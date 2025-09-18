SUSCRÍBETE
Culto

El cine chileno compite con tres películas en el Festival de Cine de San Sebastián

Limpia, La misteriosa mirada del flamenco y Cuerpo celeste participan en la sección Horizontes Latinos del afamado evento a desarrollarse del 19 al 27 de septiembre. A ellas se suman 21 cintas que explorarán mercados internacionales.

Por 
Equipo de Culto

Mientras el país celebra las fiestas patrias, el cine chileno se apresta para marcar presencia en un evento internacional. Limpia, será la encargada de abrir la competencia Horizontes Latinos en la edición 73 del Festival de San Sebastián el 19 de septiembre.

No será la única cinta chilena en el evento, uno de los más importantes de Europa junto a Cannes, Berlín y Venecia. También está en agenda la proyección de La misteriosa mirada del flamenco y Cuerpo celeste. La delegación chilena la completan 24 participantes en diversos géneros cinematográficos.

La presencia chilena en San Sebastián se logró gracias al apoyo del Fondo Audiovisual: Programa de Apoyo para la Participación en Mercados Internacionales 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP).

La película Limpia.

Así lo remarca la ministra de la cartera, Carolina Arredondo. “La participación de una delegación chilena en The Industry Club representa el talento y la diversidad de nuestro sector audiovisual y abre nuevas oportunidades de internacionalización para nuestras y nuestros creadores. Esto también reafirma el compromiso del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por llevar proyectos locales a nuevos mercados y fortalecer la proyección internacional del audiovisual chileno”.

La sección Horizontes Latinos, que tradicionalmente destaca lo mejor de la cinematografía latinoamericana, ha sido históricamente un trampolín para que las películas de la región alcancen mayor visibilidad global. Los resultados se conocerán el 27 de septiembre, cuando se entreguen los premios de esta 73ª edición del festival.

Las películas chilenas que compiten en San Sebastián

En la competencia Horizontes Latinos, decíamos, estará la película Limpia, dirigida por Dominga Sotomayor. Inspirada en la premiada novela homónima de la escritora chilena Alia Trabucco Zerán, explora la intensa relación entre una trabajadora doméstica y la niña que cuida, construyendo un mundo secreto que genera gran tensión.

El detalle es que la película, producida por Fábula, tendrá su premiere global precisamente en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián este 19 de septiembre. Después de su estreno en el festival de cine español, la cinta estará disponible en los cines de Chile el 25 de septiembre y posteriormente llegará a la plataforma Netflix.

Cuerpo Celeste

Por otro lado, se exhibirá La misteriosa mirada del flamenco. La ópera prima de Diego Céspedes llega con un excelente antecedente a San Sebastián: fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2025, donde ganó la sección Un certain regard y fue seleccionada por la Academia de Cine de Chile para representar a Chile en las categorías de mejor película internacional en los Premios Óscar y mejor película iberoamericana en los Premios Goya de 2026.

Ambientada en los años 80 en el desierto chileno, está protagonizada por Lidia, de once años, que crece en una familia queer enfrentada a la discriminación de un pueblo minero. La película, coproducida entre Chile, Francia, Alemania, España y Bélgica, aborda temas de diversidad sexual y violencia social a través del lente del género western.

La misteriosa mirada del flamenco

La tercera seleccionada es Cuerpo celeste de Nayra Ilic García, un drama ambientado en el verano de 1990, mientras la dictadura llegaba a su fin. Celeste, de 15 años, ve fracturada su adolescencia por un acontecimiento traumático durante unas vacaciones familiares cerca del desierto de Atacama. Esta coproducción chileno-italiana retrata la transición democrática desde una perspectiva íntima y adolescente.

Festival de Cine de San SebastiánLimpiaLa misteriosa mirada del flamencoCuerpo CelesteCineCine chilenoCine Culto

