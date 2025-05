Dolly Parton: Acordes del Corazón lleva a Netflix las canciones de la reina del country

Si todavía no conoces a la protagonista de Dolly Parton: Acordes del corazónes hora de que te pongas al día.

Dolly Rebecca Parton es una cantante, compositora y actriz de Tennessee, EE.UU., considerada por muchos la reina de la música country.

Aunque por estas latitudes sus canciones no son muy populares, para los estadounidenses son verdaderos himnos.

Varias generaciones ahí crecieron escuchando sus composiciones sobre corazones rotos, las mismas que ahora toman vida en Netflix.

Eso, porque el leit motiv de Dolly Parton: Acordes del corazón son precisamente las canciones de la autora de Jolene.

De hecho, cada uno de los ocho capítulos está inspirado en alguno de los clásicos del repertorio de Dolly.

El drama según Dolly Parton

Son ocho episodios los que tiene esta temporada de Dolly Parton: Acordes del corazón, que duran una hora cada uno.

Podría decirse que son pequeñas películas, que se inspiran en canciones de la dama del country, cargadas al drama y la cebolla picada fina.

Es la misma Parton quien al inicio de cada capítulo introduce las historias contando el origen de la composición.

Parte con Jolene, el mayor hit de Parton, que está inspirado en la guapa pelirroja que se metió con su marido.

Sugar hill, Two doors down, If I had wings y Cracker Jack son otras de las canciones que toman vida en esta serie.

Son dramas adultos, sobre relaciones dañadas en familias de clase media alta, con extra azúcar y algo de humor, muy del gusto del público estadounidense.

Es decir, como las canciones de Dolly Parton, composiciones inmarchitables, que suenan a lo largo de toda la serie.

Puedes ver la serie acá.