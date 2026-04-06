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    Coloma critica anuncio de defensa de Apablaza de denuncia ante la ONU: “Lo que hace es pretender desviar la atención”

    El secretario general de la UDI forma parte de la comitiva que acompañó al Presidente José Antonio Kast a Argentina, en una visita marcada por la extradición de Galvarino Apablaza.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Rocío Latorre
    Coloma critica anuncio de defensa de Apablaza de denuncia ante la ONU: “Lo que hace es pretender desviar la atención” JOSE ROBLES/ATON CHILE

    El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró la invitación que le realizó el Presidente José Antonio Kast a su visita bilateral a Argentina, marcada por el proceso de extradición de Galvarino Apablaza.

    Durante la mañana de este lunes, Coloma sostuvo un encuentro en la embajada de Chile en Argentina con el abogado del Estado de Chile a cargo del proceso de extradición de Apablaza, Gustavo Gené.

    En ese contexto, Coloma señaló que con Gené "hemos podido también coordinar trabajo pensando en cómo apoyar para lograr el proceso de extradición, en la lógica de que las instancias judiciales han revocado el permiso que tenía Galvarino Apablaza para estar en Chile y han autorizado la extradición".

    Respecto a la denuncia que realizó la defensa de Apablaza a la ONU, el exdiputado criticó la acción y enfatizó que se trata de una acción que pretende “desviar la atención”.

    “Lo que nosotros queremos es que simplemente pueda ser entregado a los tribunales chilenos para que sea juzgado allá. Obviamente serán los tribunales los que tomen las decisiones, pero aquí pretender decir que no existe Estado de Derecho en nuestro país, a verdad es que nos parece un argumento quizás de que está buscando evitar la acción de la justicia más que de un tema de fondo”, señaló al respecto.

    Gustavo Gené: "El Estado chileno puede dar continuidad al proceso de extradición"

    Por su parte, el abogado Gustavo Gené, enfatizó que el Estado todavía puede dar continuidad al proceso de extradición del sindicado como el autor intelectual de la muerte de Jaime Guzmán.

    “Conversé con el secretario general de la UDI, como les dije, sobre el tema de la extradición, que ya ha sido concedida jurídicamente y políticamente. Lo que falta es que el Estado argentino detenga a Apablaza. Conversamos, me preguntó cómo había sido la situación a lo largo del tiempo y lo expliqué con sumo detalle”, señaló durante esta jornada.

    Según detalla el abogado, el Estado chileno puede dar continuidad al proceso de extradición con una serie de reclamos y solicitudes. “Creo que se pueden seguir haciendo parte de una situación jurídicamente, absolutamente favorable del Estado de Chile”, señaló.

    También considera que la defensa de Apablaza mantiene su reclamo contra el Estado de Argentina y no con Chile. “La queja de la defensa de Apablaza es de que le han retirado el carácter de refugiado, y eso es un juicio entre Apablaza y el Estado argentino. El Estado de Chile no tiene intervención en esto”, explicó.

    “La justicia ordenó que se lo detenga y lo manden para Chile. O sea que la opinión muy valorable de la defensa de Apablaza corre por cuenta de la defensa de Apablaza, no es lo que está pasando institucionalmente”, enfatizó.

    Más sobre:ArgentinaGalvarino ApablazaGustavo GenéJuan Antonio ColomaExtradición

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