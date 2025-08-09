SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El vinilo resiste

Pablo GutiérrezPor 
Pablo Gutiérrez
Vinilo Garage 1 Marisa Niño ok

Este sábado 9 de agosto festejamos la cuarta versión del Día del Vinilo en Chile. Más que una feria, es un gesto cultural: un día para celebrar la música en su formato más querido y persistente, para encontrarnos en torno a discos que se tocan, se huelen y se escuchan con dedicación.

El interés por el vinilo ha ido en aumento en Chile durante la última década, pero fue en plena pandemia cuando el fenómeno explotó. El claustro nos obsequió un bien escaso, bello y preciado: tiempo. Las pausas de días sin final me ofrecieron la oportunidad de volver a mis discos con una vehemencia inédita, sin interrupciones. Discos de Pink Floyd, Neil Young, Jorge González o Coltrane que parecen incompatibles entre sí, sonaban seguidos uno tras otro. Afuera, las ventas de vinilos despuntaron a través del delivery.

Desde la primera edición en 2022, el Día del Vinilo ha ido creciendo, sumando nuevos actores, públicos y circuitos de circulación. Este año más de una veintena de expositores darán vida a una feria gratuita y abierta al público, con lanzamientos exclusivos, firmas de vinilos y —como gran novedad— sesiones de escuchas comentadas y guiadas por los propios músicos, quienes compartirán detalles, recuerdos y procesos de grabación de sus obras. Porque aquí no solo se trata de comercializar música, sino de encontrarnos en la escucha activa.

El Día del Vinilo no festeja solo un formato, celebra el goce de escuchar música a la antigua, cuando el longplay era el único soporte posible para nuestros padres y abuelos. Hoy, ese rito vuelve con la misma pasión de siempre y nos convoca en el GAM.

Hay una frase que viene desde São Paulo, donde mis amigos de la disquería Crocodiscos llevan años resistiendo con acalorada pasión a este objeto sonoro. Su lema lo dice todo, y hoy lo hago mío también: “O tempo passa, o vinil resiste” (El tiempo pasa, el vinilo resiste).

Por Pablo Gutiérrez Verdi, Vinilo Garage.

Más sobre:MúsicaLT SábadoDía del viniloDía del vinilo en ChileVinilosViniloFeria viniloVinilo GaragePablo GutiérrezFeria GAMGAM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marijam Didžgalvytė: “La ruta fácil es culpar a los videojuegos violentos”

La barrera del 30% de Jara que inquieta al oficialismo

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

El repliegue de Tohá y Winter, los perdedores de la primaria

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli: “Hemos sido poco claros en explicar por qué nuestro proyecto es el mejor para Chile”

Catalina y las Bordonas de oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

4.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Marijam Didžgalvytė: “La ruta fácil es culpar a los videojuegos violentos”
Chile

Marijam Didžgalvytė: “La ruta fácil es culpar a los videojuegos violentos”

La barrera del 30% de Jara que inquieta al oficialismo

El repliegue de Tohá y Winter, los perdedores de la primaria

Chile refuerza su liderazgo regional en financiamiento climático al incorporar biodiversidad en sus bonos sostenibles
Negocios

Chile refuerza su liderazgo regional en financiamiento climático al incorporar biodiversidad en sus bonos sostenibles

CAP anota pérdidas trimestrales ante negativo desempeño de su filial Compañía Minera del Pacífico

Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Más allá de Carlos Palacios: la crisis sin fin de Boca Juniors
El Deportivo

Más allá de Carlos Palacios: la crisis sin fin de Boca Juniors

Acusaciones de ilegalidad, la frustración de Hamilton y la molestia de Leclerc: la crisis que hunde a Ferrari

El estratosférico bono que ganará Joaquín Niemann si se corona campeón del LIV Golf

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Catalina y las Bordonas de oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Gaffes de Trump: ¿En la senda de Joe Biden?
Mundo

Gaffes de Trump: ¿En la senda de Joe Biden?

Andrea Rizzi: “Occidente tal como lo conocimos se está muriendo”

Elecciones en Bolivia: ¿La derecha retorna al poder y se acaba el ciclo del MAS?

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?