Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

Comienza un nuevo mes, lo que marca la renovación de los beneficios que disponen las estaciones de servicio, que se traducen en descuentos por litro de bencina.

Se trata de convenios que se activan en determinadas estaciones de servicio, al usar determinados medios de pago asociados o al realizar la compra en un día de la semana en concreto.

Si bien se trata de promociones anunciadas por las compañías todos los meses, estas cobran mayor relevancia tras el alza histórica de los combustibles que se registró en marzo, ante la modificación anunciada desde el gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO), a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Al respecto, revisa a continuación cuáles son las promociones que mantienen Copec, Shell y Aramco para abril, según comunican en sus respectivos sitios web y redes sociales.

Descuentos en Copec

Primera carga en app Copec : $50 de descuento por litro en la primera carga de combustible con la app Copec.

Coopeuch : $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch y $200 al pagar con tarjetas de crédito Coopecuh.

Santander Consumer : $100 de descuento por litro para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día. El beneficio se facilita a través de un código que se envía al email .

Cencosud Scotiabank : todos los lunes se ofrece un descuento de hasta $100 por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank asociada a la app Copec.

Banco Internacional : $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.

Jumbo Prime : $100 de descuento por litro todos los lunes, a través de códigos enviados desde Jumbo Prime.

Automóvil Club : $50 de descuento por litro los miércoles para socios del Plan Movilidad en estaciones adheridas y pagando con tarjetas asociadas a la app Copec.

Scotiabank : $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.

Banco BCI : $100 de descuento, equivalente a 7% de cashbac k, todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec.

Mach: descuento de $100 por litro usando todos los sábados usando Machbank crédito a través de la app Copec.

Descuentos en Shell

Mercado Pago : $100 de descuento por litro los lunes pagando con la cuenta Mercado Pago, con máximo una carga de 40 litros al mes.

Tarjeta Lidder Bci : $100 de descuento por litro cada martes pagando con Tarjeta Lider Bci mediante la App Shell, con tope de $4.000 en una carga diaria y dos cargas mensuales.

Banco de Chile : $100 de descuento por litro los miércoles pagando con tarjetas de crédito de Banco de Chile, a través de la App Shell, con dos cargas de máximo 70 litros al mes.

Tenpo : todos los viernes se ofrece un descuento de $50 por litro con tarjeta Tenpo, a través de la App Shell. El cashback es de máximo $4.000 en una carga al día y para dos cargas mensuales.

Los Héroes Prepago : los sábado se dispone de $300 de cashback por litro de combustible pagando con tarjeta Cuenta Los Héroes Prepago, a través de la App Shell, con tope de $5.000 mensual.

Banco Bice : los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga mensual.

Banco Security : $100 de descuento por litro cada domingo pagando con Banco Security a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga.

Cumpleaños: los usuarios de la App Shell pueden recibir un $50 de descuento por litro durante los siete días después de su cumpleaños. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

Descuentos en Aramco