Cerna comparte antecedentes sobre solicitud de retiro a Peña y enfatiza: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director”

Valparaiso, 6 de abril 2026 El Director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, durante la comision de de Seguridad Ciudadana de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, entregó mayores detalles respecto a la solicitud de retiro a la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, la prefecta general Consuelo Peña.

Cerna participó durante la tarde de este lunes en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde realizó una presentación en la que detalló la situación que llevó a aquella determinación.

Al comienzo de su alocución, Cerna enfatizó que la información que iba a entregar “no está basada en apreciaciones personales” y que “quien toma las decisiones en la PDI, es este director general, y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”.

Tras ello, explicó que la salida de Peña está explicada en una serie de normas que rigen a la PDI. Particularmente, una serie de artículos que determinan el retiro de los funcionarios de la institución detallados en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones.

“Las causales de retiro se encuentran reguladas en los artículos 90, 91 y 92 del estatuto. En lo pertinente, el retiro absoluto procede, entre otros casos, cuando el funcionario opta por el retiro voluntario tras cumplir 30 años de servicio efectivo, o cuando corresponde su alejamiento conforme a las disposiciones legales vigentes”, explicó.

“En el caso específico de la Prefecta General, señora Consuelo Peña San Miguel, en el uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento, cuando cursé su solicitud de retiro, conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal. Puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales, reitero que el uso de esta facultad legal conlleva en la práctica una tramitación inmediata del mando para no dejar vacíos en él y dar continuidad a la gestión institucional”, agregó al respecto.

En ese sentido, Cerna enfatizó que al momento de cursarse la solicitud de retiro, Peña contaba con “más de 36 años de servicio en la PDI y nuestra normativa institucional establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio”.

Además de destacar su trayectoria en la institución, el director general de la PDI reiteró que “ el retiro se ha llevado a cabo respetando el marco normativo vigente y con la intervención de las autoridades legalmente facultadas para ello ”.

Por otro lado, respecto a lo “irregular” de la época del llamado a retiro, Cerna descartó que aquello fuese así y detalló las cifras de los últimos años. “Desde el 2022 a la fecha se han cursado el retiro de 48 oficiales generales, y en 16 de ellos fue en periodos distintos del año, lo que representa que un tercio ha sido modificado en distintas fechas”, explicó.

Finalmente, Cerna detalló que la solicitud de retiro la cursó el pasado 20 de marzo de este año, y que específicamente había sido presentada en abril de 2024 .

“En abril del 2024 fue cuando ascendió a prefecta general y como ascendió debe volver a firmar su nueva solicitud de retiro desde esa fecha. Entonces la que cursé es la que ella presentó en abril de 2024, dos años atrás”, explicó.