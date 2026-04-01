Policía argentina inicia operativo para detener a Galvarino Apablaza: llegaron a su casa y no lo encontraron

En Argentina se inició un operativo para dar con el paradero de Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), luego de que la policía trasandina fuera a detenerlo a su casa y no lo encontrara.

Según confirmaron fuentes de Cancillería a La Tercera, tras varias semanas de análisis se emitió la orden de detención por parte de la jueza argentina, María Servini de Cubría, una de las magistradas de más antigüedad en la jurisdicción federal penal.

El procedimiento policial se realizó en la jornada de la tarde, donde funcionarios policiales llegaron hasta la casa de Apablaza, sin encontrarlo.

Galvarino Apablaza fue líder del FPMR y está acusado de ser el autor intelectual del crimen del senador Jaime Guzmán, exdirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Se encontraba en calidad de refugiado político en Argentina, sin embargo, el gobierno de Javier Milei le quitó dicha calidad. Una decisión que Apablaza, a través de su abogado Rodolfo Yanzon, pretende impugnar con un recurso extraordinario, pendiente de ver su admisibilidad, ante la Cámara Contenciosa Administrativa.

De hecho Yanzon, consultado por este medio, tomó distancia de la orden de detención dictada durante esta jornada. “Quieren violar la Convención de Refugiados haciéndole un regalo a Kast. Quedarán con las ganas”, dijo a La Tercera.

Pasadas las 18 horas, se conoció que el canciller Francisco Pérez Mackenna se trasladó a La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast para discutir la eventual extradición del exfrentista. Esto, a cinco días de que el mandatario se traslade a Argentina para reunirse en la Casa Rosada con su par transandido, Javier Milei reciba.

Ministro Alvarado: “Es lamentable”

Minutos antes de las 19, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto al director general de la PDI, Eduardo Cerna, confirmaron la información.

El secretario de Estado corroboró que luego de que la justicia argentina emitiera una orden de detención en contra de Galvarino Apablaza, este no fue hallado en su domicilio.

Al respecto, relevó que “especialmente en un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Jaime Guzmán Errázuriz, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable”.

Asimismo, indicó que desde la Cancillería se comunicaron con el Ministerio de RR.EE. transandino, quienes “han comprometido todos los esfuerzos para ubircar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza, para que, de esta forma, enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado”.

Por su parte, el jefe de la PDI, Eduardo Cerna, sostuvo que la orden de detención de Apablaza por parte de Argentina fue emitida durante esta jornada y que se está articulando el procedimiento en conjunto con la policía federal argentina e Interpol.

Relevó que se pondrá a disposición “todas las comunicaciones, todas las coordinaciones y toda la información disponible para, en tiempo más breve posible, materializar la detención del prófugo de la justicia Galvarino Apablaza”.

Cancillería solicita más antecedentes a Argentina

Minutos más tarde, desde la Cancillería emitieron un comunicado oficial, donde señalan que esta jornada el gobierno de José Antonio Kast fue informado por su par argentino la emisión de una orden de captura contra Galvarino Apablaza, “lo que pone fin a 21 años de procesos judiciales en Argentina”.

Agregan que tras enterarse de que Apablaza no ha sido encontrado por la policía transandina, la Cancillería chilena se comunicó con las autoridades argentinas con el objeto de solicitar más antecedentes sobre la pesquisa.

“Argentina ha informado que se continúan efectuando las gestiones conducentes a la detención de Apablaza y, de esta manera, concretar su extradición a Chile”, indicaron desde el Ministerio de RR.EE.

Asimismo, agregan que se solicitó a la Cancillería argentina “que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”.

Concluyen señalando que “el Gobierno de Chile hará todos los esfuerzos para que los acusados por el crimen del senador de la República Jaime Guzmán, sean juzgados”.

UDI pide a Argentina el “cierre de fronteras”

Tras conocer la noticia, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, indicó que “para nosotros es evidente que esto se trata de una fuga y, por lo tanto, a través del Ministerio del Interior de Chile le estamos pidiendo al gobierno argentino que extreme todas las medidas que de prioridad a este caso, que cierre las fronteras, y que haga todo lo que esté en su poder para poder encontra a Galvarino Apablaza, detenerlo y extraditarlo a Chile”.