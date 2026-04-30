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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 2 y 3 de mayo

    El fin de semana largo está lleno de cosas para hacer: desde ferias y conciertos hasta experiencias y teatro. En esta selección, la mayoría son gratuitas.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley

    El renovado mural de Matta en Lastarria

    En 1995, cuando tenía 84 años, Roberto Matta pasaba por su fase de muralista en cerámica. Ahí desarrolló Verbo América, que figura en el metro Quinta Normal, y La Debutante, que desde 2001 está en el frontis del MAVI, en la plaza Mulato Gil, expuesto para quien pase por ahí. Esta semana, tras unos meses escondido bajo andamios, sus azules azulejos reaparecieron restaurados, el fragüe repintado y sus formas renacidas.

    Dirección

    MAVI UC (Lastarria 307, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 19:00

    Entrada

    Gratuita (desde $1.000 el ingreso al museo)

    Feria de vinilos nuevos, usados y muy raros

    Más que para comprar, pues los precios de los vinilos, incluso usados, siguen por las nubes, las ferias que los venden son una gran oportunidad para compartir con quienes, a lo mejor sin presupuesto, solo pretenden mirar carátulas con los dedos, oler el cartón forrado en plástico y reafirmar, usando todos los sentidos, que la música también es bella como objeto. En esta, en Mercado Condell, también habrá CDs, casetes y otros tesoros.

    Dirección

    Mercado Condell (Condell 1386, Providencia)

    Horario

    Sábado, de 12 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Nicole y Garras de Amor animan la vendimia de San Fernando

    Se profundiza el otoño y se apaga también la temporada de vendimia. Pero una de las últimas fiestas en honor a la cosecha de uvas se realizará a lo grande: es la de San Fernando, capital de Colchagua, que reunirá a las mejores viñas de uno de los mejores valles en el centro de la ciudad, con un escenario al que se subirá Nicole, la noche del sábado, y Garras de Amor para cerrar los festejos durante el domingo.

    Dirección

    Plaza de Armas San Fernando (Carampangue 800, San Fernando)

    Horario

    Sábado y domingo, desde las 11:30

    Entrada

    Gratuita ($13 mil la copa)

    Una fiesta llena de harina y sabor

    Amor y Pasta comenzó como una pequeña fiesta alrededor de la cocina que se agigantó por el boca a boca y hoy tiene su propio espacio, diseñado por Grisanti & Cussen, en la Factoría Italia. Ahora cientos de personas disfrutan de esta experiencia cada fin de semana, metiendo las manos en la masa, haciendo su propia pasta mientras gozan de bailes, juegos y una comida de seis tiempos. Habrá edición especial para el Día de la Madre.

    Dirección

    Factoría Italia (Italia 830, Providencia)

    Horario

    Sábado, 18:00

    Entrada

    Desde $69.990 en amorypastas.com

    Una obra sobre el dolor y la transición

    Una pérdida, un país y un delirio lleno de amor. Tras el violento asalto a un banco en 1993, el hijo de una madre muere de un disparo y ella debe lidiar con su abrupta ausencia. La mujer se llama Hilda Peña (interpretada por Paula Zúñiga) y también ese es el nombre de esta obra, unipersonal estrenado en 2014 —de largo éxito en el GAM— y escrito por Isidora Stevenson, que regresa a ICTUS con toda su sencilla y dolorosa potencia.

    Dirección

    Teatro ICTUS (Merced 349, Santiago)

    Horario

    Domingo, 19:00

    Entrada

    Desde $7.946 en ticketplus.cl

    Jazz improvisado en el Subterráneo

    Todos los días son el día de algo y, según el calendario, aunque sin mayores explicaciones, el 30 de abril fue el del jazz. Pero no hacen falta motivos ni efemérides para dedicarle una noche al género musical más moderno de todos. Entre las muchas celebraciones, el Club Subterráneo, escenario habitual para estos sonidos, tendrá una jornada de improvisación abierta al público a cargo de Jazz & Blues Santiago.

    Dirección

    Club Subterráneo (Orrego Luco 46, Providencia)

    Horario

    Sábado, 22:30

    Entrada

    Gratuita (hasta las 21:00)

    Cuerpo celeste: desierto, familia y adolescencia

    Mientras Chile sale de la dictadura, Celeste, de 15 años, transita hacia su adolescencia. De vacaciones en el desierto de Atacama, los dramas familiares se entrecruzan con los colectivos en Cuerpo celeste, una delicada película de crecimiento personal, protagonizada por la sorprendente Helen Mrugalski, escrita y dirigida por Nayra Ilic. Tras una exitosa gira por festivales internacionales, vive sus últimas semanas en cartelera.

    Dirección

    Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

    Horario

    Sábado, 16:45

    Entrada

    $4 mil en passline.com

    Cosplay, k-pop y torneos gamer en Pudahuel

    Autodenominado como el evento “más friki y diverso del sector poniente”, la feria Zona Fans vuelve a realizarse en Pudahuel, como siempre en el impecable Parque Amengual, muy cerca de la municipalidad. Aparte de stands de emprendimientos otakus, habrá un patio de comidas, un espacio con competencias gamer, una pasarela para desfiles cosplay, tributos k-pop y muchas otras extravagancias juveniles.

    Dirección

    Parque Santiago Amengual (Los Ediles 764, Pudahuel)

    Horario

    Domingo, de 11 a 18:30

    Entrada

    Gratuita

    Una adaptación chilota de Mozart

    A los 12 años, cuando los niños recién empiezan a dejar de serlo, Mozart escribió Bastián y Bastiana, una ópera de un solo acto que sigue vigente a más de 250 años de ser escrita. Acá, el musicólogo Gonzalo Cuadra adapta esta historia de amor pastoril a la mitología chilota, protagonizada por una enamoradiza agricultora, un coqueto pescador y un misterioso brujo. Suscriptores de La Tercera tienen 20% de descuento.

    Dirección

    Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Domingo, 18:00

    Entrada

    Desde $17 mil en ticketplus.cl

    La comedia musical distópica de Sexual Democracia

    Basado en Sudamérica Suda (1993), el conceptual disco de Sexual Democracia, Sudania es una comedia musical futurista, en el que Latinoamérica, que acá tiene el nombre de ese álbum, es el último continente habitable tras otra guerra mundial impulsada por las potencias del hemisferio norte. Mutantes, cyborgs, músicos y hologramas intentarán salvarlo. Lo dirige Monsterrat Ailín y lo produce el mismísimo Miguel Barriga.

    Dirección

    Teatro Azares (Huérfanos 2146, Santiago)

    Horario

    Viernes de mayo, 20:00

    Entrada

    Desde $6.720 en ticketplus.cl

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