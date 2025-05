El bar de barrio Italia donde probar todas las alitas de pollo y cervezas que quieras por $18.990

Wings & Rings es un local con terraza y patio interior en barrio Italia, que tiene como cabaliito de batalla las alitas de pollo, las costillitas y hamburguesas de carne ahumada.

Las puedes pedir con cualquiera de sus 10 tipos de salsas, que van desde ligeramente picantes a muy picantes, con opciones como la de curry, similar a la mezcla de Garam masala, con especias como semillas de cilantro, comino y canela, o mango habanero, dulce y ligeramente picante.

Además acaba de inaugurar carta de cervezas y cocteles, que poco a poco van a ir incrementando.

Wings-rings-4-listo-.jpg la-tercera

Foto: Wings & Rings

Y para celebrar la nueva carta, acaban de lanzar una promoción golosa y a la que no te podrás resistir.

Se trata de la "All you can wings" que funciona todos los miércoles, de 1 PM a 9 PM, y donde puedes comer todas las alitas a elección y tomar toda la cerveza que quieras por $18.990 y sin límite de tiempo.

¿Qué probar? Las alitas boneless ($8.900 las 18), que son trozos de pechuga de pollo -por eso lo de "sin hueso"-, bañadas en la salsa que elijas, que vienen con palitos de apio y zanahoria , más una salsa de queso azul.

También el bowl de alitas ($9.800 las 12), que son de trutro de pollo, bañadas en la salsa que elijas.

Si no comes carne hay una opción veggie de coliflor rebozada.

Puedes acompañar con las cervezas que elijas y que te puedes repetir una y otra vez, de marcas como Kunstamann, Austral, Coors y Dolbek.

Wings-rings-costilla-listo-.jpg la-tercera

Foto: Wings & Rings

Del resto de la carte de Wings & Rings destacan también las Rib for One ($ 12.990 con una cerveza de regalo), que son costillas de cerdo ahumadas y bañadas en la salsa que elijas, con papas fritas y ensalada coleslaw.

Además de la Spicy & Jalapeño Burger ($ 5.990), que es una hamburguesa ahumada, que viene con doble queso cheddar, pepinillos, jalapeños en escabeche, ketchup artesanal y una salsa ligeramente picante. Además de papas fritas.