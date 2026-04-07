¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 8.

Finalizó la octava jornada de la Liga de Primera. Colo Colo es líder en solitario gracias a su triunfo ante Deportes Concepción. La U, en tanto, goleó a Deportes La Serena en el primer partido de Fernando Gago por el Campeoanto Nacional. La UC de Garnero barrió con Palestino justo antes de su debut en la Copa Libertadores.

Los resultados de la octava fecha de la Liga de Primera

Así quedó la tabla de la Liga de Primera