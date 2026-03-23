Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, está en el ojo del huracán debido a una serie de polémicas debido al uso de vuelos oficiales, viajes personales y beneficios que complican a la administración de Javier Milei, aunque el mandatario ha descartado reemplazarlo.

Desde el entorno oficial aseguraron al diario Clarín que no hay evaluaciones en curso para desplazar al funcionario, pese a las versiones que circularon en los últimos días sobre un posible recambio. Incluso, el mismo Adorni salió a negar informaciones de prensa en las que se señalaba su salida, argumentando que eran noticias falsa. Javier Milei y todos los ministros cerraron filas para defender a Adorni por orden de Karina Milei, la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.

“Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió Karina Milei en X.

Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026

Todo comenzó por un viaje a Estados Unidos de la comitiva presidencial el 6 de febrero para participar en la cumbre Escudo de las Américas realizada en Miami al día siguiente, y para asistir luego a Nueva York a la “Argentina Week” con inversionistas internacionales. La controversia llegó porque la esposa del jefe de gabinete, Bettina Angeletti, también viajó en el avión presidencial.

“Yo vine a deslomarme a Nueva York y quería que mi esposa me acompañe”, justificó Adorni, quien dijo que Angeletti había comprado un pasaje a Nueva York por 5.348 dólares y luego, por cambios en la agenda presidencial para incluir el viaje a Miami, su esposa terminó viajando en el avión de Milei por “invitación de Presidencia”.

A raíz de este viaje, la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón presentaron dos denuncias judiciales contra Adorni: la primera por defraudación contra la Administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la segunda por malversación de fondos públicos y utilización indebida de bienes del Estado.

Además, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó en el Congreso un pedido de informes para saber quién pagó el viaje de Angeletti.

Posteriormente, Adorni pidió disculpas por el vocabulario usado. “Fue una equivocación”, admitió, aunque no se refirió a la utilización de los recursos públicos en favor de su pareja, sino a la elección de la palabra “deslomar”. “Dije una frase absolutamente desafortunada. Se generó una sensación de rechazo. Estuvo mal”, argumentó el jefe de Gabinete en un esfuerzo por reconocer algún tipo de error.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete argentino.

“Si el viaje de una persona sin función pública en el avión presidencial fue autorizado por el presidente o por la Secretaría General de la Presidencia, podríamos estar ante un caso de malversación de caudales públicos y utilización indebida de bienes del Estado. En ese supuesto, la investigación debería determinar quién dispuso esa autorización, porque la eventual responsabilidad penal podría alcanzar también a quienes habilitaron el uso del avión oficial para fines privados”, dijo el abogado Gregorio Dalbón al diario Página/12.

Otro vuelo que desató polémica es el que Adorni, su esposa, sus dos hijos y un amigo, el periodista Marcelo Grandio, realizaron en febrero pasado a Punta del Este, en Uruguay, en un vuelo privado.

“Él pagó sus cuatro pasajes, creo que por 3.600 dólares en total. (...) Lo invité a mi casa porque hace dos años que no se iba de vacaciones. Vamos en taxi avión (...) Lo pagó él con plata del Estado”, dijo Grandio al Canal LN+.

Tras estas declaraciones, la diputada Pagano presentó otra denuncia contra Adorni “por enriquecimiento ilícito, ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco”, indicó la diputada a través de X.

La justicia federal busca pruebas sobre quién pagó el viaje en avión privado a Punta del Este.

Milei en la Asamblea General de la ONU.

El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita ordenaron las primeras medidas de prueba en la causa, entre las que destaca el pedido a la empresa de vuelos privados para que aporte el recibo del viaje, que el jefe de Gabinete prometió mostrar pero no lo cumplió. La periodista Paz Rodríguez Niell adelantó en La Nación que la factura no estaría a nombre de Adorni.

Además, solicitaron las cámaras de seguridad del aeropuerto y que los organismos que controlan los viajes entreguen toda la documentación. El juez quiere saber si el jefe de Gabinete y su familia cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana.

Otro escándalo

Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, que la diputada Marcela Pagano señaló en una denuncia penal.

Según documentación catastral, obtenida por el diario La Nación en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cuá desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con Manuel Adorni.

Pagano denunció que Adorni no había incluido la casa de Exaltación de la Cruz en la declaración jurada que debe entregar cada año en la Oficina Anticorrupción. En su última presentación, correspondiente a 2024, el actual jefe de Gabinete reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (100%, donación familiar). Anotó también ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares. La prensa señaló que existe la posibilidad de que se encuentre registrado en un anexo reservado del documento.

El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin. pic.twitter.com/m5GerYW5Cn — Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2026

Según la denuncia, citada por Página/12, el jefe de Gabinete y su esposa “habrían construido una vivienda propia de dos plantas, un emprendimiento residencial de alta gama ubicado sobre la Ruta 6, km 173”. Se trata de un inmueble de color gris verdoso, ubicado a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. El valor de mercado de este tipo de propiedades oscila entre los 129.000 y 249.000 dólares.

De acuerdo con los datos recabados, los gastos del lote 380 del Country “habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti” y sumarían 700 mil pesos mensuales (US$ 500).

Unos meses antes de registrar la nueva casa en el country, en agosto de 2024, la familia Adorni pudo cancelar un préstamo. Según fuentes del Instituto de la Vivienda, correspondería a un departamento de 50 metros cuadrados.

Según Página/12, el problema es que los números del contador Adorni no cierran. Sus ingresos y ahorros difícilmente explican el estilo de vida que tiene desde que llegó a la Casa Rosada. De vivir en un departamento en Parque Chacabuco pasó a construir una vivienda de dos pisos en un lujoso barrio privado con golf, 14 canchas de tenis, un sector hípico con pista y 24 boxes, entre otros espacios recreativos.

Además, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, según Pagano, Adorni arrendó otro inmueble en el lote 2 del country, por el que durante 26 meses pagó 2.000 dólares mensuales.

El diario señaló que todos los montos que se manejan son muy elevados si se toma en cuenta que sus ahorros declarados alcanzan los 48.000 dólares y sus deudas con familiares y particulares superan los 43.000 dólares.

Las cifras que arroja el Banco Central también complican a la familia Adorni, escribió el periódico. Esto porque el sueldo de 3,5 millones de pesos argentinos (US$ 2.500) que recibe como funcionario público no está alineado con la deuda que registra con el Banco Galicia. Según los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero, la cifra ascendió solo en enero a 9 millones de pesos argentinos (US$ 6.500). Es un monto que, en gran medida, corresponde a gastos con tarjeta de crédito. En el caso de Angeletti, el monto suma 8 millones de pesos argentinos (US$ 5.700) más el mismo mes.

Estos escándalos trajeron a la memoria antiguas declaraciones de Adorni sobre el uso de aviones por parte de funcionarios públicos. Por ejemplo, el 8 de marzo de 2021 publicó un mensaje en X criticando a un gobernador por viajar en un avión privado a Buenos Aires. “El nivel de desconexión que existe entre la política y la gente es astronómico”, aseveró.

Ya como portavoz presidencial, en agosto de 2024, Adorni anunció la firma de un decreto para prohibir los viajes particulares de funcionarios en aeronaves públicas: “De esta forma no se va a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública”.

“¿Podrá sostenerse Adorni en el cargo frente a una sociedad que lo mira con desconfianza? ¿Y si aparecieran más cosas comprometedoras? Los costos son altos y el efecto negativo podría salpicar al presidente", escribió este domingo Santiago Fioriti, editor de la sección El País del diario Clarín.