Las 16 horas de Kast en Argentina: abordó caso Apablaza con Milei, reafirmó apoyo por Malvinas y respaldó a ministra Steinert

Es una tradición no escrita de la diplomacia chilena: cada vez que asume un nuevo Mandatario, su primer viaje al exterior tiene como destino Argentina. Y José Antonio Kast optó por ceñirse a ese libreto.

El domingo por la noche aterrizó en Buenos Aires, acompañado de una delegación de ministros que incluyó al canciller Francisco Pérez; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas, Paula Estévez.

A ellos se sumaron sus principales asesores, como el director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso, Cristián Valenzuela; y el asesor internacional, Eitan Bloch.

El Presidente Kast y su delegación de ministros.

La lógica de este primer gesto internacional está anclada al Día de la Amistad Argentino-Chilena (5 de abril), cuando se conmemora el “Abrazo de Maipú” entre los libertadores Bernardo O’Higgins y José de San Martín. Si bien Kast tenía contemplada la entrega de una ofrenda en la Plaza San Martín, la actividad debió ser suspendida por la lluvia que cayó sobre la capital argentina .

Pero más allá del clima, lo que terminó por marcar la primera visita al exterior del jefe de Estado fue otro frente: el caso de Galvarino Apablaza.

Aunque el gobierno argentino concedió la extradición del exfrentista -acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán-, al momento de ejecutar la orden de captura, la Policía Federal no lo encontró en su domicilio. Hasta ahora, se desconoce su paradero.

La noticia se conoció el pasado 1 de abril, día en que se cumplieron 35 años del atentado llevado a cabo por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Por lo mismo, a la delegación se sumó el exdiputado y actual secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien este lunes sostuvo una reunión en Buenos Aires con el abogado del Estado chileno en el caso, Gustavo Gené.

Antes de partir, el propio Kast había fijado el tono: “Tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia”, dijo, en referencia a Apablaza.

Así, la jornada del lunes comenzó temprano, con un desayuno en la Embajada de Chile en Argentina. Hasta allí llegaron, además de la comitiva chilena -liderada por el recién estrenado embajador, Gonzalo Uriarte-, figuras del mundo político trasandino, entre ellas la exministra de Seguridad de Milei y actual senadora, Patricia Bullrich, quien durante su paso por el gobierno de Milei se comprometió activamente a la extradición de Apablaza. Con el Mandatario conversó por varios minutos.

Kast y Patricia Bullrich.

Fue en ese espacio -según relatan presentes- que Kast abordó el tema y adelantó que lo pondría sobre la mesa en su encuentro con el presidente argentino.

Ese momento llegó cerca de las 10.00 de la mañana (hora argentina), cuando Kast arribó a la Casa Rosada. Primero sostuvo una reunión privada con Javier Milei, en la que el caso Apablaza formó parte de los temas que abordaron en conjunto.

Pese a que el Mandatario chileno pudo haber endurecido el tono a propósito de la fallida captura, la conversación -según aseguran quienes la conocieron- se dio en clave de colaboración: una solicitud para reforzar las gestiones y avanzar en el proceso, pero en ningún caso como un reproche directo al gobierno trasandino por cómo se llevó el tema. Y es que dentro de la región, en términos ideológicos, Milei es el principal aliado del republicano.

Así lo confirmó Kast en sus declaraciones al cierre del periplo por Buenos Aires. “Al presidente Milei le hice mención de esto, agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más (en la extradición) que en varios años anteriores . Y estoy seguro, como lo dije el día de ayer, que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuentas ante la justicia”.

Pese al fracaso en la detención, Kast también destacó que se haya establecido una recompensa para dar con el paradero del exfrentista, que asciende a 20 millones de pesos argentinos. Sobre el requerimiento de la defensa de Apablaza ante Naciones Unidas -donde, entre otras cosas, el escrito asevera que es una extradición por motivos políticos- aseguró que en “Chile hay justicia y (Apablaza) va a tener un juicio justo”.

Por lo mismo, llamó a la oposición a no respaldar al acusado de ser el autor intelectual del atentado contra Guzmán.

Chile reafirma respaldo a Argentina por Malvinas

La cita con Milei también se amplió a las delegaciones de ambos gobiernos, sumando a ministros y asesores en una conversación más extensa, donde se abordaron temas de la relación bilateral, desde integración fronteriza hasta coordinación económica.

A esa cita, el trasandino sumó a su jefe de gabinete, Manuel Adorni, a quien Kast saludó con especial afecto. El otrora vocero de Milei se ha visto envuelto en una serie de polémicas. Entre ellas, cuestionamientos por el uso de recursos públicos -como vuelos oficiales y viajes privados-, además de sospechas sobre su patrimonio y eventuales inconsistencias entre sus ingresos y bienes.

Kast y Manuel Adorni.

La visita se cerró con un comunicado conjunto de los cancilleres de Argentina y Chile, emitido tras la reunión entre los presidentes. En el documento, Chile reiteró su respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Aunque llamó la atención, es una definición que ha sostenido la diplomacia chilena desde hace más de 30 años, confirman en el Ejecutivo. “El presidente Milei agradeció al Presidente Kast en nombre del gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la cuestión de las Islas Malvinas”, señala el escrito.

Comunicado conjunto de los Cancilleres de Argentina y Chile tras la reunión que mantuvieron los Presidentes Javier Milei y José Antonio Kast. pic.twitter.com/l5T6FZz2cG — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) April 6, 2026

Para cerrar su paso por la capital trasandina, Kast pasó por última vez a la Embajada de Chile para realizar -junto al embajador Uriarte- un saludo protocolar a los funcionarios de la representación en Argentina.

El gesto a Steinert

En su periplo, Kast también tuvo un gesto político con su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. En medio de la controversia por la salida de la prefecta (r) de la PDI Consuelo Peña -donde la secretaria de Estado ha sido sindicada como quien habría pedido su renuncia, extralimitándose en sus atribuciones-, el Mandatario salió a respaldarla públicamente.

“Yo personalmente he fijado una posición y respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad. Y estoy muy agradecido del trabajo permanente que está haciendo ella con su equipo” , señaló.

Estamos confiadas que continuaremos con el desafío mutuo de dar mayor seguridad a nuestros países . Junto a la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, logramos concordar en una agenda común con este objetivo. pic.twitter.com/DG25xXBfWN — Trinidad Steinert (@MinSteinert) April 6, 2026

La defensa se dio en la antesala a la exposición del director de la PDI, Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, instancia en la que el jefe de la policía buscó zanjar la controversia.

Allí enfatizó que las decisiones en la institución recaen exclusivamente en su dirección y que la salida de Peña se ajustó a la normativa vigente, específicamente a las causales de retiro contempladas en la ley orgánica. Según explicó, fue él quien cursó la solicitud de retiro en uso de sus facultades legales, subrayando que se trató de una decisión institucional orientada a asegurar la continuidad del mando.