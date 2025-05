Dónde ver Mi Pobre Angelito, El Grinch y otros clásicos de Navidad

En TV abierta, este martes 24, a las 10.30 PM, Canal 13 te tiene una sorpresa, porque a esa hora dará Mi Pobre Angelito 2, la secuela con las aventuras de Kevin, ese niño de ocho años que se debe enfrentar al mundo y sus peligros solo y con mucho ingenio.

El miércoles 25, a las 5 PM, será el turno de El Regalo Prometido, esa cinta sobre un atribulado papá (Arnold Schwarzenegger) que en vísperas de Noche Buena se da cuenta de que ha olvidado comprar el regalo que su pequeño hijo desea con ansias: una figura de acción de Turboman. Esto llevará al hombre a hacer todo lo que esté a su alcance para conseguir el juguete.

Si tienes cable, este martes 24 de diciembre, a partir de las 4 PM, podrás ver en FOX Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2, los títulos que catapultaron a Macaulay Culkin a la fama y que se convirtieron en clásicos navideños de todos los tiempos.

A continuación, desde las 8 PM, se darán los mejores capítulos temáticos para esta fecha de Los Simpson, la familia amarilla más querida de la TV.

películas navideñas en Netflix la-tercera

El Grinch | Promocional

El miércoles 25 de diciembre, en tanto, desde las 2 PM FOX emitirá Cómo Entrenar a tu Dragón, Un Jefe en Pañales, Los Pingüinos de Madagascar y La Era del Hielo: Choque de Mundos. Además, a las 10 PM será el turno de La Vida Secreta de Las Mascotas para cerrar un día completo en familia.

Si tienes suscripción a HBO GO, atento, porque ahí habrá una serie de películas especiales para esta época del año.

Entre éstas, no te pierdas Santa Cláusula y Santa Cláusula 2, Los Gremlins, El hombre que inventó la Navidad (The Man who invented Christmas), Pie pequeño (Small Foot), Paddington y The Muppet Christmas Carol (Una Navidad con los Muppets), sin olvidarnos de una que no puede faltar: El Grinch.

Y si bien Netflix no tiene en su catálogo Mi Pobre Angelito ni El Grinch, sí tiene una gran oferta de cintas para esta época del año. Desde el excelente estreno animado Klaus, hasta Días de Navidad, una conmovedora serie española.