SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El traslado de cuatro funcionarios de la PDI que gatilló el quiebre de Steinert con la prefecta (r) Peña

    La exnúmero tres de la policía civil fue removida luego de que así lo solicitara la ministra de Seguridad. Pese a que la secretaria de Estado dijo no tener rencillas, su decisión obedecería a un episodio ocurrido a comienzos de año cuando era fiscal regional y dirigía un operativo contra un clan chino.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    Juan Manuel Ojeda

    En enero de este año, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional de Tarapacá -en ese tiempo dirigida por la actual ministra Trinidad Steinert- concretaron un operativo con ribetes de histórico en Iquique.

    Recibiendo información del FBI, los investigadores nacionales realizaron masivas detenciones contra una agrupación criminal que efectuaba estafas con empresas de inversiones falsas. Detrás de esa defraudación había un grupo conocido como el Clan Chen, que también operaba con sujetos chilenos. La mayoría de los estafados eran estadounidenses, lo que motivó el actuar de la agencia policial de ese país.

    Esa vez los investigadores señalaron que el dinero defraudado ascendía a US$ 200 millones, cifra histórica para los registros policiales nacionales. Fueron 500 los detectives que participaron del trabajo policial.

    Pese al éxito que suponía el operativo -celebrado por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien llegó hasta la puerta norte del país junto al director nacional de la PDI, Eduardo Cerna- dos días después el equipo policial sufrió una modificación en sus filas. Cuatro funcionarios fueron cambiados de unidad, yendo a otras regiones y, de hecho, a otros equipos policiales.

    Los detectives fueron trasladados a unidades Bicrim, lo que se percibió como una degradación en sus cargos, dicen quienes conocieron de la causa. La destinación de los funcionarios de la PDI fue ordenada por la ahora prefecta general (r) Consuelo Peña. ¿El motivo? Conocedores de ese proceso recuerdan que en su momento no se informó el porqué de los traslados, pero de acuerdo a fuentes policiales, los detectives estaban siendo investigados por inteligencia de la PDI.

    Quiénes eran los PDI trasladados

    El episodio de Iquique ahora tuvo consecuencias con Steinert lejos del Ministerio Público e instalada en el gobierno. El viernes 20 de marzo, a nueve días de haber asumido como jefa de Seguridad, pidió al director de la PDI remover a Peña, quien llevaba 36 años en la institución. No se indicó motivo. De hecho, hasta ahora, la ministra no lo ha explicado. Solo señaló este lunes que respondía a una decisión de Cerna y no de ella.

    Según pudo averiguar este diario, los detectives trasladados fueron Luis Campo, Alexis Vera y Juan Flores, todos subcomisarios. También en el grupo estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, quien, según fuentes de este diario, es el origen de la arremetida de la exfiscal contra la jefa policial.

    El jueves 19 de marzo de hecho Steinert y Fuentes se volvieron a encontrar en una actividad de la PDI en Santiago, donde la secretaria de Estado le regaló un pin que puso en su chaqueta (ver video adjunto al inicio de esta nota).

    Pese a esto, durante este lunes Steinert descartó haber tenido algún conflicto con Peña o que el traslado de los oficiales haya sido motivo para pedirle a Cerna la remoción de la número tres de la PDI. “No tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer hoy el día de hoy es trabajar por Chile y en eso estoy”, dijo en el Congreso tras asistir por primera vez a la Comisión de Seguridad.

    Minutos antes, en esa misma instancia parlamentaria, fue consultada por los motivos detrás de la remoción. Su respuesta, que no cayó bien en la policía civil, no logró despejar las dudas. “Insisto, esta es una decisión a nivel de la misma institucionalidad. Ella llevaba más de 30 años de servicio, entiendo que 36, si mal no recuerdo, por lo tanto, se hace una reestructuración”, afirmó la ministra.

    Más sobre:SteinertConsuelo PeñaPDISeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Buses interurbanos acusan exclusión del plan del gobierno por alza de combustibles y alertan fuerte impacto en tarifas

    Presidente de Confederación Nacional de Dueños de Camiones tras anuncio de alza en combustibles: “No queremos hacer un paro, nos quedamos en la casa mejor”

    Congelamiento a precio del transporte público y subsidio a taxis: gobierno anuncia siete medidas para enfrentar alza histórica de combustibles

    Reportan aglomeraciones en estaciones de servicio tras anuncio de histórica alza en bencinas y diésel

    Kast pide unidad al oficialismo ante plan para enfrentar alzas de los combustibles

    Oposición busca su guion para enfrentar las medidas de Kast

    Lo más leído

    1.
    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Servicios

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Presidente de Confederación Nacional de Dueños de Camiones tras anuncio de alza en combustibles: “No queremos hacer un paro, nos quedamos en la casa mejor”
    Chile

    Presidente de Confederación Nacional de Dueños de Camiones tras anuncio de alza en combustibles: “No queremos hacer un paro, nos quedamos en la casa mejor”

    Reportan aglomeraciones en estaciones de servicio tras anuncio de histórica alza en bencinas y diésel

    Kast pide unidad al oficialismo ante plan para enfrentar alzas de los combustibles

    Buses interurbanos acusan exclusión del plan del gobierno por alza de combustibles y alertan fuerte impacto en tarifas
    Negocios

    Buses interurbanos acusan exclusión del plan del gobierno por alza de combustibles y alertan fuerte impacto en tarifas

    Congelamiento a precio del transporte público y subsidio a taxis: gobierno anuncia siete medidas para enfrentar alza histórica de combustibles

    Cuál es la regulación bancaria que podría revisar la CMF para ver si hay “cargas excesivas” al crédito, según expertos

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio
    Tendencias

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami
    El Deportivo

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami

    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo frente a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”
    Cultura y entretención

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”

    “Caviar (Basura)”: Entrópica lanza su nuevo single junto a Cecilia Aguayo

    Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”
    Mundo

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Los pasos en falso de Trump en la guerra contra Irán

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión