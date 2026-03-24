El traslado de cuatro funcionarios de la PDI que gatilló el quiebre de Steinert con la prefecta (r) Peña

En enero de este año, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional de Tarapacá -en ese tiempo dirigida por la actual ministra Trinidad Steinert- concretaron un operativo con ribetes de histórico en Iquique .

Recibiendo información del FBI, los investigadores nacionales realizaron masivas detenciones contra una agrupación criminal que efectuaba estafas con empresas de inversiones falsas. Detrás de esa defraudación había un grupo conocido como el Clan Chen, que también operaba con sujetos chilenos. La mayoría de los estafados eran estadounidenses, lo que motivó el actuar de la agencia policial de ese país.

Esa vez los investigadores señalaron que el dinero defraudado ascendía a US$ 200 millones, cifra histórica para los registros policiales nacionales. Fueron 500 los detectives que participaron del trabajo policial.

Pese al éxito que suponía el operativo -celebrado por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien llegó hasta la puerta norte del país junto al director nacional de la PDI, Eduardo Cerna- dos días después el equipo policial sufrió una modificación en sus filas. Cuatro funcionarios fueron cambiados de unidad, yendo a otras regiones y, de hecho, a otros equipos policiales .

Los detectives fueron trasladados a unidades Bicrim, lo que se percibió como una degradación en sus cargos, dicen quienes conocieron de la causa. La destinación de los funcionarios de la PDI fue ordenada por la ahora prefecta general (r) Consuelo Peña. ¿El motivo? Conocedores de ese proceso recuerdan que en su momento no se informó el porqué de los traslados, pero de acuerdo a fuentes policiales, los detectives estaban siendo investigados por inteligencia de la PDI.

Quiénes eran los PDI trasladados

El episodio de Iquique ahora tuvo consecuencias con Steinert lejos del Ministerio Público e instalada en el gobierno. El viernes 20 de marzo, a nueve días de haber asumido como jefa de Seguridad, pidió al director de la PDI remover a Peña, quien llevaba 36 años en la institución. No se indicó motivo. De hecho, hasta ahora, la ministra no lo ha explicado. Solo señaló este lunes que respondía a una decisión de Cerna y no de ella.

Según pudo averiguar este diario, los detectives trasladados fueron Luis Campo, Alexis Vera y Juan Flores, todos subcomisarios. También en el grupo estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, quien, según fuentes de este diario, es el origen de la arremetida de la exfiscal contra la jefa policial.

El jueves 19 de marzo de hecho Steinert y Fuentes se volvieron a encontrar en una actividad de la PDI en Santiago, donde la secretaria de Estado le regaló un pin que puso en su chaqueta (ver video adjunto al inicio de esta nota).

Pese a esto, durante este lunes Steinert descartó haber tenido algún conflicto con Peña o que el traslado de los oficiales haya sido motivo para pedirle a Cerna la remoción de la número tres de la PDI. “ No tengo rencillas con nadie , al contrario, lo que tenemos que hacer hoy el día de hoy es trabajar por Chile y en eso estoy”, dijo en el Congreso tras asistir por primera vez a la Comisión de Seguridad.

Minutos antes, en esa misma instancia parlamentaria, fue consultada por los motivos detrás de la remoción. Su respuesta, que no cayó bien en la policía civil, no logró despejar las dudas. “Insisto, esta es una decisión a nivel de la misma institucionalidad. Ella llevaba más de 30 años de servicio, entiendo que 36, si mal no recuerdo, por lo tanto, se hace una reestructuración”, afirmó la ministra.