basada en el libro de 1938 de John W. Campbell Jr., Who Goes There?, y dirigida por John Carpenter, uno de los directores más importantes en su género.

Paradojicamente, cuando esta cinta se estrenó en 1982, la crítica y la taquilla la destrozaron y la sentenciaron como una de las peores películas de la historia. Pero, los años pasaron y esta historia se transformó en una película de culto.

Protagonizada por Kurt Russell, cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses en la Antártica, donde encuentran un alien al que denominan “La Cosa”, un parásito que toma la forma de otros organismos.

Y científicos deberán luchar contra la paranoia de que cualquiera de ellos puede ser “La Cosa”.

Ojo, que hay una versión nueva de esta cinta, de 2011, que también está disponible en Netflix.

Ver en Netflix

Flashdance (1983)

flashdance.jpg la-tercera

Imagen promocional

Jennifer Beals y Michael Nouri protagonizan un clásico del cine romántico de Estados Unidos y una de las cintas más taquilleras de esa década, además de galardonada en premios como los Oscar, Globos de Oro y BAFTA.

Alexandra Owens (Beals), es una chica que sueña con ser bailarina profesional, pero para ganarse la vida trabaja en la industria del acero y en las noches baila en un cabaret. Mientras su jefe Nick Hurley (Nouri) es un millonario que acaba de vivir un divorcio, un día conoce a Alexandra en el cabaret y rápidamente se enamora de ella.

Así inician un romance donde Nick empieza ayudarla y respaldarla para que se inicie en su carrera de bailarina, consiguiéndole una audición en una academia de danza profesional, pero entrar no será fácil para ella ya que los jueces dudan de ella por no tener el entrenamiento necesario desde la infancia.

Ver en Netflix

Blade Runner (1982)

OK-Blade_Runner_The_Final_Cut_7_a0515I1.jpg la-tercera

Imagen promocional

Esta película es un ícono del cine estadounidense y que posicionó el Neo-Noir, es decir un estilo con colores neón, tintes futuristas y detectives como el cine de los años 20, una estética espectacular que marcó el cine moderno.

Dirigida por Ridley Scott, esta película de ciencia ficción es protagonizada por Harrison Ford sucede en un futurista 2019, donde la humanidad crea unos humanos artificiales llamados replicantes. Estos se han prohibido en la tierra luego de una serie de problemas por lo cual se ha creado a una policía llamada los Blade Runner, quienes están encargados de encontrar a estos y destruirlos.

En esto aparece un antiguo Blade Runner, encarnado por Ford, quien es sacado de su retiro para seguir y acabar con un grupo de replicantes que están causando estragos.

El 2017 esta película estreno su secuela llamada Blade Runner 2049, que además llego con una serie de cortos animados que explican lo sucedido entre la primera película y la nueva historia.

Ver en Netflix

Día de pinta (1986)

Día-de-pinta.jpg la-tercera

Imagen promocional

Una de las más queridas películas de comedia adolescente de Estados Unidos es este clásico protagonizado por Matthew Broderick y dirigido por John Hughes.

Ferrie Bueller (Mathhew Broderick) es un adolescente que convence a sus padres de que esta resfriado para no ir a la escuela. En eso convence a todo el colegio de que va a morir, con lo cual logra irse con su mejor amigo y su novia para recorrer las calles de Chicago en búsqueda de diversión mientras el resto esta en clases o trabajando.

Pero en este día deberá de batallar para que su director de la escuela y sus padres no descubran que les ha mentido a todos, así poder aprovechar su día libre sin ninguna consecuencia.

El impacto cultural de esta cinta fue tan grande que películas más actuales como Deadpool, Spiderman: de regreso a casa o Los Simpsons, han hecho referencia a esta historia.

Ver en Netflix

Los Cazafantasmas (1984)

Cazafantasmas.jpg la-tercera

Imagen promocional

Con una de las canciones más icónicas de los años ochenta, esta comedia con tintes de ciencia ficción, se transformó en una de las franquicias más importantes, llegando a tener una serie animada, videojuegos, secuelas y distintos remake a lo largo del tiempo.

Protagonizada por Bill Murray, Rick Moranis, Dan Aykroyd y Ernie Hudson, trata sobre un grupo de parapsicólogos que, luego de ser despedidos de sus trabajos en la Universidad de Columbia, abren un negocio de cazafantasmas.

Sus investigaciones y trabajo los llevarán a enfrentarse a una serie de espectros que iniciaran un caos en la ciudad de Nueva York, lo que obligará a este grupo a salvar la ciudad.

Ver en Netflix

La última tentación de cristo (1988)

La-última-tentación-de-cristo.jpg la-tercera

Imagen promocional

Este filme de Martin Scorsese es una de las historias más polémicas del cine. De hecho, se prohibió en muchos países, incluso Chile, donde recién se estrenó en 2004.

Si bien la película abre explicando que no se basa en ningún evangelio, más bien en el libro del mismo nombre del escritor griego Nikos Kazantzakis, la historia se vio envuelta en polémicas debido a que mostraba a un Jesús muy humano, quien se enfurece y muestra débil debido a las pruebas que le pone Dios.

Con Willem Dafoe haciendo de Jesús, Barbara Hershey como María Magdalena y Harvey Keitel como Judas, esta historia es una imperdible que muestra otra cara del llamado mesías, uno que incluso en esta historia llega a tener hijos y casarse.

Además, llevó a Scorsese a estar nominado en los Oscar de 1989 a Mejor Director.

Ver en Netflix

Loca Academia de Policía (1984)

Loca-Academia-de-Policía.jpg la-tercera

Imagen promocional

Esta historia, que se transformó en una franquicia del cine de comedia, tiene como director a Hugh Wilson, uno de los principales realizadores de humor de Estados Unidos de los años 80 y 90.

Protagonizada por Steve Guttenberg, Kim Cattrall, David Graf y G. W. Bailey, trata sobre una academia de policía que abre sus filas para cualquier persona que esté interesada, realmente cualquiera, no importa nada, llegando a ingresar ex delincuentes o personas con problemas mentales.

Una comedia disparatada y totalmente ridícula, perfecta para ver sin mucha concentración y que definitivamente te sacará carcajadas.

Ver en Netflix

La Sociedad de los Poetas Muertos (1989)

La-Sociedad-de-los-Poetas.jpg la-tercera

Imagen promocional

El desaparecido Robin Williams es el protagonista de la película dirigida por el australiano Peter Weir (La Costa Mosquito, The Truman Show), que incluye en su elenco a unos jóvenes Ethan Hawke, Robert Sean Leonard y Josh Charles.

Ambientada en el Estados Unidos de fines de la década de los 50, muestra cómo el nuevo profesor de la conservadora academia masculina Welton, John Keating (Williams), cambia para siempre las vidas de varios de los alumnos que quedan bajo su enseñanza en la clase de inglés.

Entre ellos se cuentan Nell (Leonard), Todd (Hawke), Knox (Charles) y Charles (Gale Hansen), quienes deciden reiniciar el mítico club de La Sociedad de los Poetas Muertos, del que Keating fue parte cuando era estudiante en la misma institución.

Una decisión que los hará compartir su gusto por la poesía además de sus sueños y sus temores.

Ver en Netflix

Un Príncipe en Nueva York (1988)

Un-Príncipe-en-Nueva-York.jpg la-tercera

Imagen promocional

Tras lograr fama en el programa Saturday Night Live y películas como 48 Horas y Un Detective Suelto en Hollywood, Eddie Murphy ideó la historia en que se basa esta comedia dirigida por John Landis (Los Hermanos Caradura).

En su relato se conoce al Príncipe Akeem, quien decide alejarse de su natal Zamunda, en África, para conocer algo del mundo antes de asumir la corona y verse obligado a casarse con la chica elegida por sus padres.

Así llega al barrio de Queens, en Nueva York, en compañía de su amigo Semmi (Arsenio Hall), donde arrienda un pequeño departamento bajo la falsa personalidad de un estudiante extranjero e hijo de humildes pastores africanos.

Poco después, Akeem conoce a la vivaz y atractiva Lisa McDowell (Shari Headley), la hija del dueño de un restaurante de comida rápida que sería la esposa perfecta para él.

Ver en Netflix