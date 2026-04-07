Trump dice que Irán “puede ser derrotado en una noche” y Teherán promete intensificar los ataques

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su amenaza de diezmar a Irán bombardeando las centrales eléctricas y los puentes del país si no llega a un acuerdo y reabre el estrecho de Ormuz antes de las 8 de la noche del martes. “Todo el país puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, dijo el mandatario.

“Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, para que todos los puentes de Irán queden destruidos antes de la medianoche de mañana, y para que todas las centrales eléctricas de Irán queden fuera de servicio, ardiendo, explotando y para no volver a utilizarse jamás”, declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Si los ataques se llevan a cabo, añadió, “les llevará cien años reconstruirse”.

El mandatario elogió efusivamente el rescate de un aviador estadounidense desaparecido, derribado sobre Irán. La misión involucró 155 aeronaves y cientos de personas, afirmó, aunque “gran parte fue una estratagema” diseñada para desviar la atención de las fuerzas iraníes del aviador. También reveló que el avión, un F-15E de la Fuerza Aérea de EE.UU., había sido derribado por un único misil portátil.

.@POTUS: "We have to have a deal that's acceptable to me, and part of that deal's going to be we want free traffic of oil, and everything else." pic.twitter.com/t8GTMTxqJm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

En una comparecencia anterior en la Casa Blanca, Trump afirmó que quería que Estados Unidos se apoderara del petróleo iraní y se beneficiara de él. Esto implicaría una presencia estadounidense a largo plazo y arriesgada en la región, pero “desafortunadamente, al pueblo estadounidense le gustaría que volviéramos a casa”.

Por su parte, Irán declaró el lunes que respondería con contundencia si el presidente Trump llevaba a cabo los ataques con los que había amenazado, los cuales afectarían a millones de civiles, en lo que muchos expertos legales consideran crímenes de guerra según el derecho internacional. “Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las fases posteriores de nuestras operaciones ofensivas y de represalia se llevarán a cabo de forma mucho más aplastante y extensa”, declaró el lunes Ebrahim Zolfaghari, portavoz militar iraní.

Irán, dijo The New York Times, presentó una nueva propuesta de paz de 10 puntos, y después de Trump renovara su amenaza de bombardear la infraestructura civil iraní si Teherán no permite que los barcos pasen libremente por el estrecho crucial, una vía fluvial para una parte importante del petróleo crudo y el gas natural del mundo.

“Es una propuesta importante”, dijo Trump sobre la propuesta iraní, que se realizó a través de mediadores paquistaníes. “Es un paso importante. No es suficiente, pero es un paso muy importante”.

Personas asisten a una ceremonia fúnebre en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Sha Dati

El diario The New York Times indicó que el plan iraní no se ha hecho público en su totalidad, pero los esfuerzos diplomáticos han dado pocos frutos hasta el momento, a pesar de las reiteradas afirmaciones de progreso de Trump, ya que cada parte ha presentado exigencias que la otra ha rechazado por inaceptables. Los funcionarios iraníes y estadounidenses se han comunicado principalmente a través de intermediarios, como Pakistán.

Los principales asesores de Trump han estado negociando con Irán indirectamente a través de Pakistán, indicó el diario Haaretz. Una fuente familiarizada con las conversaciones dijo, al periódico israelí, que el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, había estado en contacto “toda la noche” con el vicepresidente estadounidense JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi.

El plan propuesto por los mediadores a Estados Unidos e Irán contempla un enfoque de dos fases: un alto el fuego inmediato seguido de un acuerdo integral que se ultimará en un plazo de 15 a 20 días, según informó el lunes una fuente conocedora de las propuestas a Haaretz.

Irán no reabrirá el estrecho como parte de un alto el fuego temporal, declaró el lunes a Reuters un alto funcionario iraní, añadiendo que Irán no aceptará plazos mientras analiza la propuesta. Washington no está preparado para un alto el fuego permanente, afirmó el funcionario.

Petróleo sube tras discurso de Trump a la nación

El portavoz Esmaeil Baghaei afirmó que Teherán tenía una serie de requisitos basados ​​en sus intereses nacionales que ya habían sido transmitidos a través de canales intermedios, y agregó que las demandas anteriores de Estados Unidos, como el plan de 15 puntos, fueron rechazadas por ser “excesivas”.

“Si por mí fuera, me quedaría con el petróleo”, dijo Trump refiriéndose a Irán. “Me quedaría con el petróleo y ganaríamos muchísimo dinero. Y también cuidaría mucho mejor del pueblo iraní de lo que lo han tratado hasta ahora. Ha sido horrible”.

Ha amenazado repetidamente con bombardear infraestructuras críticas iraníes, como centrales eléctricas y puentes, fijando plazos para la apertura del estrecho y posponiéndolos una y otra vez. El domingo aplazó el plazo un día, hasta el martes por la noche en Estados Unidos. Los analistas afirman que, sin avances tangibles hacia la paz, los aplazamientos corren el riesgo de debilitar la eficacia de sus advertencias.

Trump afirmó que el pueblo iraní apoya la campaña de bombardeos. “Estarían dispuestos a sufrir eso con tal de tener libertad”, dijo, y añadió: “Hemos interceptado numerosas comunicaciones que nos piden que sigamos bombardeando”.

Irán declaró el lunes que tomaría represalias contundentes si el presidente Trump llevaba a cabo los ataques con los que había amenazado, que afectarían a millones de civiles, en lo que muchos expertos legales argumentan que podría considerarse crímenes de guerra según el derecho internacional.

“Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las fases subsiguientes de nuestras operaciones ofensivas y de represalia se llevarán a cabo de forma mucho más aplastante y extensa”, declaró el lunes Ebrahim Zolfaghari, portavoz militar iraní.