Los Mox! anuncian reunión de su formación original

La emblemática banda chilena Los Mox” confirma uno de los regresos más esperados por los fanáticos del rock y del hardcore punk nacional: su reunión con la formación original en un show único que promete una noche cargada de energía, irreverencia y clásicos inolvidables.

El esperado reencuentro se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril en Sala Metrónomo, en Santiago, espacio que será testigo de una jornada especial donde la agrupación volverá a compartir escenario tal como en sus inicios, reviviendo la esencia que los posicionó como un referente dentro de la escena local.

Reconocidos por su estilo directo, desenfadado y su potente propuesta en vivo, Los Mox! marcaron a toda una generación con canciones que rápidamente se transformaron en himnos, destacando por su humor ácido, letras provocadoras y una actitud que rompió esquemas dentro del circuito musical chileno. Este concierto será una oportunidad única para volver a escuchar en vivo esos temas que definieron su trayectoria, en un formato que busca rescatar la energía original de la banda.

La reunión de su formación clásica no solo representa un momento de nostalgia para sus seguidores históricos, sino también una instancia para que nuevas audiencias puedan experimentar la intensidad de uno de los proyectos más icónicos del rock nacional sobre el escenario.

El show en Sala Metrónomo promete un recorrido por sus grandes éxitos, con una puesta en escena pensada para conectar directamente con el público, en un ambiente cercano y cargado de adrenalina. Curao’ Manejo Mejor, No lo Aceptaremos o Toy’ Con Caña serán algunos de los clásicos que interpretará el cuarteto, demostrando que el hardcore punk chileno sigue más vigente que nunca.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Passline, con valores de preventa a $20.000, mientras que la entrada general tendrá un valor de $24.000.

Una noche imperdible para los amantes del rock chileno, que marcará el regreso de una banda que dejó huella y que hoy vuelve a encender los escenarios con su formación original.

Información del evento:

Cuando: Sábado 18 de abril.

Donde: Sala Metrónomo (Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Recoleta)

Entradas: Disponibles en Passline