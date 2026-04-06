El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

La esperada secuela de El diablo viste a la moda está a la vuelta de la esquina. Este 30 de abril llega a cines el filme protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes regresan en sus recordados roles de Miranda Priestly y Andrea Sachs.

Además, en el nuevo tráiler liberado hoy se presenta un tema inédito, Runway, interpretado por Lady Gaga y Doechii, la exitosa rapera estadounidense que pasó por el último Lollapalooza Chile del Parque O’Higgins.

La admiración entre ambas es mutua. Gaga alabó a la artista en la reciente Vogue británica, donde dijo que “no es habitual ver a alguien que, desde el primer momento, deja una huella que parece ya legendaria”. En ese sentido, también resaltó sus espectáculos, su puesta en escena y el vigor con el que enfrenta su música.

Gaga, además, tendrá una aparición en esta secuela, que grabó el año pasado en medio de su gira Monster Ball, siendo su retorno a la gran pantalla tras el fracaso crítico y comercial de Joker: Folie à Deux.

Emily Blunt (Emily) y Stanley Tucci (Nigel) también están de vuelta, además de contar con la aparición estelar de Simone Ashley, de Bridgerton.

*Ve aquí el tráiler de El Diablo se Viste a la Moda 2: