Día del melón con vino: los lugares ideales para refrescarse con este clásico del verano

Desde el 2012 que todos los 15 de enero se festeja el Día delmelón con vino, el brebaje típico del verano y la playa que se preparan con esta dulce fruta.

Para celebrarlo en grande, hicimos una selección de lugares donde ir a refrescarse con este cóctel popular, conocido, también, como "melvin".

Casa-Kiltro-melón-con-vino-2.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Casa Kiltro es de esos restaurantes que no olvidarás fácilmente, porque sus platos contundentes y súper sabrosos conquistarán tu paladar, sobre todo si pruebas su “tabla huachaca”, una que lleva prieta, longaniza artesanal, pernil, pollo al pil pil, vegetales salteados al pipeño -entre ellos aceitunas, tomate y berenjenas-, papas bravas y sopaipillas ($ 11.000).

Y si esta preparación la acompañas con un melón con vino ($ 3.000), mucho mejor. Ahí tienen uno que preparan con pipeño bien heladito, y que mezclan con azúcar y la fruta hecha pulpa, para que quede aún más sabroso.

¿Lo mejor? Llegará a la mesa en el mismo melón que usarán a modo de recipiente y con trocitos de la fruta en un plato, para que también puedas comer.

Ahora, si esta fresca delicia se te hizo poca, entonces puedes pagar una recarga por $ 1.500 para que, así, sigas disfrutando de este tradicional brebaje.

Ojo: en este local también te puede tocar un melón calameño con vino, eso dependerá de lo que el chef encuentre en la feria del barrio Yungay, donde compra sus insumos.

Melón-con-vino-La-Virgen-ok.jpg la-tercera

Foto: La Virgen

Desde que abrió en 2019, el bar La Virgen no ha parado de crecer. A su hermosa casona en el barrio Yungay (por ahora cerrada por pandemia), sumó dos nuevas sedes, una en calle Gral. Flores, en Providencia, y la otra en Av. El Rodeo, en Lo Barnechea.

Todas tienen la misma carta y esa estética tan característica, con murales, plantas y mantas de colores en las sillas, para cubrirse del viento.

Por lo mismo, es un lugar perfecto para ir a pasar las tardes de verano, porque cada uno de esos lugares tiene una agradable terraza, donde puedes pedir su tradicional jarra de refrescante melón con vino o Melvin ($ 11.900).

No te arrepentirás, porque lo preparan con una reducción de sauvignon blanc con melón, triple sec, trocitos de la fruta y bastante hielo. Una delicia.

¿Con qué acompañar esta jarra? Con la "Tabla La Virgen", que lleva empanaditas de camarón y champiñones, mini cebiches de reineta, brochetas de pollo y pimientos, y de carne y cebolla; además de camarones apanados y quesitos de cabra con mermelada de ají cacho de cabra ($ 13.900)

Alegría Quinta y Recreo

Alegría-melón-con-vino-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Alegría Quinta y Recreo es un nuevo restaurante que acaba de abrir en La Reina, con estacionamiento propio y una gran terraza, donde puedes sentarte a probar su carta de cocina chilena con técnicas de alta cocina y coctelería de autor.

Donde además encuentras con clásicos arreglados “pa´ponerle bueno”, como el clery de durazno blanquillo ($ 4.900), que viene en copa, cargado de fruta macerada en almíbar con al menos un día de anticipación y vino blanco dulcecito de uva moscatel.

O el melón con vino ($ 5.900), que es un melón tuna con chardonnay en su interior. Acompáñalo del pastel de choclo, o el sánguche de pernil ($ 6.900), hecho de la carne de las manitos de cerdo desmenuzada, que puedes pedir en chacarero o italiano. Llega en marraqueta, con ají encurtido y papas fritas.

El Taller

helado de melón con vino la-tercera

Foto: El Taller

El Taller, es la heladería de Providencia, que ha sido reconocida por la calidad de sus helados, fue elegida como la tercera mejor heladería de Latinoamérica por The World’s 50 Best Ice Cream Parlors, la web The Daily Meal.

Y se caracteriza por rotar entre su gran cantidad de sabores con fruta de la estación, como el melón con vino (desde $ 2.100), que se hace a partir de vino blanco que se reduce, y al que luego se suma melón tuna, bien maduro.

Además, la mejor parte, es que tiene todo el sabor de este arreglao', apto para intolerantes a la lactosa, celíacos y veganos.