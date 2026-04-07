¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 8
La octava jornada del Campeonato Nacional culiminó con la victoria de Huachipato ante Universidad de Concepción.
Finalizó la octava jornada de la Liga de Primera. Colo Colo es líder en solitario gracias a su triunfo ante Deportes Concepción. La U, en tanto, goleó a Deportes La Serena en el primer partido de Fernando Gago por el Campeoanto Nacional. La UC de Garnero barrió con Palestino justo antes de su debut en la Copa Libertadores.
Los resultados de la octava fecha de la Liga de Primera
- Universidad Católica 6-1 Palestino
- Coquimbo Unido 3-2 Cobresal
- O’Higgins 2-1 Audax Italiano
- Deportes Limache 4-0 Unión La Calera
- Everton 0-0 Ñublense
- Deportes Concepción 0-1 Colo Colo
- Universidad de Chile 4-0 Deportes La Serena
- Huachipato 5-1 Universidad de Concepción
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|8
|5
|18
|2
|Deportes Limache
|8
|12
|17
|3
|Universidad Católica
|8
|8
|14
|4
|Universidad de Chile
|8
|5
|13
|5
|Ñublense
|8
|3
|13
|6
|O’Higgins
|8
|0
|13
|7
|Huachipato
|8
|1
|12
|8
|Coquimbo Unido
|8
|1
|12
|9
|Universidad de Concepción
|8
|-7
|11
|10
|Audax Italiano
|8
|1
|10
|11
|Unión La Calera
|8
|-3
|10
|12
|Deportes La Serena
|8
|-2
|9
|13
|Everton
|8
|-3
|8
|14
|Palestino
|8
|-5
|8
|15
|Cobresal
|8
|-7
|7
|16
|Deportes Concepción
|8
|-9
|4
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