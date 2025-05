Donde La Tita: la leyenda de la humita y pastel de choclo en la Vega Chica

Donde La Tita está ubicado en el número 107 y es uno de los locales más antiguos y conocidos de La Vega Chica, el espacio que se ha hecho famoso por sus cocinerías, de platos abundantes y a buen precio, que se encuentra entre el Mercado Tirso de Molina y La Vega Central.

Un recinto que comenzó a funcionar en 1948, cuando comerciantes y cocineras comenzaron a ocuparlo.

Antes de eso, ahí estaban los antiguos galpones de la compañía de tranvías. De toda esa historia es parte doña Herminda Vera Alvarado, más conocida como La Tita.

La cocinera a cargo de este local que al comienzo no tenía nombre.

"Tita me pusieron mis nietas. Una vez me fui a veranear y me encontré con que mis nietas le habían puesto letrero y nombre al local", cuenta doña Tita, a quien a sus más de 80 años aun la sueles encontrar en la caja.

Los reyes del verano Donde La Tita

Y en Donde La Tita lo que reina es la cocina casera, la de platos como mariscal y paila marina en el invierno y cazuela todo el año.

Mientras que en la temporada de verano los favoritos son los platos con choclo. Como los porotos granados ($ 4.200), con harta albahaca, y que llegan junto a un consomé y ensalada chilena.

Además, en la cocina acompañan a la señora Tita sus hijas, Mónica Venegas y Judith Venegas, esta última la encargada de hacer las humitas, a la antigua usanza, con secretos que aprendió hace mas de 40 años.

Primero, muele el choclo, y guarda las hojas de éste en una bolsa húmeda, cosa de que conserven su color verde.

Luego, mezcla la pasta de choclo con manteca y cebolla bien aliñada, bien finita, así no la sientas al probarlas. ¿Otro secreto? Un toque de albahaca y amor dicen en el local, porque con el enojo salen rancias.

Humitas que puedes pedir para llevar ($ 2.000 cada una) o probarlas en el local ($ 4.000), acompañadas de consomé y ensalada chilena.

Otro imperdible en Donde La Tita es el pastel de choclo ($ 6.000), que llega en librillo de greda, acompañado del consomé y la ensalada chilena.

Se hace con la misma pastelera, más un pino suave, con caldito, una buena presa de pollo, medio huevo duro recién cocido y aceituna, por supuesto.

También puedes pedirlo para llevar.