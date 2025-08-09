Este sábado 9 de agosto festejamos la cuarta versión del Día del Vinilo en Chile. Más que una feria, es un gesto cultural: un día para celebrar la música en su formato más querido y persistente, para encontrarnos en torno a discos que se tocan, se huelen y se escuchan con dedicación.

El interés por el vinilo ha ido en aumento en Chile durante la última década, pero fue en plena pandemia cuando el fenómeno explotó. El claustro nos obsequió un bien escaso, bello y preciado: tiempo. Las pausas de días sin final me ofrecieron la oportunidad de volver a mis discos con una vehemencia inédita, sin interrupciones. Discos de Pink Floyd, Neil Young, Jorge González o Coltrane que parecen incompatibles entre sí, sonaban seguidos uno tras otro. Afuera, las ventas de vinilos despuntaron a través del delivery.

Desde la primera edición en 2022, el Día del Vinilo ha ido creciendo, sumando nuevos actores, públicos y circuitos de circulación. Este año más de una veintena de expositores darán vida a una feria gratuita y abierta al público, con lanzamientos exclusivos, firmas de vinilos y —como gran novedad— sesiones de escuchas comentadas y guiadas por los propios músicos, quienes compartirán detalles, recuerdos y procesos de grabación de sus obras. Porque aquí no solo se trata de comercializar música, sino de encontrarnos en la escucha activa.

El Día del Vinilo no festeja solo un formato, celebra el goce de escuchar música a la antigua, cuando el longplay era el único soporte posible para nuestros padres y abuelos. Hoy, ese rito vuelve con la misma pasión de siempre y nos convoca en el GAM.

Hay una frase que viene desde São Paulo, donde mis amigos de la disquería Crocodiscos llevan años resistiendo con acalorada pasión a este objeto sonoro. Su lema lo dice todo, y hoy lo hago mío también: “O tempo passa, o vinil resiste” (El tiempo pasa, el vinilo resiste).

Por Pablo Gutiérrez Verdi, Vinilo Garage.