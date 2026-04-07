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    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 8

    La octava jornada del Campeonato Nacional culiminó con la victoria de Huachipato ante Universidad de Concepción.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 8. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Finalizó la octava jornada de la Liga de Primera. Colo Colo es líder en solitario gracias a su triunfo ante Deportes Concepción. La U, en tanto, goleó a Deportes La Serena en el primer partido de Fernando Gago por el Campeoanto Nacional. La UC de Garnero barrió con Palestino justo antes de su debut en la Copa Libertadores.

    Los resultados de la octava fecha de la Liga de Primera

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Colo Colo8518
    2Deportes Limache81217
    3Universidad Católica8814
    4Universidad de Chile8513
    5Ñublense8313
    6O’Higgins8013
    7Huachipato8112
    8Coquimbo Unido8112
    9Universidad de Concepción8-711
    10Audax Italiano8110
    11Unión La Calera8-310
    12Deportes La Serena8-29
    13Everton8-38
    14Palestino8-58
    15Cobresal8-77
    16Deportes Concepción8-94
    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLiga de PrimeraTorneo NacionalTabla de posicionesColo ColoLa UUniversidad de ChileLa UCUniversidad Católica

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