Joe Vasconcellos se alista para celebrar sus 50 años de trayectoria

Tras su exitosa gira de verano a lo largo del país, Joe Vasconcellos anuncia su próxima cita clave para el 29 de mayo en el Gran Arena Monticello. Un show generoso en contenido y garantizado de éxitos como Las seis, la canción chilena más tocada en radios del último año, y temas fundamentales como Mágico y Huellas (dos éxitos que superan los 50 millones de reproducciones en Spotify).

En su actual puesta en escena, el cantante también revive hits que han saltado de las radios a las plataformas digitales, como La funa, Ciudad traicionera, Solo por esta noche, Preemergencia o Ciudad traicionera, entre tantos otros.

Y luego de los festejos del trigésimo aniversario del clásico álbum Toque (1995), el artista se prepara para cumplir 50 años de trayectoria de música desde que en 1977 tocando junto al grupo italiano Matia Bazar tomó su nombre artístico “Joe” Vasconcellos. Aunque su carrera discográfica comenzó unos años después como integrante del grupo Congreso, en el emblemático disco Viaje por la cresta del mundo (1981).

Y Joe Vasconcellos estará junto a su banda y clásicos con el concierto “Toque de éxitos, 50 años - El Comienzo”, este próximo viernes 29 de mayo en el Gran Arena Monticello y las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster.