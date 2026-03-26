Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos. Foto referencial de archivo

Una de las maneras de encontrar los precios más bajos en el combustible es mediante la plataforma llamada Bencina en Línea, que reúne los valores por comuna a través de un mapa interactivo.

Se trata de una plataforma que administra la Comisión Nacional de Energía que recientemente ha cobrado relevancia, tras el significativo aumento de costos por sobre $370 por litro para la gasolina y $580 por litro para el diésel.

Lo anterior fue oficializado a través del informe semanal de precios que publica la Empresa Nacional del Petróleo, en un alza histórica tras la modificación anunciada desde el gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO), a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Revisa los precios en Bencina en Línea

Los precios de los combustibles se pueden comparar en la plataforma web de Bencina en Línea.

Al entrar al sitio se dispone de un mapa con las estaciones disponibles y sus precios, que son actualizados por parte de cada establecimiento.

Además, la página permite buscar mediante una dirección o filtrar por marca distribuidora, para así encontrar los valores más convenientes.

Junto a la versión para navegador, el sistema de Bencina en Línea se encuentra disponible como aplicación para descargar en el teléfono, tanto para dispositivos Android como iOS.